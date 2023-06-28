https://ukraina.ru/20230628/1047650046.html

Наступление на Оскол: Анпилогов рассказал о главном страхе американских военных. Видео

Наступление на Оскол: Анпилогов рассказал о главном страхе американских военных. Видео - 28.06.2023 Украина.ру

Наступление на Оскол: Анпилогов рассказал о главном страхе американских военных. Видео

Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в эфире Украина.ру оценил опасность перехода ВСУ на левый берег Днепра у Антоновского моста,... Украина.ру, 28.06.2023

2023-06-28T17:04

2023-06-28T17:04

2023-06-28T17:04

алексей анпилогов

видео

россия (рф)

украина

сво

днепр

марьинка

угледар

купянск

северск

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Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в эфире Украина.ру оценил опасность перехода ВСУ на левый берег Днепра у Антоновского моста, раскрыл шокирующие подробности украинских "мясных штурмов" и подсчитал, сколько времени Зеленский будет возглавлять киевский режим 0:30 - Форсирование Днепра у Антоновского моста: в чем главная угроза действий ВСУ;04:15 – Один солдат в минуту: почему бойцы ВСУ ежедневно массово гибнут на ореховском направлении; 9:04 – Наступление ВС РФ на Северском направлении: кто прорывается и какие успехи?13:20 – Какие населенные пункты нужно занять ВС РФ на Купянском направлении и в чем смысл взятия Купянска; 17:22 – Зачем ВС РФ наступают на Марьинку и Угледар.

угледар

купянск

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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