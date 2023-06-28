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За счет директора: Харьковский драмтеатр стал "имени Ушкина"
За счет директора: Харьковский драмтеатр стал "имени Ушкина" - 28.06.2023 Украина.ру
За счет директора: Харьковский драмтеатр стал "имени Ушкина"
С фасада Харьковского драмтеатра убрали первую букву фамилии великого русского поэта Александра Пушкина и упоминание о том, что это был театр русской драмы,. Об этом 28 июня сообщил Телеграм-канал украинского издания "Политика страны"
2023-06-28T12:18
2023-06-28T12:18
2023-06-28T12:29
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харьковская область
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В публикации уточняется, что работы были произведены за счет директора театра Елены Ткаченко."Ну, теперь заживут сыто, мирно и счастливо", "А мужик-то грустный какой висит", "Кто ей дал такое право? Сама этот театр строила что ли?", "Теперь там будет столовка для американских хозяев и книгосжигательный цех?", "Можно теперь переименовать в честь любого из квартала 95. Это их уровень", "Удивительные люди.. Думают, что если с клетки с обезьяной убрать надпись, она станет человеком!" - отреагировали подписчики канала.С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации, в его рамках в стране было уничтожено множество памятников советской эпохи, а также переименованы города, улицы, парки и многое другое.Только в Киеве за это время произошло более 300 переименований. Одним из последних в этом списке был бюст первого космонавта Юрия Гагарина и памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской.
https://ukraina.ru/20230622/1047466682.html
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новости, новости украины, харьковская область, театр, директор, пушкин
Новости, Новости Украины, Харьковская область, театр, директор, Пушкин
За счет директора: Харьковский драмтеатр стал "имени Ушкина"
12:18 28.06.2023 (обновлено: 12:29 28.06.2023)
С фасада Харьковского драмтеатра убрали первую букву фамилии великого русского поэта Александра Пушкина и упоминание о том, что это был театр русской драмы,. Об этом 28 июня сообщил Телеграм-канал украинского издания "Политика страны"
В публикации уточняется, что работы были произведены за счет директора театра Елены Ткаченко.
"Ну, теперь заживут сыто, мирно и счастливо", "А мужик-то грустный какой висит", "Кто ей дал такое право? Сама этот театр строила что ли?", "Теперь там будет столовка для американских хозяев и книгосжигательный цех?", "Можно теперь переименовать в честь любого из квартала 95. Это их уровень", "Удивительные люди.. Думают, что если с клетки с обезьяной убрать надпись, она станет человеком!" - отреагировали подписчики канала.
С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации, в его рамках в стране было уничтожено множество памятников советской эпохи, а также переименованы города, улицы, парки и многое другое.
Только в Киеве за это время произошло более 300 переименований. Одним из последних в этом списке был бюст первого космонавта Юрия Гагарина и памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской.