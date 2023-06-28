У ВСУ — серьёзные проблемы на фронте, Киев это признал: что говорили об Украине в мире 28 июня
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкЛетно-тактические учения экипажей истребителей в Калининграде
Проблемы ВСУ на фронте
Американское издание The Washington Post, ссылаясь на информацию чиновников США и Украины, сообщает, с какими трудностями сталкиваются ВСУ в ходе контрнаступления, которое, по признанию официального Киева, идёт медленнее и сложнее, чем рассчитывали.
"Первоначальное препятствие для военного руководства Украины — огромные размеры линии фронта протяжённостью 600 миль, из-за чего Киеву пришлось рассредоточить свои и так ограниченные силы. У России было время построить 3 или 4 уровня обороны, включая траншеи и другие укрепления", — говорится в статье.
Другая проблема ВСУ — минные поля, составляющие передний край обороны ВС РФ, площадь которых, как утверждают украинские чиновники, превышает 77 000 квадратных миль.
"Минные поля не побеждают нападение, они замедляют наступление", — признаёт военный представитель США.
К тому же ВСУ не хватает превосходства в воздухе, добавляет The Washington Post, да и украинские официальные лица признают, что вертолёты и самолёты дают России ещё одно преимущество на линии соприкосновения.
Наконец, нет соотношения наступающих и обороняющихся войск 3 к 1, которое западные военные считают необходимым для подобного рода наступления.
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По технологиям ВС РФ для ВСУ по-прежнему недостижимы
О преимуществе Вооружённых Сил РФ над украинскими войсками в вооружении рассказывает информационное агентство Agence France-Presse.
"Россия может позволить массированные залпы, а также обогнала Украину по количеству дронов и технологиям", — говорится в публикации.
Из-за недостатка боеприпасов артиллеристы ВСУ вынуждены работать очень избирательно.
"Нельзя позволить себе потратить на одну цель много снарядов. 3, 4 или 5 — не больше, поскольку у нас нет такого количества снарядов, как у России", — рассказал один из артиллеристов.
Военнослужащие ВСУ признают, что бесшумные российские беспилотники "Ланцет" эффективно уничтожают украинскую артиллерию, а сама Украина не производит ударные дроны, сопоставимые по эффективности с "Ланцетами".
На Украине пытаются их создавать, но "опыта всё ещё недостаточно", добавляет Agence France-Presse.
Положить конец войне – это демонстрация величия
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель выступил за скорейшее мирное урегулирование украинского конфликта.
"Я думаю, что сейчас единственно разумным решением было бы, если бы Путин и Зеленский действительно поговорили друг с другом", — заявил глава правительства в интервью агентству DPA.
По словам политика, более года назад он предлагал провести переговоры президентов РФ и Украины, но якобы российская сторона была к ним не готова. Хотя власти РФ всегда подчёркивали, что готовы к диалогу для деэскалации конфликта.
"Предложение по-прежнему в силе, но мы больше не находимся в той же ситуации. Нет причин для войны. Начать её легко. Положить конец войне — это будет демонстрацией величия. Самое важное – перемирие", — заявил Беттель.