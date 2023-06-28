"Гарантия для Молдавии и шанс для Грузии": Зеленский предложил "поделить шкуру неубитого медведя" - 28.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230628/1047640786.html
"Гарантия для Молдавии и шанс для Грузии": Зеленский предложил "поделить шкуру неубитого медведя"
"Гарантия для Молдавии и шанс для Грузии": Зеленский предложил "поделить шкуру неубитого медведя" - 28.06.2023 Украина.ру
"Гарантия для Молдавии и шанс для Грузии": Зеленский предложил "поделить шкуру неубитого медведя"
Владимир Зеленский выступил с обращением в Верховной Раде Украины, в котором сделал сразу несколько громких заявлений. В частности, он сказал о том, что победа Украины — это гарантия восстановления территориальной целостности Молдавии и шанс для целостности Грузии. Соответствующее видео 28 июня Зеленский опубликовал в своих соцсетях
2023-06-28T14:52
2023-06-28T15:02
новости
новости украины
владимир зеленский
доктрина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/14/1047397462_0:0:1045:589_1920x0_80_0_0_81a78c7f445dff9407aa226cc583f896.jpg
Первым делом он заявил, смелость дает свободу, а свобода дает успех, поэтому новой аксиомой Украины будет "свобода дает успех". Именно это, уверен Зеленский, больше всего необходимо сейчас его стране.Однако, добавил он, чтобы этот успех состоялся, Украина нуждается в трансформации, а значит - новой доктрине.Свою мысль он продолжил заключением о том, что победа Украины — это "гарантия восстановления территориальной целостности Молдовы. И шанс для целостности Грузии", а "Россия должна просить, чтобы Украину взяли в НАТО"."Забористо он сегодня несет, конечно", "Это что получается, что всушники воюют за другие страны?", "Да, только за одну - США, а вообще что за дележка шкуры неубитого медведя? Какая новая доктрина после победы? В каком дурмане он увидел победу?", - отреагировали пользователи сети.К слову, в том же выступлении Зеленский призвал депутатов легализовать медицинский каннабис, чтобы помогать украинцами преодолевать "боль, стресс и травмы войны".
https://ukraina.ru/20230628/1047638510.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/14/1047397462_118:0:1045:695_1920x0_80_0_0_fc3fd7cf38c59d8064b59fb119aeb217.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, владимир зеленский, доктрина
Новости, Новости Украины, Владимир Зеленский, доктрина

"Гарантия для Молдавии и шанс для Грузии": Зеленский предложил "поделить шкуру неубитого медведя"

14:52 28.06.2023 (обновлено: 15:02 28.06.2023)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Владимир Зеленский выступил с обращением в Верховной Раде Украины, в котором сделал сразу несколько громких заявлений. В частности, он сказал о том, что победа Украины — это гарантия восстановления территориальной целостности Молдавии и шанс для целостности Грузии. Соответствующее видео 28 июня Зеленский опубликовал в своих соцсетях
Первым делом он заявил, смелость дает свободу, а свобода дает успех, поэтому новой аксиомой Украины будет "свобода дает успех". Именно это, уверен Зеленский, больше всего необходимо сейчас его стране.
Однако, добавил он, чтобы этот успех состоялся, Украина нуждается в трансформации, а значит - новой доктрине.
"Ясной, не размытой, смелой доктрине. Для Украины, идущей к победе. И для Украины-победительницы. Эта доктрина должна отвечать на все фундаментальные вопросы об Украине и нашем будущем. Сегодня предложил к обсуждению, общенациональному обсуждению, основные ориентиры будущей украинской доктрины. Нам нужно общее видение того, какой быть Украине победы. Давайте вместе определим приоритеты для Украины после нашей победы!" - заявил Зеленский.
Свою мысль он продолжил заключением о том, что победа Украины — это "гарантия восстановления территориальной целостности Молдовы. И шанс для целостности Грузии", а "Россия должна просить, чтобы Украину взяли в НАТО".
"Забористо он сегодня несет, конечно", "Это что получается, что всушники воюют за другие страны?", "Да, только за одну - США, а вообще что за дележка шкуры неубитого медведя? Какая новая доктрина после победы? В каком дурмане он увидел победу?", - отреагировали пользователи сети.
К слову, в том же выступлении Зеленский призвал депутатов легализовать медицинский каннабис, чтобы помогать украинцами преодолевать "боль, стресс и травмы войны".
Анджей Дуда в Киеве
14:04
Президент Польши приехал на праздник к Зеленскому с вопросом о контрнаступлении Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом 28 июня сообщили в Канцелярии главы польского государства
 
НовостиНовости УкраиныВладимир Зеленскийдоктрина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:49Срок действия ограничен: в Харькове объявили акцию на отпевание всушников
17:46У ВСУ — серьёзные проблемы на фронте, Киев это признал: что говорили об Украине в мире 28 июня
17:30"Население сломается". Жена Зеленского переживает за психическое здоровье украинцев
17:30"Эта банда имеет боевой опыт". Белорусский эксперт рассказал, чем займутся "вагнеровцы" в республике
17:29"Сидит, но не шевелится". Пропавший Залужный пришел в Раду на полтора часа
17:28Премьер-министр Эстонии пообещала Зеленскому "сюрприз"
17:23Виктор Кутырь о том, похож ли Пригожин на Емельяна Пугачева, и о бежавших из Москвы во время мятежа
17:12Новые лица, ненавидящие друг друга. В США нашли замену Трампу и Байдену
17:06Блинкен: Китай может сыграть важную роль в разрешении конфликта на Украине
17:04Наступление на Оскол: Анпилогов рассказал о главном страхе американских военных. Видео
17:02Дуда пообещал Зеленскому сделать Украину одной из армий НАТО
17:00Слово есть, а её самой нет: эксперты об украинской Конституции
16:47В Киеве выставили на продажу "Цветы Украины"
16:34Для России было бы правильно просить, чтобы Украину приняли в НАТО – Зеленский
16:28Трещины в монолите власти. Социологи о настроениях украинцев
16:26Захарова заявила, что Россия против участия стран в "Саммите мира" и объяснила, почему
16:03"Смрад стоит ужасный". Балицкий объяснил, почему ВСУ не вывозят тела погибших солдат
16:02"Культивирует ненависть": партия "Латвия на первом месте" потребовала проверить поэтессу-русофобку Бокшу
16:02Зеленский надеется, что ВВП Украины увеличится до триллиона долларов
15:57Эдуард Исаков: кто он
Лента новостейМолния