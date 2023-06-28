https://ukraina.ru/20230628/1047631071.html

В Бердянске правоохранители вскрыли подпольное казино, финансировавшее ВСУ

В Бердянске правоохранители вскрыли подпольное казино, финансировавшее ВСУ - 28.06.2023 Украина.ру

В Бердянске правоохранители вскрыли подпольное казино, финансировавшее ВСУ

В Бердянске силовики выявили подпольное казино, прибыль от которого шла на финансирование ВСУ, сообщили в правоохранительных органах города. Видео показали на телеканале "Звезда" 28 июня

2023-06-28T12:20

2023-06-28T12:20

2023-06-28T12:20

новости

всу

финансирование

казино

игровые автоматы

бердянск

новые регионы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102247/96/1022479661_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_47bcfe0308282e428cc46cd572628460.jpg

В Бердянске сотрудники правоохранительных органов обнаружили нелегальное место проведения азартных игр. Силовики вскрыли помещение и изъяли обнаруженные там игорные аппараты.Собственник помещения Тамара Баркарь сдала в 2022 году объект недвижимости под склад. Но в дальнейшем попасть туда владельцы не смогли и известили об этом правоохранителей. После этого силовики вскрыли помещение и обнаружили подпольный игровой клуб. По информации силовиков, организаторы подпольного казино занимались незаконной деятельностью с помощью подставных лиц на территории города. В настоящий момент по делу проводится дополнительная проверка.Ранее в пресс-службе ФСБ сообщили о задержании жителя Хабаровского края, который переводил деньги на нужды украинских военных, используя криптовалюту. Хабаровчанин переводил в иностранный фонд криптовалюту для покупки беспилотников, тепловизоров и боеприпасов для ВСУ.Задержанный переводил деньги ВСУ с помощью криптовалютных инструментов через третьих лиц, проживающих на Украине. В отношении него возбуждено дело о госизмене.

https://ukraina.ru/20230627/1047574805.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, финансирование, казино, игровые автоматы, бердянск, новые регионы