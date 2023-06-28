https://ukraina.ru/20230628/1047640786.html
"Гарантия для Молдавии и шанс для Грузии": Зеленский предложил "поделить шкуру неубитого медведя"
"Гарантия для Молдавии и шанс для Грузии": Зеленский предложил "поделить шкуру неубитого медведя" - 28.06.2023 Украина.ру
"Гарантия для Молдавии и шанс для Грузии": Зеленский предложил "поделить шкуру неубитого медведя"
Владимир Зеленский выступил с обращением в Верховной Раде Украины, в котором сделал сразу несколько громких заявлений. В частности, он сказал о том, что победа Украины — это гарантия восстановления территориальной целостности Молдавии и шанс для целостности Грузии. Соответствующее видео 28 июня Зеленский опубликовал в своих соцсетях
2023-06-28T14:52
2023-06-28T14:52
2023-06-28T15:02
новости
новости украины
владимир зеленский
доктрина
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Первым делом он заявил, смелость дает свободу, а свобода дает успех, поэтому новой аксиомой Украины будет "свобода дает успех". Именно это, уверен Зеленский, больше всего необходимо сейчас его стране.Однако, добавил он, чтобы этот успех состоялся, Украина нуждается в трансформации, а значит - новой доктрине.Свою мысль он продолжил заключением о том, что победа Украины — это "гарантия восстановления территориальной целостности Молдовы. И шанс для целостности Грузии", а "Россия должна просить, чтобы Украину взяли в НАТО"."Забористо он сегодня несет, конечно", "Это что получается, что всушники воюют за другие страны?", "Да, только за одну - США, а вообще что за дележка шкуры неубитого медведя? Какая новая доктрина после победы? В каком дурмане он увидел победу?", - отреагировали пользователи сети.К слову, в том же выступлении Зеленский призвал депутатов легализовать медицинский каннабис, чтобы помогать украинцами преодолевать "боль, стресс и травмы войны".
https://ukraina.ru/20230628/1047638510.html
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новости, новости украины, владимир зеленский, доктрина
"Гарантия для Молдавии и шанс для Грузии": Зеленский предложил "поделить шкуру неубитого медведя"
14:52 28.06.2023 (обновлено: 15:02 28.06.2023)
Владимир Зеленский выступил с обращением в Верховной Раде Украины, в котором сделал сразу несколько громких заявлений. В частности, он сказал о том, что победа Украины — это гарантия восстановления территориальной целостности Молдавии и шанс для целостности Грузии. Соответствующее видео 28 июня Зеленский опубликовал в своих соцсетях
Первым делом он заявил, смелость дает свободу, а свобода дает успех, поэтому новой аксиомой Украины будет "свобода дает успех". Именно это, уверен Зеленский, больше всего необходимо сейчас его стране.
Однако, добавил он, чтобы этот успех состоялся, Украина нуждается в трансформации, а значит - новой доктрине.
"Ясной, не размытой, смелой доктрине. Для Украины, идущей к победе. И для Украины-победительницы. Эта доктрина должна отвечать на все фундаментальные вопросы об Украине и нашем будущем. Сегодня предложил к обсуждению, общенациональному обсуждению, основные ориентиры будущей украинской доктрины. Нам нужно общее видение того, какой быть Украине победы. Давайте вместе определим приоритеты для Украины после нашей победы!" - заявил Зеленский.
Свою мысль он продолжил заключением о том, что победа Украины — это "гарантия восстановления территориальной целостности Молдовы. И шанс для целостности Грузии", а "Россия должна просить, чтобы Украину взяли в НАТО".
"Забористо он сегодня несет, конечно", "Это что получается, что всушники воюют за другие страны?", "Да, только за одну - США, а вообще что за дележка шкуры неубитого медведя? Какая новая доктрина после победы? В каком дурмане он увидел победу?", - отреагировали пользователи сети.
К слову, в том же выступлении Зеленский призвал депутатов легализовать медицинский каннабис, чтобы помогать украинцами преодолевать "боль, стресс и травмы войны".