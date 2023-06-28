Наступление на Оскол: Анпилогов рассказал о главном страхе американских военных. Видео - 28.06.2023 Украина.ру
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Наступление на Оскол: Анпилогов рассказал о главном страхе американских военных. Видео
Наступление на Оскол: Анпилогов рассказал о главном страхе американских военных. Видео - 28.06.2023 Украина.ру
Наступление на Оскол: Анпилогов рассказал о главном страхе американских военных. Видео
Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в эфире Украина.ру оценил опасность перехода ВСУ на левый берег Днепра у Антоновского моста,... Украина.ру, 28.06.2023
2023-06-28T17:04
2023-06-28T17:04
алексей анпилогов
видео
россия (рф)
украина
сво
днепр
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угледар
купянск
северск
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Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в эфире Украина.ру оценил опасность перехода ВСУ на левый берег Днепра у Антоновского моста, раскрыл шокирующие подробности украинских "мясных штурмов" и подсчитал, сколько времени Зеленский будет возглавлять киевский режим 0:30 - Форсирование Днепра у Антоновского моста: в чем главная угроза действий ВСУ;04:15 – Один солдат в минуту: почему бойцы ВСУ ежедневно массово гибнут на ореховском направлении; 9:04 – Наступление ВС РФ на Северском направлении: кто прорывается и какие успехи?13:20 – Какие населенные пункты нужно занять ВС РФ на Купянском направлении и в чем смысл взятия Купянска; 17:22 – Зачем ВС РФ наступают на Марьинку и Угледар.
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алексей анпилогов, видео, россия (рф), украина, сво, днепр, марьинка, угледар, купянск, северск, всу, видео
Алексей Анпилогов, Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, Днепр, Марьинка, Угледар, Купянск, Северск, ВСУ

Наступление на Оскол: Анпилогов рассказал о главном страхе американских военных. Видео

17:04 28.06.2023
 
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Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в эфире Украина.ру оценил опасность перехода ВСУ на левый берег Днепра у Антоновского моста, раскрыл шокирующие подробности украинских "мясных штурмов" и подсчитал, сколько времени Зеленский будет возглавлять киевский режим
0:30 - Форсирование Днепра у Антоновского моста: в чем главная угроза действий ВСУ;
04:15 – Один солдат в минуту: почему бойцы ВСУ ежедневно массово гибнут на ореховском направлении;
9:04 – Наступление ВС РФ на Северском направлении: кто прорывается и какие успехи?
13:20 – Какие населенные пункты нужно занять ВС РФ на Купянском направлении и в чем смысл взятия Купянска;
17:22 – Зачем ВС РФ наступают на Марьинку и Угледар.
 
Алексей АнпилоговВидеоРоссия (РФ)УкраинаСВОДнепрМарьинкаУгледарКупянскСеверскВСУ
 
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