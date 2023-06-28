"Сидит, но не шевелится". Пропавший Залужный пришел в Раду на полтора часа - 28.06.2023 Украина.ру
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"Сидит, но не шевелится". Пропавший Залужный пришел в Раду на полтора часа
"Сидит, но не шевелится". Пропавший Залужный пришел в Раду на полтора часа - 28.06.2023 Украина.ру
"Сидит, но не шевелится". Пропавший Залужный пришел в Раду на полтора часа
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный, который не появлялся на публике с начала мая, был замечен во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде по случаю Дня конституции. Видеозапись опубликовала пресс-служба Офиса президента Украины
2023-06-28T17:29
2023-06-28T17:29
новости
украина
валерий залужный
владимир зеленский
верховная рада
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пришел на заседание Верховной Рады Украины. Залужный сел в кресло в зале и смотрел то на трибуну с Зеленским, то куда-то вверх, под купол парламента. Залужный не улыбался, и, кажется, ни разу не моргнул. Он слегка наклонил голову влево и застыл. Выражение лица Залужного не поменялось за все пять раз, что его показали в кадре. Сосед Залужного успел подержаться правой рукой за сердце, кто-то сзади - уткнуться носом в сложенные перед лицом кулаки, кто-то еще - погрызть зубами ноготь на пальце руки и поаплодировать Зеленскому. Залужный нахмурился и сидел неподвижно. Один раз он подвигал нижней челюстью, другой раз повернулся на пол-оборота. "Пропажу" Залужного заметили, когда тот отказался от участия в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов даже в формате видеоконференции, сославшись на напряженную ситуацию на фронте в начале мая. Залужный не появлялся на публике с 9 мая. Но Зеленский, впрочем, сообщает, что с Залужным регулярно общается и встречается.Со времени "пропажи" украинские власти показали несколько фотографий Залужного и видео длиной в десять секунд. Ранее глава ВСУ активно давал интервью и часто давал комментарии для видеосюжетов.Позднее в СМИ предположили, что Залужный якобы получил травму головы и множественные осколочные ранения после российского ракетного удара по командному пункту ВСУ в Херсонской области.
https://ukraina.ru/20230619/1047349076.html
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новости, украина, валерий залужный, владимир зеленский, верховная рада
Новости, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Верховная Рада

"Сидит, но не шевелится". Пропавший Залужный пришел в Раду на полтора часа

17:29 28.06.2023
 
© YouTubeВалерий Залужный в Верховной Раде
Валерий Залужный в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© YouTube
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Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный, который не появлялся на публике с начала мая, был замечен во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде по случаю Дня конституции. Видеозапись опубликовала пресс-служба Офиса президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пришел на заседание Верховной Рады Украины. Залужный сел в кресло в зале и смотрел то на трибуну с Зеленским, то куда-то вверх, под купол парламента.
Залужный не улыбался, и, кажется, ни разу не моргнул. Он слегка наклонил голову влево и застыл. Выражение лица Залужного не поменялось за все пять раз, что его показали в кадре. Сосед Залужного успел подержаться правой рукой за сердце, кто-то сзади - уткнуться носом в сложенные перед лицом кулаки, кто-то еще - погрызть зубами ноготь на пальце руки и поаплодировать Зеленскому.
Залужный нахмурился и сидел неподвижно. Один раз он подвигал нижней челюстью, другой раз повернулся на пол-оборота.
"Пропажу" Залужного заметили, когда тот отказался от участия в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов даже в формате видеоконференции, сославшись на напряженную ситуацию на фронте в начале мая.
Залужный не появлялся на публике с 9 мая. Но Зеленский, впрочем, сообщает, что с Залужным регулярно общается и встречается.
Со времени "пропажи" украинские власти показали несколько фотографий Залужного и видео длиной в десять секунд. Ранее глава ВСУ активно давал интервью и часто давал комментарии для видеосюжетов.
Позднее в СМИ предположили, что Залужный якобы получил травму головы и множественные осколочные ранения после российского ракетного удара по командному пункту ВСУ в Херсонской области.
Кирилл Буданов Глава Главного Управления разведки Украины ГУР - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
19 июня, 06:17
Где Буданов? Где Залужный? Или хотя бы их дубликаты?
 
НовостиУкраинаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийВерховная Рада
 
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