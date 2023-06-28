https://ukraina.ru/20230628/1047649406.html

У ВСУ — серьёзные проблемы на фронте, Киев это признал: что говорили об Украине в мире 28 июня

У ВСУ — серьёзные проблемы на фронте, Киев это признал: что говорили об Украине в мире 28 июня - 28.06.2023 Украина.ру

У ВСУ — серьёзные проблемы на фронте, Киев это признал: что говорили об Украине в мире 28 июня

Украина.ру, 28.06.2023

2023-06-28T17:46

2023-06-28T17:46

2023-06-28T17:46

эксклюзив

украина

россия (рф)

всу

люксембург

сша

переговоры

перемирие

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Проблемы ВСУ на фронтеАмериканское издание The Washington Post, ссылаясь на информацию чиновников США и Украины, сообщает, с какими трудностями сталкиваются ВСУ в ходе контрнаступления, которое, по признанию официального Киева, идёт медленнее и сложнее, чем рассчитывали."Первоначальное препятствие для военного руководства Украины — огромные размеры линии фронта протяжённостью 600 миль, из-за чего Киеву пришлось рассредоточить свои и так ограниченные силы. У России было время построить 3 или 4 уровня обороны, включая траншеи и другие укрепления", — говорится в статье.Другая проблема ВСУ — минные поля, составляющие передний край обороны ВС РФ, площадь которых, как утверждают украинские чиновники, превышает 77 000 квадратных миль."Минные поля не побеждают нападение, они замедляют наступление", — признаёт военный представитель США.К тому же ВСУ не хватает превосходства в воздухе, добавляет The Washington Post, да и украинские официальные лица признают, что вертолёты и самолёты дают России ещё одно преимущество на линии соприкосновения.Наконец, нет соотношения наступающих и обороняющихся войск 3 к 1, которое западные военные считают необходимым для подобного рода наступления.По технологиям ВС РФ для ВСУ по-прежнему недостижимыО преимуществе Вооружённых Сил РФ над украинскими войсками в вооружении рассказывает информационное агентство Agence France-Presse."Россия может позволить массированные залпы, а также обогнала Украину по количеству дронов и технологиям", — говорится в публикации.Из-за недостатка боеприпасов артиллеристы ВСУ вынуждены работать очень избирательно."Нельзя позволить себе потратить на одну цель много снарядов. 3, 4 или 5 — не больше, поскольку у нас нет такого количества снарядов, как у России", — рассказал один из артиллеристов.Военнослужащие ВСУ признают, что бесшумные российские беспилотники "Ланцет" эффективно уничтожают украинскую артиллерию, а сама Украина не производит ударные дроны, сопоставимые по эффективности с "Ланцетами". На Украине пытаются их создавать, но "опыта всё ещё недостаточно", добавляет Agence France-Presse.Положить конец войне – это демонстрация величияПремьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель выступил за скорейшее мирное урегулирование украинского конфликта."Я думаю, что сейчас единственно разумным решением было бы, если бы Путин и Зеленский действительно поговорили друг с другом", — заявил глава правительства в интервью агентству DPA.По словам политика, более года назад он предлагал провести переговоры президентов РФ и Украины, но якобы российская сторона была к ним не готова. Хотя власти РФ всегда подчёркивали, что готовы к диалогу для деэскалации конфликта."Предложение по-прежнему в силе, но мы больше не находимся в той же ситуации. Нет причин для войны. Начать её легко. Положить конец войне — это будет демонстрацией величия. Самое важное – перемирие", — заявил Беттель.

https://ukraina.ru/20230628/1047599682.html

https://ukraina.ru/20230623/1047515576.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, россия (рф), всу, люксембург, сша, переговоры, перемирие