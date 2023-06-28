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Блинкен: Китай может сыграть важную роль в разрешении конфликта на Украине

Блинкен: Китай может сыграть важную роль в разрешении конфликта на Украине - 28.06.2023 Украина.ру

Блинкен: Китай может сыграть важную роль в разрешении конфликта на Украине

На определенном этапе Китай может сыграть позитивную роль в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью MSNBC госсекретарь США Энтони Блинкен

2023-06-28T17:06

2023-06-28T17:06

2023-06-28T17:06

новости

энтони блинкен

китай

украина

визит

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Китай может сыграть "позитивную и продуктивную роль" в урегулировании конфликта на Украине, но это будет длительный процесс, сказал Блинкен.В июне госсекретарь США совершил двухдневный визит в Китай, где в числе прочего обсуждался конфликт на Украине.Блинкен добавил, что Китай ищет способы оказать поддержку России, сохраняя при этом "видимость нейтральности и пытаясь представить себя в роли миротворца".Ранее президент США Джо Байден заявил, что лидер КНР Си Цзиньпин не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого "очень расстроился", так как это "большой конфуз для диктаторов".Слова президента США прозвучали менее чем через сутки после завершения визита в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена, на который в Вашингтоне возлагали большие надежды по улучшению отношений между странами.Официальный представитель МИД Китая Мао Нин, в свою очередь, отметила, что слова Байдена крайне безответственны и серьезно нарушают дипломатический этикет. Она назвала подобные высказывания представителей США открытой политической провокацией.

https://ukraina.ru/20230622/1047456145.html

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новости, энтони блинкен, китай, украина, визит