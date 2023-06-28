https://ukraina.ru/20230628/1047637475.html

Кремль отверг обвинения Киева в ударе по Краматорску

Кремль отверг обвинения Киева в ударе по Краматорску - 28.06.2023 Украина.ру

Кремль отверг обвинения Киева в ударе по Краматорску

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 июня ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявления Киева о том, что в результате российского удара по Краматорску погибли мирные люди

2023-06-28T13:40

2023-06-28T13:40

2023-06-28T13:40

украина

краматорск

удар

кремль

дмитрий песков

новости

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"Российская Федерация не наносит удары по гражданской инфраструктуре. Удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой ", - заверил официальный представитель Кремля.Генпрокурор Украины утверждал, что накануне вечером российские войска якобы обстреляли Краматорск двумя ракетами "Искандер". Первоначально сообщалось, что удар нанесли двумя ракетами С-300. В частности, об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, краматорск, удар, кремль, дмитрий песков, новости