Второй государственный? Зеленский внес в Раду законопроект о "правах" иностранного языка на Украине - 28.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230628/1047632811.html
Второй государственный? Зеленский внес в Раду законопроект о "правах" иностранного языка на Украине
Второй государственный? Зеленский внес в Раду законопроект о "правах" иностранного языка на Украине - 28.06.2023 Украина.ру
Второй государственный? Зеленский внес в Раду законопроект о "правах" иностранного языка на Украине
Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, который официально определит статус английского как языка международного общения на Украине. Соответствующий проект был опубликован 28 июня на сайте парламента страны
2023-06-28T12:49
2023-06-28T12:49
новости
новости украины
владимир зеленский
законопроект
английский язык
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045727511_0:49:1045:638_1920x0_80_0_0_09274583b096f0e0d000174f0005e16c.jpg.webp
Согласно документу, английским языком обязаны будут владеть госслужащие, офицеры, полицейские, прокуроры, сотрудники налоговой и таможни.Указаны в тексте документа и другие изменения, связанные с использованием английского языка в стране:- начать изучать его нужно будет уже с детского сада,- для получения степени магистра придется сдавать исключительно английский, а не любо иностранный, как раньше,- театры будут показывать 10% спектаклей на английском,- на пограничном контроле больше не будут предоставлять переводчика с английского."Они и украинским-то не всегда владеют, какой уж английский...", "Рабы должны знать язык хозяев", "Это что английский на Украине будет вторым государственным? Даже интересно посмотреть", "Ну чтобы настоящей колонией стать", "Следующий шаг это введение английского как единственного государственного языка", "Вот заживут-то!" - отреагировали на новость пользователи сети."На данный момент эта инициатива является обычным популизмом: тысячи чиновников и полицейских не владеют на достаточном уроне английским и никто их увольнять не будет. Однако провал теста на знание языка может стать основанием для отставки или увольнения неудобного власти человека", - прокомментировал сообщение один из украинских Телеграм-каналов.
https://ukraina.ru/20230628/1047630491.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045727511_9:0:936:695_1920x0_80_0_0_819b006645ca1ea88361928639e67872.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, владимир зеленский, законопроект, английский язык
Новости, Новости Украины, Владимир Зеленский, законопроект, английский язык

Второй государственный? Зеленский внес в Раду законопроект о "правах" иностранного языка на Украине

12:49 28.06.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский телефон
Зеленский телефон
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, который официально определит статус английского как языка международного общения на Украине. Соответствующий проект был опубликован 28 июня на сайте парламента страны
Согласно документу, английским языком обязаны будут владеть госслужащие, офицеры, полицейские, прокуроры, сотрудники налоговой и таможни.
Указаны в тексте документа и другие изменения, связанные с использованием английского языка в стране:
- начать изучать его нужно будет уже с детского сада,
- для получения степени магистра придется сдавать исключительно английский, а не любо иностранный, как раньше,
- театры будут показывать 10% спектаклей на английском,
- на пограничном контроле больше не будут предоставлять переводчика с английского.
"Они и украинским-то не всегда владеют, какой уж английский...", "Рабы должны знать язык хозяев", "Это что английский на Украине будет вторым государственным? Даже интересно посмотреть", "Ну чтобы настоящей колонией стать", "Следующий шаг это введение английского как единственного государственного языка", "Вот заживут-то!" - отреагировали на новость пользователи сети.
"На данный момент эта инициатива является обычным популизмом: тысячи чиновников и полицейских не владеют на достаточном уроне английским и никто их увольнять не будет. Однако провал теста на знание языка может стать основанием для отставки или увольнения неудобного власти человека", - прокомментировал сообщение один из украинских Телеграм-каналов.
- РИА Новости, 1920, 28.06.2023
12:25
Пентагон использует деньги для Украины на снижение зависимости США от сырья из России и Китая - СМИПентагон использует выделенные Украине деньги на уменьшение зависимости от российского и китайского сырья, заявил репортёр DefenseNews Брайант Харрис
 
НовостиНовости УкраиныВладимир Зеленскийзаконопроектанглийский язык
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:40Кремль отверг обвинения Киева в ударе по Краматорску
13:40Офис Зеленского отложил отставку Кличко под давлением Запада — СМИ
13:37Польша формирует "самую сильную армию в Европе" против воссоздания Российской империи - Блащак
13:36Своих не бросаем. Теперь это не просто лозунг
13:33Роман Сапоньков: ВСУ попытались устроить России "Верденскую мясорубку", но подготовили ее к войне с США
13:19Советник президента ЦАР: в случае ухода "Вагнера" мы согласны на "моцартов и бетховенов"
13:16Зеленский предложил отменить Рождество 7 января из-за "российского наследия"
13:09Виноват только "датой рождения": во Львовской области снесли памятник местного производства
13:04Дорога в никуда: Ищенко о том, в кого превращаются украинцы в ЕС и что делать России
13:00Мирные переговоры, атаки ВСУ, бессмысленное переименование Запорожья. Главное на Украине на 13:00 28 июня
12:49Второй государственный? Зеленский внес в Раду законопроект о "правах" иностранного языка на Украине
12:47Вечные ценности на экспорт, в обмен на "европейские". Зачем Украина отдает Западу святые мощи и иконы
12:28"Психологическая травма с ними навсегда". Как живут беженцы из Артёмовска
12:28"Клевата и ущерб репутации". Трамп подал в суд на журналистку, обвинившую его в изнасиловании
12:25Пентагон использует деньги для Украины на снижение зависимости США от сырья из России и Китая - СМИ
12:20В Бердянске правоохранители вскрыли подпольное казино, финансировавшее ВСУ
12:18За счет директора: Харьковский драмтеатр стал "имени Ушкина"
12:06Что на самом деле угрожает Запорожской атомной станции. Мнения экспертов
11:57Посланник Ватикана по Украине прибыл в Москву
11:35Show must go on: немецкое СМИ попало впросак, написав о переброске сил в Литву
Лента новостейМолния