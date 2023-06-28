Мирные переговоры, атаки ВСУ, бессмысленное переименование Запорожья. Главное на Украине на 13:00 28 июня
13:00 28.06.2023 (обновлено: 13:09 28.06.2023)
© Фото : Открытые источникифлаги Украина Россия
© Фото : Открытые источники
Глава Офиса Зеленского назвал условия Киева для мирных переговоров. ВСУ атаковали территории России, при этом Подоляк признал, что контрнаступление идет тяжело. В Госдуме предложили Киеву вместо Запорожья переименовать Евросоюз
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя состоявшуюся в Копенгагене "секретную" встречу, заверил журналистов, что Украина готова вести переговоры об урегулировании с теми государствами, которые "уважают ее территориальную целостность" и на основании так называемой "формулы мира", предложенной Владимиром Зеленским.
"С ответственными странами, уважающими наш суверенитет, территориальную целостность, <...> мы готовы говорить на базе нашего плана", - сказал Ермак.
Он вновь заявил, что основой мирного урегулирования должна стать именно продвигаемая Киевом "формула мира" и подчеркнул, что участники встречи в Копенгагене "сочли такой формат успешным" и выразили готовность к продолжению его работы.
На днях немецкий телеканал ARD сообщил, что в Копенгагене "в условиях строжайшей секретности" прошла международная встреча по Украине при участии дипломатов западных стран, а также представителей Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.
Телеканал отметил, что целью Запада было заручиться поддержкой этих стран БРИКС, которые до сих пор сохраняют нейтралитет в ситуации вокруг Украины.
После в Киеве подтвердили, что в столице Дании состоялась встреча советников по вопросам национальной безопасности и "политических директоров" Украины, стран Группы семи и глобального Юга.
Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон сообщила, что участники встречи в Копенгагене рассмотрели принципы и способы мирного урегулирования на Украине. По ее словам, состоялось "позитивное и продуктивное обсуждение того, как могут выглядеть принципы обеспечения мира". При этом Далтон не подтвердила, что следует ждать каких-то конкретных итогов после этих консультаций.
При этом источник в администрации президента Бразилии сообщил, что Бразилия и другие развивающиеся страны не поддержали "формулу мира" Киева, как того хотела украинская делегация.
По его информации, во встрече в Копенгагене участвовал специальный помощник бразильского президента по международным вопросам Селсу Аморим.
Выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, Зеленский заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них значатся обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех" и восстановление территориальной целостности Украины.
Президент вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Зеленский добавил, что Украина хочет добиться создания международного механизма для возмещения ей убытков от боевых действий за счет российских активов.
Неоднократно привлекая внимание к подготовленной им "формуле мира", Киев неизменно отвергал предложения третьих сторон. В частности, комментируя инициативы Ватикана и Бразилии по урегулированию, Зеленский заявлял, что его страна не нуждается в посредниках.
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий.
Министр обороны Германии Борис Писториус полагает, что этот год и даже ближайшие месяцы могут стать решающими для конфликта на Украине.
"С высокой вероятностью это решающий год, сейчас решающие месяцы," - заявил Писториус в эфире телеканала ZDF перед визитом в США.
По его словам, именно поэтому несколько недель назад Германия выделила Украине новый пакет военной помощи в размере 2,7 миллиарда евро.
Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает, что Запад в ближайшие два-три года будет только наращивать поставки украинской армии современных вооружений, поэтому только решительные цели и переход к активным наступательным операциям позволит России решить задачи СВО.
"При планировании, проведении и рассмотрении перспектив спецоперации мы должны исходить из того, что в ближайшие два-три года консенсусным решением западных элит поддержка Украины, включая поставки вооружений, будет осуществляться непрерывно, они не прекратятся. Как ЕС, так и США аккумулируют необходимые финансовые и технические ресурсы, включая поставку украинской армии все более дальнобойных, опасных и дестабилизирующих систем", - сообщил Коротченко.
По его оценке, США продолжат политику военно-технической поддержки Украины, передавая новые партии вооружений в рамках соответствующих пакетов - эта политика долговременная, "изменений никаких не будет".
Коротченко отметил, что старые системы вооружений уже "сбросили" Киеву, российская армия их в значительной мере "перемолотила", сейчас поступают уже относительно современные образцы, а дальше будут уже новейшие и нового производства, после "раскрутки" оборонных производств на Западе.
"Поэтому только решительные цели с переходом в активную фазу дальнейших наступательных операций после отражения украинского контрнаступления является единственным способом выхода на решение задач СВО в приемлемом для России варианте", - подчеркнул он.
Атаки ВСУ
Подразделения украинской армии с начала суток четыре раза обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив по ним в общей сложности 62 снаряда.
В результате обстрелов была ранена мирная жительница Донецка, свидетельствуют данные представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Согласно информации, размещенной в телеграм-канале представительства, под огнем украинских военных оказались Благодатное, Горловка и Донецк.
Сообщается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяли артиллерийские орудия натовского калибра 155 мм, а также калибра 152 мм, выпустив в общей сложности 39 снарядов.
Кроме того, ВСУ применили артиллерию калибра 122 мм (13 снарядов) и реактивные системы залпового огня (10 ракет). В частности, по Донецку было выпущено 33 артиллерийских снаряда и 10 ракет. Под ударом оказались Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы города.
Также националисты нанесли удар из реактивных систем залпового огня по городу Ясиноватая в ДНР, выпустив четыре ракеты.
Кроме того, в среду они нанесли удар по городу Пологи в Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах.
Три взрыва прогремели в районе локомотивного депо.
Представитель оперативных служб отметил, что информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Плюс ко всему украинские военные за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области почти 40 снарядов, это примерно в пять раз больше, чем накануне, но меньше, чем в другие дни, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его данным за 27 июня, общее количество выпущенных снарядов - 37, обстрелы зафиксированы в пяти приграничных муниципалитетах. Днем ранее, 26 июня, в регионе был обстрелян только Шебекинской округ семью снарядами. Для сравнения, в среднем за неделю количество выпущенных Украиной боеприпасов было около 80 штук.
"В Грайворонском горокруге из гранатомета обстреляна окраина села Безымено – зафиксировано 7 выстрелов. Пострадавших и разрушений нет. В посёлке Горьковский противник сбросил с БПЛА два взрывных устройства. Никто не пострадал. В результате атаки был поврежден один из инфраструктурных объектов и около 220 жителей временно остались без воды. Сейчас водоснабжение восстановлено", - написал Гладков своем телеграм-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе были обстреляны села Нехотеевка, Журавлевка и Наумовка 14 артиллерийскими снарядами. В Валуйском городском округе в селе Долгое противник сбросил с беспилотников 4 снаряда. Как уточнил губернатор, по окраине хутора Старый выпущено 2 минометных снаряда в Волоконовском районе. В Шебекинском городском округе 8 минометных снарядов выпущено по селу Терезовка.
Пострадавших среди мирных жителей не было, подчеркнул Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
При этом советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил газете Washington Post, что контрнаступление идет тяжело и требует большего терпения. Он признал, что контрнаступление не проходит как "блицкриг", как кто-то мог ожидать.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на Ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины.
Переименование Запорожья
Украинская нацкомиссия рекомендовала переименовать более 1,4 тысячи населенных пунктов страны из-за несоответствия нормам украинского языка, а также в рамках кампании по "дерусификации". В числе подлежащих переименованию числится и город Запорожье.
Запорожский политический эксперт Сергей Юхин назвал бессмысленным это намерение, так как после прихода русской армии всем освобожденным городам будут возвращены прежние названия.
"Практика показывает, что эти действия украинского режима бессмысленны. Всем освобожденным городам наших исторических земель будут возвращены прежние названия. Как, например, это было с Артемовском, который киевская власть в своё время переименовала в Бахмут. Поэтому жителям Запорожья нечего бояться, после прихода русской армии они по-прежнему смогут гордо называть себя запорожцами", - сказал Юхин.
По его словам, стремление переименовать Запорожье в том числе связано с неудачами украинских войск на фронте, катастрофическими потерями в живой силе и технике, которые необходимо скрыть за медийной "дымовой завесой".
Политолог также отметил, что желание киевской власти менять названия городов, поселков и улиц носит болезненный и хронический характер.
"Эти потуги начались давно и связаны, прежде всего, с требованиями западных хозяев переписать историю бывшей УССР, вырвать украинский народ из лона Русского мира, навязать антирусскую, нацистскую идеологию", - подчеркнул политолог.
В свою очередь депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил киевским властям вместо города Запорожье переименовать Евросоюз в "Евроконфуз".
"Киевский режим повторяется с историей о переименовании городов. Нечто подобное было и с Крымом. Но я бы предложил им мыслить шире и начать с переименования Евросоюза в Евроконфуз. Пусть шире смотрят на вещи, а то выглядят как-то жалко вместе со своим Зеленским", - сказал Шеремет.
Депутат назвал идею с переименование города Запорожье помешательством и абсурдом.
"Чтобы там не выдумывали временщики в Киеве, город Запорожье был и навсегда останется русским городом, хоть и, подчеркиваю, временно оккупированным украинскими войсками", - сказал депутат.
Примечательно, что против переименования города выступил и уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь. Соответствующее письмо он направил министру образования и науки Украины Оксену Лесному.
"Анализ названий населенных пунктов, предложенных к приведению в соответствие со стандартами государственного языка, показал как выход Национальной комиссии по стандартам государственного языка за пределы определенных законом полномочий, так и отсутствие предусмотренных законом четких рекомендаций по их переименованию в большинстве случаев", - написал Креминь.
По мнению омбудсмена, "перечень Нацкомиссии содержит большое количество названий населенных пунктов, соответствующих стандартам государственного языка, а именно: Запорожье, Победа, Звездное, Мирное, Майское, Маяк, Молодежное, Объединенное и т.д".
Креминь обратил внимание и на то, что в большинстве рекомендаций правильного варианта названий не предлагается. Вместо этого предлагается не соответствующее требованиям закона требование "обосновать целесообразность сохранения текущего названия или предложить новое название в установленном законодательством порядке".
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
До 1921 года город Запорожье назывался Александровск по имени Александровской крепости. При советской власти город был переименован в Запорожье в связи с тем, что рядом с ним находились пороги Днепра - каменные выступы дна, затруднявшие судоходство на реке. Днепровские пороги были затоплены в 1932 году в результате образования Днепровского водохранилища при строительстве ДнепроГЭС.