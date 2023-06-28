https://ukraina.ru/20230628/1047634331.html

Мирные переговоры, атаки ВСУ, бессмысленное переименование Запорожья. Главное на Украине на 13:00 28 июня

Мирные переговоры, атаки ВСУ, бессмысленное переименование Запорожья. Главное на Украине на 13:00 28 июня - 28.06.2023 Украина.ру

Мирные переговоры, атаки ВСУ, бессмысленное переименование Запорожья. Главное на Украине на 13:00 28 июня

Украина.ру, 28.06.2023

2023-06-28T13:00

2023-06-28T13:00

2023-06-28T13:09

запорожье

атаки

всу

хроники

эксклюзив

переговоры

киев

россия (рф)

спецоперация

белгородская область

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Глава Офиса Зеленского назвал условия Киева для мирных переговоров. ВСУ атаковали территории России, при этом Подоляк признал, что контрнаступление идет тяжело. В Госдуме предложили Киеву вместо Запорожья переименовать ЕвросоюзГлава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя состоявшуюся в Копенгагене "секретную" встречу, заверил журналистов, что Украина готова вести переговоры об урегулировании с теми государствами, которые "уважают ее территориальную целостность" и на основании так называемой "формулы мира", предложенной Владимиром Зеленским."С ответственными странами, уважающими наш суверенитет, территориальную целостность, <...> мы готовы говорить на базе нашего плана", - сказал Ермак.Он вновь заявил, что основой мирного урегулирования должна стать именно продвигаемая Киевом "формула мира" и подчеркнул, что участники встречи в Копенгагене "сочли такой формат успешным" и выразили готовность к продолжению его работы.На днях немецкий телеканал ARD сообщил, что в Копенгагене "в условиях строжайшей секретности" прошла международная встреча по Украине при участии дипломатов западных стран, а также представителей Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Телеканал отметил, что целью Запада было заручиться поддержкой этих стран БРИКС, которые до сих пор сохраняют нейтралитет в ситуации вокруг Украины. После в Киеве подтвердили, что в столице Дании состоялась встреча советников по вопросам национальной безопасности и "политических директоров" Украины, стран Группы семи и глобального Юга.Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон сообщила, что участники встречи в Копенгагене рассмотрели принципы и способы мирного урегулирования на Украине. По ее словам, состоялось "позитивное и продуктивное обсуждение того, как могут выглядеть принципы обеспечения мира". При этом Далтон не подтвердила, что следует ждать каких-то конкретных итогов после этих консультаций.При этом источник в администрации президента Бразилии сообщил, что Бразилия и другие развивающиеся страны не поддержали "формулу мира" Киева, как того хотела украинская делегация.По его информации, во встрече в Копенгагене участвовал специальный помощник бразильского президента по международным вопросам Селсу Аморим.Выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, Зеленский заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них значатся обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех" и восстановление территориальной целостности Украины. Президент вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Зеленский добавил, что Украина хочет добиться создания международного механизма для возмещения ей убытков от боевых действий за счет российских активов.Неоднократно привлекая внимание к подготовленной им "формуле мира", Киев неизменно отвергал предложения третьих сторон. В частности, комментируя инициативы Ватикана и Бразилии по урегулированию, Зеленский заявлял, что его страна не нуждается в посредниках.В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий.Министр обороны Германии Борис Писториус полагает, что этот год и даже ближайшие месяцы могут стать решающими для конфликта на Украине."С высокой вероятностью это решающий год, сейчас решающие месяцы," - заявил Писториус в эфире телеканала ZDF перед визитом в США.По его словам, именно поэтому несколько недель назад Германия выделила Украине новый пакет военной помощи в размере 2,7 миллиарда евро.Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает, что Запад в ближайшие два-три года будет только наращивать поставки украинской армии современных вооружений, поэтому только решительные цели и переход к активным наступательным операциям позволит России решить задачи СВО.По его оценке, США продолжат политику военно-технической поддержки Украины, передавая новые партии вооружений в рамках соответствующих пакетов - эта политика долговременная, "изменений никаких не будет".Коротченко отметил, что старые системы вооружений уже "сбросили" Киеву, российская армия их в значительной мере "перемолотила", сейчас поступают уже относительно современные образцы, а дальше будут уже новейшие и нового производства, после "раскрутки" оборонных производств на Западе."Поэтому только решительные цели с переходом в активную фазу дальнейших наступательных операций после отражения украинского контрнаступления является единственным способом выхода на решение задач СВО в приемлемом для России варианте", - подчеркнул он.Атаки ВСУПодразделения украинской армии с начала суток четыре раза обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив по ним в общей сложности 62 снаряда.В результате обстрелов была ранена мирная жительница Донецка, свидетельствуют данные представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Согласно информации, размещенной в телеграм-канале представительства, под огнем украинских военных оказались Благодатное, Горловка и Донецк.Сообщается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяли артиллерийские орудия натовского калибра 155 мм, а также калибра 152 мм, выпустив в общей сложности 39 снарядов. Кроме того, ВСУ применили артиллерию калибра 122 мм (13 снарядов) и реактивные системы залпового огня (10 ракет). В частности, по Донецку было выпущено 33 артиллерийских снаряда и 10 ракет. Под ударом оказались Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы города.Также националисты нанесли удар из реактивных систем залпового огня по городу Ясиноватая в ДНР, выпустив четыре ракеты. Кроме того, в среду они нанесли удар по городу Пологи в Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах.Три взрыва прогремели в районе локомотивного депо.Представитель оперативных служб отметил, что информация о разрушениях и пострадавших уточняется.Плюс ко всему украинские военные за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области почти 40 снарядов, это примерно в пять раз больше, чем накануне, но меньше, чем в другие дни, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его данным за 27 июня, общее количество выпущенных снарядов - 37, обстрелы зафиксированы в пяти приграничных муниципалитетах. Днем ранее, 26 июня, в регионе был обстрелян только Шебекинской округ семью снарядами. Для сравнения, в среднем за неделю количество выпущенных Украиной боеприпасов было около 80 штук."В Грайворонском горокруге из гранатомета обстреляна окраина села Безымено – зафиксировано 7 выстрелов. Пострадавших и разрушений нет. В посёлке Горьковский противник сбросил с БПЛА два взрывных устройства. Никто не пострадал. В результате атаки был поврежден один из инфраструктурных объектов и около 220 жителей временно остались без воды. Сейчас водоснабжение восстановлено", - написал Гладков своем телеграм-канале.Он добавил, что в Белгородском районе были обстреляны села Нехотеевка, Журавлевка и Наумовка 14 артиллерийскими снарядами. В Валуйском городском округе в селе Долгое противник сбросил с беспилотников 4 снаряда. Как уточнил губернатор, по окраине хутора Старый выпущено 2 минометных снаряда в Волоконовском районе. В Шебекинском городском округе 8 минометных снарядов выпущено по селу Терезовка.Пострадавших среди мирных жителей не было, подчеркнул Гладков.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.При этом советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил газете Washington Post, что контрнаступление идет тяжело и требует большего терпения. Он признал, что контрнаступление не проходит как "блицкриг", как кто-то мог ожидать.Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на Ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины.Переименование ЗапорожьяУкраинская нацкомиссия рекомендовала переименовать более 1,4 тысячи населенных пунктов страны из-за несоответствия нормам украинского языка, а также в рамках кампании по "дерусификации". В числе подлежащих переименованию числится и город Запорожье.Запорожский политический эксперт Сергей Юхин назвал бессмысленным это намерение, так как после прихода русской армии всем освобожденным городам будут возвращены прежние названия.По его словам, стремление переименовать Запорожье в том числе связано с неудачами украинских войск на фронте, катастрофическими потерями в живой силе и технике, которые необходимо скрыть за медийной "дымовой завесой".Политолог также отметил, что желание киевской власти менять названия городов, поселков и улиц носит болезненный и хронический характер."Эти потуги начались давно и связаны, прежде всего, с требованиями западных хозяев переписать историю бывшей УССР, вырвать украинский народ из лона Русского мира, навязать антирусскую, нацистскую идеологию", - подчеркнул политолог.В свою очередь депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил киевским властям вместо города Запорожье переименовать Евросоюз в "Евроконфуз"."Киевский режим повторяется с историей о переименовании городов. Нечто подобное было и с Крымом. Но я бы предложил им мыслить шире и начать с переименования Евросоюза в Евроконфуз. Пусть шире смотрят на вещи, а то выглядят как-то жалко вместе со своим Зеленским", - сказал Шеремет.Депутат назвал идею с переименование города Запорожье помешательством и абсурдом. "Чтобы там не выдумывали временщики в Киеве, город Запорожье был и навсегда останется русским городом, хоть и, подчеркиваю, временно оккупированным украинскими войсками", - сказал депутат.Примечательно, что против переименования города выступил и уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь. Соответствующее письмо он направил министру образования и науки Украины Оксену Лесному."Анализ названий населенных пунктов, предложенных к приведению в соответствие со стандартами государственного языка, показал как выход Национальной комиссии по стандартам государственного языка за пределы определенных законом полномочий, так и отсутствие предусмотренных законом четких рекомендаций по их переименованию в большинстве случаев", - написал Креминь.По мнению омбудсмена, "перечень Нацкомиссии содержит большое количество названий населенных пунктов, соответствующих стандартам государственного языка, а именно: Запорожье, Победа, Звездное, Мирное, Майское, Маяк, Молодежное, Объединенное и т.д".Креминь обратил внимание и на то, что в большинстве рекомендаций правильного варианта названий не предлагается. Вместо этого предлагается не соответствующее требованиям закона требование "обосновать целесообразность сохранения текущего названия или предложить новое название в установленном законодательством порядке".Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.До 1921 года город Запорожье назывался Александровск по имени Александровской крепости. При советской власти город был переименован в Запорожье в связи с тем, что рядом с ним находились пороги Днепра - каменные выступы дна, затруднявшие судоходство на реке. Днепровские пороги были затоплены в 1932 году в результате образования Днепровского водохранилища при строительстве ДнепроГЭС.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

запорожье, атаки, всу, хроники, эксклюзив, переговоры, киев, россия (рф), спецоперация, белгородская область, контрнаступление