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Курбан-Байрам. Праздник для мусульман и для всего мира

Курбан-Байрам. Праздник для мусульман и для всего мира - 28.06.2023 Украина.ру

Курбан-Байрам. Праздник для мусульман и для всего мира

Сегодня мусульмане всего мира отмечают главный исламский праздник – Ид аль-Адха. Нам он более знаком по его тюркскому наименованию – Курбан-байрам. В последнее время русский перевод "праздник жертвоприношение" тоже стал многим знаком и понятен. О чем мы думаем в эти светлые дни?

2023-06-28T15:33

2023-06-28T15:33

2023-06-28T15:33

эксклюзив

курбан-байрам

праздники

мусульмане

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донбасс

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поздравление

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Немного богословияВ основе торжества лежит традиция, описанная в главной книге мусульман – Коране. Там приводится рассказ об основоположнике всех аврамистических религий пророке Аврааме, имя которого по-арабски звучит Ибрахим. Исполняя завет со Всевышним о необходимости принесения жертвы, Ибрахим был вынужден согласиться на заклание собственного сына – Исмаила. Тот, понимая, что таково требование Бога, смиренно согласился. Но в последний момент, когда нож уже был занесен над телом жертвы, явившийся ангел отвел отцовскую руку и указал на пасущегося неподалеку ягненка. Таким образом, была испытана вера и Ибрахима, и Исмаила. В память о том событии, после окончания Хаджа – ежегодного паломничества мусульман всего мира в Мекку – и отмечается праздник Курбан-байрам. В этот день каждый верующий, имеющий финансовую возможность, должен принести в жертву животное, мясо которого полагается после разделить на три равных части: между нуждающимися, родственниками и собственной семьей.В день праздника это происходит везде, где живут мусульмане, в том числе и в России, где ислам является второй, по численности верующих, конфессией, после христианства.Почему так случилосьУникальная историческая роль России – с одной стороны являться гигантским мостом, соединяющим восточную и западную части цивилизации. С другой – самой быть полноценной цивилизацией, впитавшей лучшее со стороны и создавшей уникальное свое. Именно Россия может являться примером того, как являющееся непримиримым в других частях света, в России удивительным образом не просто уживается, не просто не конфликтует, а доброжелательно взаимодействует, дополняя и совершенствуя друг друга.Пример сосуществования христианства и ислама в России, пожалуй, один из самых ярких, в этом смысле.Россия никогда не была герметической сущностью, наглухо запиравшейся от стороннего влияния. А потому ислам, как одна из мировых религий, проникла в ее исторические границы. Вспомним Дагестан, где первые мусульмане появились спустя всего лишь два года после смерти пророка Мухаммада. В прошлом году мусульмане России и мира праздновали 1100-летие принятия этой религии Волжской Булгарией. Безусловно, история существования ислама в России содержит разные страницы, но покажите, у кого их нет таких – разных?! Но на сегодняшний день можно совершенно точно констатировать, что на свете имеется не так много мест, где взаимоотношения между теми, кто ходит в церковь, и теми, кто идет молиться в мечеть, столь же доброжелательны, миролюбивы и родственны, как в России.К слову, сегодня автор этих строк большую часть поздравлений получил как раз не от мусульман. И это обстоятельство заставляет становится немного сентиментальным.Враги не дремлютНесомненно, искреннее братство христианства и ислама в России крайне злит и нервирует тех, кто желал бы, чтобы на просторах нашего Отечества вдруг, к их вящей радости, затеялась кровавая междоусобица. Тем более, что людоедские ожидания очень хорошо подпитывает югославский опыт, где один, по сути, народ, удалось растащить и противопоставить друг другу как раз по конфессиональному признаку. А в России-то и народы разные, и религии у них отличаются – отчего не попытаться разжечь?! Потому довольно много популярных сетевых ресурсов, анонимных, но тем не менее широко известных телеграм-каналов, только и делают, что предрекают неизбежную бойню между христианским и мусульманским населением России. И делают это с таким упорством, что даже неискушенный человек начинает догадываться – в таких предостережениях гораздо больше желания стравить, нежели предупредить. Конечно, то, что пока их усилия, мягко говоря, непродуктивны, не может не радовать. Но закрывать глаза на зародыш проблемы, как учит нас целый ряд последних событий, может оказаться крайне опасным.Ислам на новых земляхПеречисляя мусульманские анклавы России, никак нельзя забывать о последователях Ислама, проживающих на новоприсоединенных территориях. В том же Донбасса до 2014 года их насчитывалось несколько десятков тысяч. В основном это были потомки переселенцев из центральных регионов России, которые в начале и середине прошлого века ехали строить шахты и прочую индустрию Донбасса. Скажи им тогда, что они ехали не в российский край, а какую-то независимую Украину – они бы, пожалуй, сильно удивились. Но получилось так, как получилось, и с крушением Советского Союза, они оказались не только за границей своей бывшей Большой Родины, но и вне ареала влияния российских мусульманских духовных центров. В результате, большую по составу умму постарались быстренько прибрать к рукам самопровозглашенные украинские мусульманские организации, эмиссары из Турции и арабских стран, порой просто мошенники и аферисты. Цену тем, другим и третьим четко обозначили события уже далекого 2014 года, когда оставшиеся на украинской территории духовные лидеры даже не попытались помочь своим единоверцам "в зоне АТО" гуманитарной помощью, а начали интенсивно создавать свой собственный политический капитал на критике "мусульман-сепаратистов".Аналогичная, по сути, история случилась и в Крыму. Там, правда, поначалу и вовсе попробовали разыграть карту крымскотатарского народа, рассматривая его представителей чуть ли не в качестве вооруженных повстанцев на полуострове. Убежден, тех, кто верил в подобный сценарий, Всевышний не простит.Сегодня ситуация исправляется. Мусульманские уммы на местах работают с теми, с кем они исторически связаны теми самыми 1100 годами ислама в России. И вот уже второй год подряд мусульмане близкого автору Донецка отправляются в Хадж при содействии Духовного управления мусульман России.На высшем уровнеСо священным праздником Курбан-Байрам в этом году мусульман России по традиции поздравил Президент страны Владимир Путин. В своих приветственных словах он особо выделил и то, что "сегодня, опираясь на исторические, духовные, патриотические традиции предков, бойцы-мусульмане в ходе специальной военной операции проявляют самоотверженность, отвагу и мужество. Плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию". Это правда. Говорят, что в окопах не бывает атеистов. Но сегодня на боевых позициях в СВО рядом и те, кто крестится, и те, кто читает дуа. И враг у них – один на двоих."Никогда бы не подумал, что сегодня они вот так будут сражаться за Россию" – в частной беседе сказал мне мой хороший товарищ, "безопасник", прошедший две чеченские. Без лести сказал, без заискивания. Да, и не умеет он завидовать и льстить. Говорит то, что видит.И все-так праздникКак это часто случается, разговор даже о самом хорошем и светлом, поднимает в душе размышления о сложном. Такие нынче времена – непростые. Но праздник на то и дан человеку, чтобы мог он расслабиться, перевести дух и улыбнуться тому, что вокруг жизнь, рядом хорошие люди. И что Всевышний в своей милости не оставляет нас ни на миг.Ид Мубарак, правоверные. И всех тоже с праздником! Праздников много не бывает.

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Рамиль Замдыханов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/04/1045947909_337:0:891:554_100x100_80_0_0_4ecd02c4a17d1e63e30529c9ed7103ec.jpg

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