Российские военные поразили пункт дислокации командования бригады ВСУ в Краматорске - 28.06.2023 Украина.ру
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Российские военные поразили пункт дислокации командования бригады ВСУ в Краматорске
Российские военные поразили пункт дислокации командования бригады ВСУ в Краматорске - 28.06.2023 Украина.ру
Российские военные поразили пункт дислокации командования бригады ВСУ в Краматорске
Российские военные поразили пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил 28 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков
2023-06-28T14:42
2023-06-28T14:42
краматорск
конашенков
новости
минобороны
украина
всу
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"В городе Краматорске Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. В районах населенных пунктов Предтечено и Веселое Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ. В районе населенного пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики уничтожен склад ракет и боеприпасов 47-й артиллерийской бригады ВСУ", - уточнил он.По его словам, в течение суток с помощью оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии РФ было нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 134 районах.
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краматорск, конашенков, новости, минобороны, украина, всу
Краматорск, Конашенков, Новости, Минобороны, Украина, ВСУ

Российские военные поразили пункт дислокации командования бригады ВСУ в Краматорске

14:42 28.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
С Азовстали вывозят раненых украинских военных - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Российские военные поразили пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил 28 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков
"В городе Краматорске Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. В районах населенных пунктов Предтечено и Веселое Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ. В районе населенного пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики уничтожен склад ракет и боеприпасов 47-й артиллерийской бригады ВСУ", - уточнил он.
По его словам, в течение суток с помощью оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии РФ было нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 134 районах.
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
13:40
Кремль отверг обвинения Киева в ударе по Краматорску Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 июня ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявления Киева о том, что в результате российского удара по Краматорску погибли мирные люди
 
КраматорскКонашенковНовостиМинобороныУкраинаВСУ
 
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