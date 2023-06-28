https://ukraina.ru/20230628/1047632811.html

Второй государственный? Зеленский внес в Раду законопроект о "правах" иностранного языка на Украине

Второй государственный? Зеленский внес в Раду законопроект о "правах" иностранного языка на Украине - 28.06.2023 Украина.ру

Второй государственный? Зеленский внес в Раду законопроект о "правах" иностранного языка на Украине

Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, который официально определит статус английского как языка международного общения на Украине. Соответствующий проект был опубликован 28 июня на сайте парламента страны

2023-06-28T12:49

2023-06-28T12:49

2023-06-28T12:49

новости

новости украины

владимир зеленский

законопроект

английский язык

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Согласно документу, английским языком обязаны будут владеть госслужащие, офицеры, полицейские, прокуроры, сотрудники налоговой и таможни.Указаны в тексте документа и другие изменения, связанные с использованием английского языка в стране:- начать изучать его нужно будет уже с детского сада,- для получения степени магистра придется сдавать исключительно английский, а не любо иностранный, как раньше,- театры будут показывать 10% спектаклей на английском,- на пограничном контроле больше не будут предоставлять переводчика с английского."Они и украинским-то не всегда владеют, какой уж английский...", "Рабы должны знать язык хозяев", "Это что английский на Украине будет вторым государственным? Даже интересно посмотреть", "Ну чтобы настоящей колонией стать", "Следующий шаг это введение английского как единственного государственного языка", "Вот заживут-то!" - отреагировали на новость пользователи сети."На данный момент эта инициатива является обычным популизмом: тысячи чиновников и полицейских не владеют на достаточном уроне английским и никто их увольнять не будет. Однако провал теста на знание языка может стать основанием для отставки или увольнения неудобного власти человека", - прокомментировал сообщение один из украинских Телеграм-каналов.

https://ukraina.ru/20230628/1047630491.html

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