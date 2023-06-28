Кремль отверг обвинения Киева в ударе по Краматорску
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 июня ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявления Киева о том, что в результате российского удара по Краматорску погибли мирные люди
"Российская Федерация не наносит удары по гражданской инфраструктуре. Удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой ", - заверил официальный представитель Кремля.
Генпрокурор Украины утверждал, что накануне вечером российские войска якобы обстреляли Краматорск двумя ракетами "Искандер". Первоначально сообщалось, что удар нанесли двумя ракетами С-300. В частности, об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский.
23 июня, 13:14Учения по ЗАЭС, заявление Патрушева, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 июняУкраинские военные продолжают наносить удары по регионам России. На Украине проведут учения по реагированию на возможную аварию на ЗАЭС. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал о программах Пентагона по созданию расово ориентированных вирусов