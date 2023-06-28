https://ukraina.ru/20230628/1047649922.html

"Сидит, но не шевелится". Пропавший Залужный пришел в Раду на полтора часа

"Сидит, но не шевелится". Пропавший Залужный пришел в Раду на полтора часа - 28.06.2023 Украина.ру

"Сидит, но не шевелится". Пропавший Залужный пришел в Раду на полтора часа

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный, который не появлялся на публике с начала мая, был замечен во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде по случаю Дня конституции. Видеозапись опубликовала пресс-служба Офиса президента Украины

2023-06-28T17:29

2023-06-28T17:29

2023-06-28T17:29

новости

украина

валерий залужный

владимир зеленский

верховная рада

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пришел на заседание Верховной Рады Украины. Залужный сел в кресло в зале и смотрел то на трибуну с Зеленским, то куда-то вверх, под купол парламента. Залужный не улыбался, и, кажется, ни разу не моргнул. Он слегка наклонил голову влево и застыл. Выражение лица Залужного не поменялось за все пять раз, что его показали в кадре. Сосед Залужного успел подержаться правой рукой за сердце, кто-то сзади - уткнуться носом в сложенные перед лицом кулаки, кто-то еще - погрызть зубами ноготь на пальце руки и поаплодировать Зеленскому. Залужный нахмурился и сидел неподвижно. Один раз он подвигал нижней челюстью, другой раз повернулся на пол-оборота. "Пропажу" Залужного заметили, когда тот отказался от участия в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов даже в формате видеоконференции, сославшись на напряженную ситуацию на фронте в начале мая. Залужный не появлялся на публике с 9 мая. Но Зеленский, впрочем, сообщает, что с Залужным регулярно общается и встречается.Со времени "пропажи" украинские власти показали несколько фотографий Залужного и видео длиной в десять секунд. Ранее глава ВСУ активно давал интервью и часто давал комментарии для видеосюжетов.Позднее в СМИ предположили, что Залужный якобы получил травму головы и множественные осколочные ранения после российского ракетного удара по командному пункту ВСУ в Херсонской области.

https://ukraina.ru/20230619/1047349076.html

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новости, украина, валерий залужный, владимир зеленский, верховная рада