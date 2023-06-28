https://ukraina.ru/20230628/1047648586.html
Блинкен: Китай может сыграть важную роль в разрешении конфликта на Украине
Блинкен: Китай может сыграть важную роль в разрешении конфликта на Украине - 28.06.2023 Украина.ру
Блинкен: Китай может сыграть важную роль в разрешении конфликта на Украине
На определенном этапе Китай может сыграть позитивную роль в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью MSNBC госсекретарь США Энтони Блинкен
2023-06-28T17:06
2023-06-28T17:06
2023-06-28T17:06
новости
энтони блинкен
китай
украина
визит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103170/50/1031705028_0:252:2992:1935_1920x0_80_0_0_352863745b4477e44c57f1cbb8dcea90.jpg
Китай может сыграть "позитивную и продуктивную роль" в урегулировании конфликта на Украине, но это будет длительный процесс, сказал Блинкен.В июне госсекретарь США совершил двухдневный визит в Китай, где в числе прочего обсуждался конфликт на Украине.Блинкен добавил, что Китай ищет способы оказать поддержку России, сохраняя при этом "видимость нейтральности и пытаясь представить себя в роли миротворца".Ранее президент США Джо Байден заявил, что лидер КНР Си Цзиньпин не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого "очень расстроился", так как это "большой конфуз для диктаторов".Слова президента США прозвучали менее чем через сутки после завершения визита в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена, на который в Вашингтоне возлагали большие надежды по улучшению отношений между странами.Официальный представитель МИД Китая Мао Нин, в свою очередь, отметила, что слова Байдена крайне безответственны и серьезно нарушают дипломатический этикет. Она назвала подобные высказывания представителей США открытой политической провокацией.
https://ukraina.ru/20230622/1047456145.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103170/50/1031705028_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_4098171a2f0c8e448bb456e480b2279a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, энтони блинкен, китай, украина, визит
Новости, Энтони Блинкен, Китай, Украина, визит
Блинкен: Китай может сыграть важную роль в разрешении конфликта на Украине
На определенном этапе Китай может сыграть позитивную роль в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью MSNBC госсекретарь США Энтони Блинкен
Китай может сыграть "позитивную и продуктивную роль" в урегулировании конфликта на Украине, но это будет длительный процесс, сказал Блинкен.
В июне госсекретарь США совершил двухдневный визит в Китай, где в числе прочего обсуждался конфликт на Украине.
"Может настать момент, если откроется окно для настоящей дипломатии и переговоров, когда Китай смог бы сыграть позитивную и продуктивную роль. Но это, как мне кажется, увы, в отдаленном будущем", - сказал он.
Блинкен добавил, что Китай ищет способы оказать поддержку России, сохраняя при этом "видимость нейтральности и пытаясь представить себя в роли миротворца".
Ранее президент США Джо Байден заявил, что лидер КНР Си Цзиньпин не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого "очень расстроился", так как это "большой конфуз для диктаторов".
Слова президента США прозвучали менее чем через сутки после завершения визита в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена, на который в Вашингтоне возлагали большие надежды по улучшению отношений между странами.
Официальный представитель МИД Китая Мао Нин, в свою очередь, отметила, что слова Байдена крайне безответственны и серьезно нарушают дипломатический этикет. Она назвала подобные высказывания представителей США открытой политической провокацией.