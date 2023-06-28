https://ukraina.ru/20230628/1047638863.html

Виктор Кутырь о том, похож ли Пригожин на Емельяна Пугачева, и о бежавших из Москвы во время мятежа

Виктор Кутырь о том, похож ли Пригожин на Емельяна Пугачева, и о бежавших из Москвы во время мятежа - 28.06.2023 Украина.ру

Виктор Кутырь о том, похож ли Пригожин на Емельяна Пугачева, и о бежавших из Москвы во время мятежа

О том, как "туман войны" скрыл от народа причины и следствия мятежа ЧВК "Вагнер", и о том, причем тут Польша, в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель,... Украина.ру, 28.06.2023

2023-06-28T17:23

2023-06-28T17:23

2023-06-28T17:24

интервью

чвк "вагнер"

пригожин

пугачев

мятеж

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О том, как "туман войны" скрыл от народа причины и следствия мятежа ЧВК "Вагнер", и о том, причем тут Польша, в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании, преподаватель Академии машиностроения имени Ж.Я. Котина, офицер запаса Виктор Кутырь.– Виктор Борисович, я хотела бы поговорить с вами о реакции общества, особенно молодежи, на мятеж частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", произошедший в субботу. Какие выводы можно сделать из очень разнообразной реакции?– Первое: реакция на происходящие события неоднозначная. То, что вы видите в телеграм-каналах, это скорее ваш круг общения – то, что вам интересно, с кем вы общаетесь. Но общество у нас полярно разделилось – на тех, кто поддерживали "вагнеровцев", тех, кто поддерживали власть, и тех, кому было просто все равно.Молодежь тоже очень разделилась, и здесь сыграл роль такой вопрос: кто внутренне патриотичен и никогда не скрывал, что он патриот – тот согласен с тем, что это мятеж. Вчера мои студенты на занятии меня расспрашивали, и высказывали такие мысли. Молодежь и люди старшего поколения, в отличии от поколения среднего, которому, в основном, все безразлично, были больше напуганы, не понимали, пытались получить информацию.– Получить какую-либо полную информацию было невозможно, она вся была чрезвычайно фрагментарная.– У меня студенты тоже спрашивали об этом. Я им ответил так: если хотите понять, посмотрите фильм "Иллюзия обмана" (режиссёр – Луи Летерье – ред.). С чего начинается этот фильм? "Если вас хотят обмануть, показать вам фокус, вас подводят ближе, и привлекают ваше внимание к тому, что совсем не нужно, а действие фокуса происходит на стороне."– Вы, все же, говорите с точки зрения человека военного и знакомого с работой силовых структур, а что в таких случаях делать обывателю, которому ничего не понятно?– Смотрите: там и там был отдан приказ, и одним, и вторым. Кто отдавал приказы? На каких основаниях? О том, что колонна будет куда-то выдвигаться, что, никто не знал? Нужно заправить горючее, погрузить технику, вооружить людей. Я сомневаюсь, что силовые структуры, ведущие оперативную работу, не имеют информацию со стороны ЧВК "Вагнера". Также, как и ЧВК "Вагнер" имеет информацию о происходящем вокруг от военных.А то, что попадает в телеграм-канал или прессу – это "туман войны": все всегда врут, людям покажут только то, что им нужно увидеть. И те, кто скажут: "да мы не врем, мы просто не договариваем" – тоже врут. А народ получает то, что получает, и начинает додумывать.– Вы сказали о том, что реакция была противоречивой. Наверное, наиболее наглядно это было видно в Ростове, где происходили основные события?– Это, опять-таки, то, что нам показали. Мы же там не были? Нам показали видео, где народ кричит "Зачем вы сюда приехали?!", "Что вы тут забыли?!" Нам показали и такие видео, на которых народ кричит: "Как хорошо, что вы пришли!". Где здесь правда? Я же вам говорю: фокусники и там, и там.– Можно ли сказать, что поддержка [Евгения] Пригожина связана с тем, что его последние заявления обеспечили ему образ яркого оппозиционера с "вечными" темами, о которых люди хотят слышать – коррупция, проблемы управления на местах, и т.д.? Сейчас, когда все закончилось именно так, остался ли этот запрос в обществе?– Конечно, он всегда был, есть и будет. Вспомните: как Пригожин назвал свое действие? "Марш справедливости". А запрос на справедливость в нашем обществе всегда был. Подавляющее большинство людей, воспитанные в СССР, привыкли к тому, что все должно быть по справедливости.Мы уже давно живем при капитализме, но народ ведь надеется, что все будет справедливо, придет добрый дядя, вернее – прилетит "волшебник в голубом вертолете", и все сделает. То есть не я пойду и сделаю, а кто-то – для меня.– Если Пригожин исчезнет теперь из российского инфополя, кто будет закрывать этот запрос?– А вы думаете, он исчезнет? Я думаю, нет. Поживем – увидим, как будут дальше развиваться события, но Пригожин уезжает не в космос и не в Африку, а значит, Евгений Викторович сможет выходить в публичное пространство. Он это и делает.Всей этой ситуации, которая произошла в субботу, я не был удивлен: я догадывался, какие будут действия, и как будут развиваться события, но, когда появился на сцене Александр Григорьевич [Лукашенко], даже я привстал на пятках и начал аплодировать.– Еще один тезис, о котором принято теперь говорить: роль Лукашенко и взлет его рейтинга на фоне этой истории. Как вы считаете, отношение граждан Белоруссии, или граждан России к нему каким-либо образом изменится?– Нет. Ровным счетом ничего не изменится. Александр Григорьевич всегда вызывал уважение у большинства населения Российской Федерации по той простой причине, что у нас, когда люди едут в Белоруссию, и видят эту разительную разницу в дорогах, ценах, культуре, сразу появляется мысль о том, что белорусы живут в очень хорошем, прекрасном, замечательном государстве.А когда Александр Григорьевич еще и подтверждает это своими поступками и словами – все только аплодируют стоя. Чего стоит история, когда председатель колхоза с главбухом сидели пьянствовали, кто-то из селян позвонил Лукашенко, он на вертолете прилетел и уволил их обоих. Как, вы думаете, население будет воспринимать это?Если же брать его появление в этих событиях: в оперативной работе всегда говорят – смотри на детали. Если два человека договорятся соврать, они будут глобально говорить одно и то же, но запутаются в деталях. Так что, если ты по крупинкам собираешь информацию из разных источников, складывается совсем другая картина: после того как было объявлено, что Пригожин вместе с некоторыми своими бойцами передислоцируется в Белоруссию, какая последовала ответная реакция у Польши и Литвы? Они начали рыть окопы и укреплять границу.Значит, они тоже что-то знают? У них тоже разведка работает? И тут вдруг контингент, пусть даже не все 25 тысяч бойцов "Вагнера", пусть даже 5 тысяч, объявятся в Белоруссии, и они не будут связаны ни с Минском, ни с Москвой, и где они остановятся – неизвестно. Вот все и перепугались: они вооруженные, мотивированные, они – профессионалы.Представьте, что даже если у кого-нибудь есть планы зайти на территорию Белоруссии какой-нибудь польско-литовско-украинской бригадой, чтобы установить там "справедливость", думаете, они решаться, когда там – "Вагнер"?– Это связано, например, со словами польского генерала Вальдемара Скшипчака, или того же Матеуша Моравецкого, о вероятности "военного переворота" в Белоруссии?– Да. Это все картинки одного инфополя. Это все фокусы. Сложить полную картинку можно только, если собрать все воедино: то есть поляки заявляют о "перевороте", и Пригожин внезапно оказывается в Белоруссии. Невероятно, но факт. И кто рискнет пойти против пяти тысяч "вагнеров"?Кроме того, я внимательно посмотрел обращение Владимира Владимировича [Путина], и он нигде не называл имени Пригожина, и вообще каких-либо имен мятежников.И еще один важный факт: обратите внимание, как западная пресса отреагировала на Пригожина. Сначала она обозвала его террористом, потом – борцом, а к вечеру, когда все рассосалось – опять террористом.– Значит, для Запада это было неожиданно?– Конечно. Теперь, когда они надувают щеки, что они "предполагали и догадывались", это только для того, чтобы показать своему электорату, что они что-то знают и умеют. Но на самом деле, у них не было никакой информации.– Вокруг Пригожина теперь появился такой романтический авантюрный ореол, с точки зрения литературы – что это за персонаж, архетип? Может быть, уместны какие-нибудь исторические аналогии?– Лично я воспринимаю его как человека, который просто так ничего не сделает, который поступает продуманно и целеполагающе. Пригожин не один принимает решения в ЧВК "Вагнер", он больше медийное лицо. О других командирах вы вообще ничего не знаете, правильно?Что же касается населения: от любви до ненависти один шаг. Сначала у нас все любят Пригожина, потом ненавидят, потом сходятся на "ну, бывает".Давайте я приведу исторический пример: Емельян Пугачев. Его же народ боготворил, а кто его предал? Казацкие старшины. Сначала они его прославляли и вынудили пойти на определенные действия, а потом предали. И тут же, когда его отловили и отдали государству, бунт сошел на нет, каким бы кровопролитным ни был до этого. У [Александра] Пушкина в "Капитанской дочке" эти события как раз очень ярко описаны и показаны.Переложив это на нашу действительность: можно ли сравнить Пригожина с Емельяном Пугачевым? Я считаю, что нет. А если нет, то это и абсолютно разные архетипы, и действия, и поступки. Хотя внешне все очень похоже. И народ будет точно также и любить, и проклинать, и восхвалять, и ненавидеть. Все фокусники.– Касательно реакции людей, хочу отметить еще такой момент: спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил главу комитета Госдумы по безопасности проанализировать, кто уехал на фоне субботних событий, и заявил, что это должно быть наказуемо. Что вы думаете об этом?– По какому закону наказуемо? Что нарушили эти люди? В нашей стране люди вольны перемещаться где хотят, и как хотят.А проанализировать обязательно надо: кто, почему, и отчего бежал? Вы посмотрите, кто побежал? Простой риторический вопрос, который я вчера задал своим студентам: у кого из вас есть 300 000 рублей на билеты? Туда и обратно? 95% нашего населения не имеют таких денег.– В этом контексте, инициатива может найти горячий отклик у людей.– Конечно, это все тот же вопрос – народ хочет справедливости. Хочет знать, кто это такие люди, имеющие 300 000 на билеты? Но есть и другой вопрос: обычному бизнесмену, который занимается чем-то обычным, вяжет портянки, строгает пилы, делает надгробные памятники, ему есть чего бояться? Есть смысл бежать? А кто побежал? Тот, кто испугался, что к нему придут.– Но ведь были даже эвакуационные автобусы из Ростова, люди испугались, что могут начаться столкновения.– Нет, в Ростове – это одно, а мы сейчас о суперджетах, разлетевшихся из Москвы. То, что происходило в Ростове – это очевидно и понятно. Я бы первый призывал там людей не выходить на улицу, и, по возможности, покинуть город.Но ваш вопрос о том, кто побежал из Москвы: те, кто имеют 300 000 или суперджет. Значит, побежали те, к кому могут прийти и спросить. Если бы "вагнеровцы" со своим "маршем справедливости" дошли до Москвы, кого бы они стали искать? Тех, кто наживается на войне. Пока люди гибнут, кто-то наживается.Так что, проверить действительно стоит.– Вы много раз упоминали своих студентов, как, по вашей оценке, вообще настроена, и реагирует молодежь?– Молодежь гораздо больше вовлечена в инфополе, чем взрослые. Если вы зайдете в школу или университет, вы увидите, что 90% времени школьники и студенты сидят в телефонах, и ищут информацию.Поэтому такие организации как "Украина.ру", "Вести", и другие и должны ориентироваться на молодежь. Инфополе играет очень важную роль, в том числе, в плане патриотического воспитания, поэтому информация должна быть интересна и запрашиваема для молодежи. А если мы им этого не дадим, тогда уже не "Украина.ру", а "Украина-ЦИПСО" будет вливать им в мозги информацию через свой излучатель.

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пугачев

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

интервью, чвк "вагнер", пригожин, пугачев, мятеж