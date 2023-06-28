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Российские военные поразили пункт дислокации командования бригады ВСУ в Краматорске

Российские военные поразили пункт дислокации командования бригады ВСУ в Краматорске - 28.06.2023 Украина.ру

Российские военные поразили пункт дислокации командования бригады ВСУ в Краматорске

Российские военные поразили пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил 28 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков

2023-06-28T14:42

2023-06-28T14:42

2023-06-28T14:42

краматорск

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"В городе Краматорске Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. В районах населенных пунктов Предтечено и Веселое Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ. В районе населенного пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики уничтожен склад ракет и боеприпасов 47-й артиллерийской бригады ВСУ", - уточнил он.По его словам, в течение суток с помощью оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии РФ было нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 134 районах.

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краматорск, конашенков, новости, минобороны, украина, всу