https://ukraina.ru/20230628/1047650046.html
Наступление на Оскол: Анпилогов рассказал о главном страхе американских военных. Видео
Наступление на Оскол: Анпилогов рассказал о главном страхе американских военных. Видео - 28.06.2023 Украина.ру
Наступление на Оскол: Анпилогов рассказал о главном страхе американских военных. Видео
Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в эфире Украина.ру оценил опасность перехода ВСУ на левый берег Днепра у Антоновского моста,... Украина.ру, 28.06.2023
2023-06-28T17:04
2023-06-28T17:04
2023-06-28T17:04
алексей анпилогов
видео
россия (рф)
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сво
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марьинка
угледар
купянск
северск
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Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в эфире Украина.ру оценил опасность перехода ВСУ на левый берег Днепра у Антоновского моста, раскрыл шокирующие подробности украинских "мясных штурмов" и подсчитал, сколько времени Зеленский будет возглавлять киевский режим 0:30 - Форсирование Днепра у Антоновского моста: в чем главная угроза действий ВСУ;04:15 – Один солдат в минуту: почему бойцы ВСУ ежедневно массово гибнут на ореховском направлении; 9:04 – Наступление ВС РФ на Северском направлении: кто прорывается и какие успехи?13:20 – Какие населенные пункты нужно занять ВС РФ на Купянском направлении и в чем смысл взятия Купянска; 17:22 – Зачем ВС РФ наступают на Марьинку и Угледар.
угледар
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
алексей анпилогов, видео, россия (рф), украина, сво, днепр, марьинка, угледар, купянск, северск, всу, видео
Алексей Анпилогов, Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, Днепр, Марьинка, Угледар, Купянск, Северск, ВСУ
Наступление на Оскол: Анпилогов рассказал о главном страхе американских военных. Видео
Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в эфире Украина.ру оценил опасность перехода ВСУ на левый берег Днепра у Антоновского моста, раскрыл шокирующие подробности украинских "мясных штурмов" и подсчитал, сколько времени Зеленский будет возглавлять киевский режим
0:30 - Форсирование Днепра у Антоновского моста: в чем главная угроза действий ВСУ;
04:15 – Один солдат в минуту: почему бойцы ВСУ ежедневно массово гибнут на ореховском направлении;
9:04 – Наступление ВС РФ на Северском направлении: кто прорывается и какие успехи?
13:20 – Какие населенные пункты нужно занять ВС РФ на Купянском направлении и в чем смысл взятия Купянска;
17:22 – Зачем ВС РФ наступают на Марьинку и Угледар.