https://ukraina.ru/20230628/1047634917.html

Виноват только "датой рождения": во Львовской области снесли памятник местного производства

Виноват только "датой рождения": во Львовской области снесли памятник местного производства - 28.06.2023 Украина.ру

Виноват только "датой рождения": во Львовской области снесли памятник местного производства

Во Львовской области демонтировали очередной памятник. На этот раз причиной послужил факт, что скульптура была изготовлена в советское время. Сообщение об этом появилось 28 июня в Телеграм-канале Львовского городского совета

2023-06-28T13:09

2023-06-28T13:09

2023-06-28T13:09

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"Сегодня в пгт Брюховичи, в рамках деколонизации, был демонтирован памятник советской эпохи "Мать-Батькивщина" ("Родина-мать" - Ред.). Скульптура была изготовлена ​​на Львовской керамико-скульптурной фабрике в 1956 году и является памяткой истории. Ее перенесут в Мемориальный музей тоталитарных режимов", - указано в публикации горсовета.Также в сообщении уточняется, что снос был приурочен ко Дню конституции.К слову, накануне 22 июня во Львовской области демонтировали сразу три памятника героям Великой Отечественной войны - в селах Ремезовцы, Поляны и Жуков.С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации, в его рамках в стране было уничтожено множество памятников советской эпохи, а также переименованы города, улицы, парки и многое другое.

https://ukraina.ru/20230622/1047466682.html

https://ukraina.ru/20230628/1047631512.html

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