Захарова заявила, что Россия против участия стран в "Саммите мира" и объяснила, почему
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Россия призывает государства не участвовать в "Саммите мира" по Украине, так как он носит провокационный характер и не имеет никакого отношения к миру. Такое заявление 28 июня сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Это набор ультиматов, чушь, которую пропагандистски раскручивали", - сказала Захарова.
В международных дипломатических отношениях, при военных действия, ультимат - это категорическое требование, сопровождаемое угрозой применения крайних мер.
Захарова добавила, что Запад не делает никаких выводов из неудачного контрнаступления ВСУ и напомнила, что любые поставки вооружения на Украину являются эскалацией конфликта.
Ранее Владимир Зеленский объявил, что идет организация саммита, на котором будет обсуждаться предложенный им мирный план, и Киев планирует подключить к этому мероприятию максимально возможное число государств.
Во вторник, 27 июня, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры Евросоюза на саммите ЕС 29-30 июня подтвердят свою приверженность поддержке Украины, причем в том объеме, "какой потребуется".
"Мы также должны обсудить, как еще больше усилить международную поддержку украинской формулы мира", - написал Мишель в письме-приглашении главам государств и правительств стран ЕС.
Украинские СМИ уточняют, что "формула мира Зеленского" уже обсуждалась накануне в Копенгагене на встрече главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и представителей стран "глобального Юга", но они "скептически относятся к санкциям и не спешат осуждать действия РФ".
Ранее Зеленский также отказался от миротворческих услуг Ватикана, заявив, что мир на Украине будет строиться исключительно по сценарию Киева.
Между тем, в СМИ регулярно появляются инсайты от разных источников, утверждающие, что западные партнеры уже в июле могут вынудить Зеленского сесть за стол переговоров.
14:52"Гарантия для Молдавии и шанс для Грузии": Зеленский предложил "поделить шкуру неубитого медведя"Владимир Зеленский выступил с обращением в Верховной Раде Украины, в котором сделал сразу несколько громких заявлений. В частности, он сказал о том, что победа Украины — это гарантия восстановления территориальной целостности Молдавии и шанс для целостности Грузии. Соответствующее видео 28 июня Зеленский опубликовал в своих соцсетях