Кремль отверг обвинения Киева в ударе по Краматорску - 28.06.2023 Украина.ру
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Кремль отверг обвинения Киева в ударе по Краматорску
Кремль отверг обвинения Киева в ударе по Краматорску - 28.06.2023 Украина.ру
Кремль отверг обвинения Киева в ударе по Краматорску
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 июня ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявления Киева о том, что в результате российского удара по Краматорску погибли мирные люди
2023-06-28T13:40
2023-06-28T13:40
украина
краматорск
удар
кремль
дмитрий песков
новости
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"Российская Федерация не наносит удары по гражданской инфраструктуре. Удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой ", - заверил официальный представитель Кремля.Генпрокурор Украины утверждал, что накануне вечером российские войска якобы обстреляли Краматорск двумя ракетами "Искандер". Первоначально сообщалось, что удар нанесли двумя ракетами С-300. В частности, об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский.
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украина, краматорск, удар, кремль, дмитрий песков, новости
Украина, Краматорск, удар, Кремль, Дмитрий Песков, Новости

Кремль отверг обвинения Киева в ударе по Краматорску

13:40 28.06.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 июня ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявления Киева о том, что в результате российского удара по Краматорску погибли мирные люди
"Российская Федерация не наносит удары по гражданской инфраструктуре. Удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой ", - заверил официальный представитель Кремля.
Генпрокурор Украины утверждал, что накануне вечером российские войска якобы обстреляли Краматорск двумя ракетами "Искандер". Первоначально сообщалось, что удар нанесли двумя ракетами С-300. В частности, об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский.
Встреча секретарей Советов безопасности России и Белоруссии Н. Патрушева и А. Вольфовича
23 июня, 13:14
Учения по ЗАЭС, заявление Патрушева, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 июняУкраинские военные продолжают наносить удары по регионам России. На Украине проведут учения по реагированию на возможную аварию на ЗАЭС. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал о программах Пентагона по созданию расово ориентированных вирусов
 
УкраинаКраматорскударКремльДмитрий ПесковНовости
 
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