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Слово есть, а её самой нет: эксперты об украинской Конституции

Слово есть, а её самой нет: эксперты об украинской Конституции - 28.06.2023 Украина.ру

Слово есть, а её самой нет: эксперты об украинской Конституции

В среду, 28 октября, украинская Конституция отмечает 27-летие. Как исполняется основной закон государства, как трансформировалось отношение властей к нему и в чем залог развития правового общества — анализировали украинские эксперты в соцсетях

2023-06-28T17:00

2023-06-28T17:00

2023-06-28T17:49

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Журналист Владимир Бойко:Украинская Конституция – слово такое есть, а самой Конституции нет. Поскольку тот текст под названием «Конституция Украины», который с конца февраля 2014 года размещен на сайте Верховной Рады, никогда украинским парламентом как Основной Закон (то есть конституционным большинством народных депутатов на основании выводов Конституционного Суда Украины) не принимался. Впрочем, кого это волнует в феодальной стране, где единственным источником права является заведующий монаршей канцелярией?Журналист и политолог Янина Соколовская:Этот текст я написала в 2003-м, во времена плесневеюще-мутного Кучминого застоя. Тогда для меня в стране было все не так, как надо: культ личности президента разрастался; власть что хотела, то и творила; народное добро, заводы разбазаривались своим за копейки, а пароходы были украдены и распроданы, слава Одессы — Черноморское морское пароходство — ушло в забытье.Что касалось СМИ, то мне, оппозиционному журналисту, работать было практически невозможно: непровластные издания душили налогами, а журналистов запугивали, особенно после убийства Гонгадзе. Доска с именами погибших и без вести пропавших коллег на стене Союза журналистов пополнялась новыми скорбными именами. По стране разворачивалась акция «Украина без Кучмы», и только она давала надежду.Потому текст, написанный в тот год ко Дню Украинской Конституции, состоит из отчаянья от бессовестности того, что свершается дома. И как же я удивилась, что спустя 20 лет этот текст я могу повторить здесь буква в букву.Единственное отличие той ситуации от нынешней — тогда в стране был мир и Кучма делал все, чтоб его сохранить.ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ: ЧТО ПРАЗДНУЕМ?В затертые годы, когда генсеки еще не мерли как мухи, а развал Союза могли себе представить только смельчаки из тюрем и дурдомов, День Конституции меня умилял даже больше, чем День Октябрьской революции, который был для смеху в ноябре.С Днем Конституции ситуация была вообще обхохочешься: праздничного выходного нет, права призрачны, полстраны сидит, пол — сторожит, остальные говорят: мы им так работаем, как они нам платят. А все боль-мень пристойное шло со словами «из-под» или «из-за»: из-под прилавка, из-под полы, из-за бугра, но последнее опасно для карьеры.В общем, народное конституционное право на прикрытие наготы непозорными штанами соблюдалось вяло. Что, как вы понимаете, в итоге и разрушило Советский Союз, сохранив от него только медицину, где лечиться даром — даром лечиться.И в то бурное время охоты на синих магазинных кур и такого же цвета джинсы помышлялось мне о поправках в Конституцию США, где эти самые джинсы произрастали. Удивляли меня эти поправки. «Вот уж люди с текстом никак не могут справиться, все дописывают-переписывают, как группа сумасшедших редакторов, дорвавшихся до горячего набора. И мускулистой линотипистки Маши на них нет», — думалось мне. Ведь, по сути, какая разница, какой закон, что дышло, поворачивать — правленный или первозданный.С тех пор много конституционных течений утекло, много карандашей надвое сломалось и много ручек вкрай закончилось, и вот уже в нашу, украинскую Конституцию прокралось дивное количество поправок, призванных переложить властный кнут из одной руки в другую и полностью избавить народ от пряников.И снова меня растревожил все тот же вопрос: зачем тонны поправок вносить и закон менять, если его все равно подрихтуют под очередного правящего?Если кто помнит, то Украина — парламентско-президентская республика, где носителем власти есть народ. Но по факту правящим остаётся президент и его ближний круг. А носитель власти — скорее носильщик невыносимой украинской борьбы за власть.Потому и нынешний День Конституции подкрепляет лишь наличие выходного дня и отсутствие у народа желания думать. А по размышлению — что нам праздновать? Разве что то, что по числу правок Конституции мы догнали и перегнали США.Народный депутат Украины Марьяна Безуглая:В водовороте подъема стандартных поздравлений с Днем Конституции скажу очевидно-неочевидное: постсоветскую социалистическую нашу Конституцию, к созданию которой в свое время приобщался В. Медведчук (!) и не только он, нужно будет переосмысливать. Вообще, Конституция не Библия, она требует основательного анализа на предмет реалистичности введенных норм, приветов от России в тексте и т. д. Кто-то способен это сделать? Огромный проект, который возникнет только в соответствии с запросом и состоятельностью нации, и от чего зависит понимание своего государства уже поколениями наших внуков. Может быть, дети смогут. Созреют. Может быть, даже мы!Журналист Наташа Влащенко:Наблюдаю за дискуссией в сетях по поводу Конституции. Надо выполнять — не надо, т. к. устарела.Муж (жена) ваш тоже устарел (шутка).Но сначала разведитесь, а потом рассуждайте.Устарела — надо менятьПока не изменили — выполнять беспрекословно.Политолог Руслан Бортник:Это действительно ключевой праздник создания государства, ведь именно Конституция является общественным договором — Соглашением о взаимном уважении и гарантировании прав между различными политическими и социальными группами, которые создавали Украинское государство в начале 90-х (безусловный приоритет прав человека), и обществом и государством (предохранители создания авторитаризма) — разделение властей на 3 ветви: законодательную, исполнительную и судебную, перекрестный контроль между ними, запрет сужать существующий объем прав и свобод человека, запрет на государственное вмешательство в частную жизнь человека, запрет цензуры и гарантирование широкого спектра прав и т. д. Мы действительно имеем одну из лучших Конституций в мире и самое позорное ее исполнение. Иногда даже приходит в голову, что наши законодатели именно поэтому написали настолько хорошую Конституцию, что не собирались ее выполнять. И подавляющее большинство украинских проблем связано именно с попыткой переиначить Конституцию под политическую конъюнктуру или нарушить консенсус, заложенный в ней учредителями Украинского Государства. Эти покушения на Конституцию продолжаются и сейчас... Надо перестать манипулировать Конституцией, а просто ее выполнять и мы будем процветающей и демократической страной.Народный депутат Украины Александр Дубинский:В сети активно отмечают День Конституции.Распространяются торжественные речи о демократии, а также публикуются заранее подготовленные картинки, посвященные «празднику».Глава СБУ, министр МВД и их миньоны цинично публикуют подобные праздничные открытки. А в этот же день представители бизнеса подписывают «манифест об остановке давления на бизнес», которое устраивает силовой блок.В «день Конституции» ограничения свободы слова способствуют монополизации высказываний. Судебная система зависит от решений власти, а коррупция стала ее неотъемлемым спутником. Не нарушая традиции, президент также сегодня посвятил 2 часа в Раде рассказу о том, как важна эфемерная Конституция. При этом ожидаемо забыл упомянуть, что именно ему — как продолжателю дела предыдущих президентов — принадлежит заслуга по окончательному упразднению Конституции как основного закона. Принятие десятков законов, противоречащих Конституции. Проведение десятков назначений, противоречащих Конституции. Упразднение свободы слова и независимости судов. Уничтожение свободы предпринимательства и монополизация под прикрытием «государства» стратегических отраслей экономики. Этот список ко «дню Конституции» можно продолжать бесконечно. И этот список будет эпитафией конституции, которую растоптали Слуги и их Начальство. Все эти властные лица полностью игнорируют Конституцию и права людей. Но продолжают публиковать праздничные картинки.Их единственная забота — личная выгода, будь то кража гуманитарной помощи или обворовывание убежищ — им все равно. Их Конституция — это право на мародёрство.Нашу еще предстоит написать. Поэтому праздновать нечего. Есть только над чем работать.Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров:Конституция — правовой фундамент страны, на ней основываются и из нее вытекают все законы и нормативные акты. Все они должны соответствовать Конституции. Для контроля был учрежден Конституционный Суд. Так должно быть в теории. А на практике?Сегодня, 28 июня, 27 лет со дня принятия Конституции Украины. Я не только участвовал в разработке отдельных ее положений, но и принимал участие в исторических голосованиях за все ее статьи и положенияК сожалению, сегодня киевский режим не придерживается норм и принципов Конституции. Документ растоптан госпереворотом 22 февраля 2014 г.Это дата, после которой в Украине начался правовой беспредел и прервалось конституционное демократическое развитиеВот уже 9 лет как киевский режим нарушает все нормы, права, свободы и социальные гарантии, прописанные в Конституции.Поэтому можно уверенно констатировать, что в Украине Конституция не действует и не исполняется. Но я уверен, что придет время и настоящие профессионалы восстановят Конституцию и процветающую Украину.* Орфография и пунктуация авторов сохранены.

https://ukraina.ru/20230628/1047623997.html

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