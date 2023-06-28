Виноват только "датой рождения": во Львовской области снесли памятник местного производства
© Львівська міська рада
© Львівська міська рада
Во Львовской области демонтировали очередной памятник. На этот раз причиной послужил факт, что скульптура была изготовлена в советское время. Сообщение об этом появилось 28 июня в Телеграм-канале Львовского городского совета
"Сегодня в пгт Брюховичи, в рамках деколонизации, был демонтирован памятник советской эпохи "Мать-Батькивщина" ("Родина-мать" - Ред.). Скульптура была изготовлена на Львовской керамико-скульптурной фабрике в 1956 году и является памяткой истории. Ее перенесут в Мемориальный музей тоталитарных режимов", - указано в публикации горсовета.
Также в сообщении уточняется, что снос был приурочен ко Дню конституции.
© Львівська міська рада
© Львівська міська рада
К слову, накануне 22 июня во Львовской области демонтировали сразу три памятника героям Великой Отечественной войны - в селах Ремезовцы, Поляны и Жуков.
С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации, в его рамках в стране было уничтожено множество памятников советской эпохи, а также переименованы города, улицы, парки и многое другое.
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