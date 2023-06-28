https://ukraina.ru/20230628/1047646625.html

Захарова заявила, что Россия против участия стран в "Саммите мира" и объяснила, почему

Захарова заявила, что Россия против участия стран в "Саммите мира" и объяснила, почему - 28.06.2023 Украина.ру

Захарова заявила, что Россия против участия стран в "Саммите мира" и объяснила, почему

Россия призывает государства не участвовать в "Саммите мира" по Украине, так как он носит провокационный характер и не имеет никакого отношения к миру. Такое заявление 28 июня сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2023-06-28T16:26

2023-06-28T16:26

2023-06-28T16:26

новости

захарова

украина

саммит

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В международных дипломатических отношениях, при военных действия, ультимат - это категорическое требование, сопровождаемое угрозой применения крайних мер.Захарова добавила, что Запад не делает никаких выводов из неудачного контрнаступления ВСУ и напомнила, что любые поставки вооружения на Украину являются эскалацией конфликта.Ранее Владимир Зеленский объявил, что идет организация саммита, на котором будет обсуждаться предложенный им мирный план, и Киев планирует подключить к этому мероприятию максимально возможное число государств.Во вторник, 27 июня, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры Евросоюза на саммите ЕС 29-30 июня подтвердят свою приверженность поддержке Украины, причем в том объеме, "какой потребуется"."Мы также должны обсудить, как еще больше усилить международную поддержку украинской формулы мира", - написал Мишель в письме-приглашении главам государств и правительств стран ЕС.Украинские СМИ уточняют, что "формула мира Зеленского" уже обсуждалась накануне в Копенгагене на встрече главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и представителей стран "глобального Юга", но они "скептически относятся к санкциям и не спешат осуждать действия РФ".Ранее Зеленский также отказался от миротворческих услуг Ватикана, заявив, что мир на Украине будет строиться исключительно по сценарию Киева.Между тем, в СМИ регулярно появляются инсайты от разных источников, утверждающие, что западные партнеры уже в июле могут вынудить Зеленского сесть за стол переговоров.

https://ukraina.ru/20230628/1047640786.html

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новости, захарова, украина, саммит