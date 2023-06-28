Российские военные поразили пункт дислокации командования бригады ВСУ в Краматорске
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
Российские военные поразили пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил 28 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков
"В городе Краматорске Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. В районах населенных пунктов Предтечено и Веселое Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ. В районе населенного пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики уничтожен склад ракет и боеприпасов 47-й артиллерийской бригады ВСУ", - уточнил он.
По его словам, в течение суток с помощью оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии РФ было нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 134 районах.