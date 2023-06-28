https://ukraina.ru/20230628/1047648216.html
В Киеве выставили на продажу "Цветы Украины"
В Киеве выставили на продажу "Цветы Украины" - 28.06.2023 Украина.ру
В Киеве выставили на продажу "Цветы Украины"
В Киеве началась продажа памятников архитектуры. Первым лотом стало здание "Цветы Украины", внесенное в этот перечень. Об этом 28 июня написал Телеграм-канал "Укропский фреш"
2023-06-28T16:47
2023-06-28T16:47
2023-06-28T16:47
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Канал сообщил о том, что памятник архитектуры выставлен за сумму, превышающую пять миллионов долларов, то есть свыше 430 миллионов в рублях.Памятник архитектуры "Цветы Украины" - это модернистское здание, расположенное в Киеве. Здание планировалось как цветочный магазин-оранжерея, спроектировал его народный архитектор Украины Николай Левчук. После реализации этой идеи он получил премию Союза архитекторов Украины как "здание года" (1986 год).До 2000 года в здании располагались оранжерея, выставочный зал, исследовательская база, комнаты для культурно-просветительной работы, в том числе кружки флористики.В августе 2021 года Департамент охраны культурного наследия КГГА внес "Цветы Украины" в перечень объектов культурного наследия Киева и направил копию приказа в Министерство культуры и информационной политики для внесения в государственный реестр памятников.
https://ukraina.ru/20230628/1047641694.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, украина, продажа, памятник, архитектура
Новости, Новости Украины, Украина, продажа, памятник, архитектура
В Киеве выставили на продажу "Цветы Украины"
В Киеве началась продажа памятников архитектуры. Первым лотом стало здание "Цветы Украины", внесенное в этот перечень. Об этом 28 июня написал Телеграм-канал "Укропский фреш"
Канал сообщил о том, что памятник архитектуры выставлен за сумму, превышающую пять миллионов долларов, то есть свыше 430 миллионов в рублях.
Памятник архитектуры "Цветы Украины" - это модернистское здание, расположенное в Киеве. Здание планировалось как цветочный магазин-оранжерея, спроектировал его народный архитектор Украины Николай Левчук. После реализации этой идеи он получил премию Союза архитекторов Украины как "здание года" (1986 год).
До 2000 года в здании располагались оранжерея, выставочный зал, исследовательская база, комнаты для культурно-просветительной работы, в том числе кружки флористики.
В августе 2021 года Департамент охраны культурного наследия КГГА внес "Цветы Украины" в перечень объектов культурного наследия Киева и направил копию приказа в Министерство культуры и информационной политики для внесения в государственный реестр памятников.