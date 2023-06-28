https://ukraina.ru/20230628/1047631071.html
В Бердянске правоохранители вскрыли подпольное казино, финансировавшее ВСУ
В Бердянске правоохранители вскрыли подпольное казино, финансировавшее ВСУ - 28.06.2023 Украина.ру
В Бердянске правоохранители вскрыли подпольное казино, финансировавшее ВСУ
В Бердянске силовики выявили подпольное казино, прибыль от которого шла на финансирование ВСУ, сообщили в правоохранительных органах города. Видео показали на телеканале "Звезда" 28 июня
2023-06-28T12:20
2023-06-28T12:20
2023-06-28T12:20
новости
всу
финансирование
казино
игровые автоматы
бердянск
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В Бердянске сотрудники правоохранительных органов обнаружили нелегальное место проведения азартных игр. Силовики вскрыли помещение и изъяли обнаруженные там игорные аппараты.Собственник помещения Тамара Баркарь сдала в 2022 году объект недвижимости под склад. Но в дальнейшем попасть туда владельцы не смогли и известили об этом правоохранителей. После этого силовики вскрыли помещение и обнаружили подпольный игровой клуб. По информации силовиков, организаторы подпольного казино занимались незаконной деятельностью с помощью подставных лиц на территории города. В настоящий момент по делу проводится дополнительная проверка.Ранее в пресс-службе ФСБ сообщили о задержании жителя Хабаровского края, который переводил деньги на нужды украинских военных, используя криптовалюту. Хабаровчанин переводил в иностранный фонд криптовалюту для покупки беспилотников, тепловизоров и боеприпасов для ВСУ.Задержанный переводил деньги ВСУ с помощью криптовалютных инструментов через третьих лиц, проживающих на Украине. В отношении него возбуждено дело о госизмене.
https://ukraina.ru/20230627/1047574805.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, финансирование, казино, игровые автоматы, бердянск, новые регионы
Новости, ВСУ, финансирование, казино, игровые автоматы, Бердянск, Новые регионы
В Бердянске правоохранители вскрыли подпольное казино, финансировавшее ВСУ
В Бердянске силовики выявили подпольное казино, прибыль от которого шла на финансирование ВСУ, сообщили в правоохранительных органах города. Видео показали на телеканале "Звезда" 28 июня
В Бердянске сотрудники правоохранительных органов обнаружили нелегальное место проведения азартных игр. Силовики вскрыли помещение и изъяли обнаруженные там игорные аппараты.
"Правоохранительные органы города Бердянска выявили нелегальное место проведения азартных игр, владельцы которого связаны с финансированием Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
Собственник помещения Тамара Баркарь сдала в 2022 году объект недвижимости под склад. Но в дальнейшем попасть туда владельцы не смогли и известили об этом правоохранителей. После этого силовики вскрыли помещение и обнаружили подпольный игровой клуб.
По информации силовиков, организаторы подпольного казино занимались незаконной деятельностью с помощью подставных лиц на территории города. В настоящий момент по делу проводится дополнительная проверка.
Ранее в пресс-службе ФСБ сообщили о задержании жителя Хабаровского края, который переводил деньги на нужды украинских военных, используя криптовалюту. Хабаровчанин переводил в иностранный фонд криптовалюту для покупки беспилотников, тепловизоров и боеприпасов для ВСУ.
Задержанный переводил деньги ВСУ с помощью криптовалютных инструментов через третьих лиц, проживающих на Украине. В отношении него возбуждено дело о госизмене.