https://ukraina.ru/20230628/1047627628.html

Вечные ценности на экспорт, в обмен на "европейские". Зачем Украина отдает Западу святые мощи и иконы

Вечные ценности на экспорт, в обмен на "европейские". Зачем Украина отдает Западу святые мощи и иконы - 28.06.2023 Украина.ру

Вечные ценности на экспорт, в обмен на "европейские". Зачем Украина отдает Западу святые мощи и иконы

Из Киево-Печерской Лавры в Европу собираются "спасать" иконы, мощи святых и прочие исторические ценности русского народа. Некоторые говорят, что это потому, что собираются в Киеве взорвать ядерный заряд и обвинить в этом Россию.

2023-06-28T12:47

2023-06-28T12:47

2023-06-28T12:47

мнение

экспорт

украина

россия (рф)

европа

киево-печерская лавра

запад

иконы

мощи

сша

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Не думаю. Как раз наоборот, если бы американцы гарантированно решили уничтожить Лавру вместе с Киевом, они бы позаботились, чтобы можно было сказать, что русские даже православные святыни не пожалели. К вывозу же явно готовились загодя. Потому и "передавали" в срочном порядке контроль над Лаврой ПЦУ, чтобы монахи УПЦ не могли воспротивиться. Епифан-то всё согласует, всё подпишет и всё отдаст. Его даже не возмутило, что мощи святых готовятся к вывозу в качестве "музейных экспонатов". Да и скифское золото евроамериканцы при помощи украинцев давно украли, ещё в 2014 году. Задолго до того, как в их повестке появилась ядерная провокация.Это не значит, что США не планируют ядерную провокацию в Киеве или где-нибудь ещё на Украине. Это значит, что вывоз культурных ценностей и ядерная провокация – не пересекающиеся друг с другом операции, разрабатываемые независимо друг от друга разными ведомствами. Просто сейчас этапы обеих случайно совпали во времени и пространстве.Культурные ценности вывозятся с Украины по трём причинам.Во-первых, американцы (а это они – главные организаторы вывоза, хоть конечными получателями зачастую выступают их европейские партнёры) никогда не планировали, что Украина уцелеет, как независимое государство. Таким образом, Запад вывозит то, что попало под его контроль, как вывозили немцы в 1943-44 гг., как французы в 1812 г., как поляки в 1611-12 гг. Для Запада ключевым словом в данном сочетании является ценность. Раз попавшую в его руки ценность он старается не упустить.Во-вторых, таким образом Запад частично компенсирует свои расходы на Украину. Понятно же, что деньгами с Киева никогда ничего получить не удастся. Зато можно будет потом поторговаться с Россией. Например, мощи того же Ильи Муромца или других лаврских святых, для западных политиков – просто мумии. Но они знают, что для русских-православных мощи имеют эсхатологическую (вневременную) ценность, которая не измеряется никакими деньгами. Можно попытаться после войны обменять подобного рода ценности на звонкую монету.В-третьих, и это главное, Запад традиционно вывозит в свои музеи ценности покорённых народов, как Рим собирал в Пантеон их богов. Это своего рода материальное свидетельство культурно-исторического господства Запада, его самоназначенной ведущей роли в мировой цивилизации. Вы не найдёте в музеях Египта камни Стоунхенджа, кельтские бронзовые котлы или англо-саксонские шлемы. Зато посвящённые эпохе фараонов отделы в британских музеях едва ли не богаче, чем в собственно египетских. "Пленение" мощей Ильи Муромца, лаврских икон и прочих вывезенных с Украины культурных ценностей в западных музейных собраниях будет служить не просто утешительным призом, но материальным свидетельством западного господства над Россией для будущих поколений.Идея западного доминирования над "отсталыми народами" закладывается с детства, в том числе и музейными коллекциями. На основании этих коллекций, у юного представителя Запада на уровне подсознания будет формироваться уверенность в том, что это именно Запад цивилизовал русских и "имеет право" поучать и поправлять учеников, когда те "сбиваются с истинного курса".В общем, интерес Запада понятен. Даже если какие-то культурные ценности придётся вернуть, за них можно попытаться на переговорах выторговать какие-нибудь важные (финансовые, территориальные, иные) уступки. Иной вопрос: в чём интерес украинской элиты?Ладно ещё скифское золото – всё-таки золото. А мощи и иконы, для этих даже не атеистов, а сатанистов – просто мумии и доски, не имеющие никакой ценности. Зачем же их вывозить? С другой стороны, многие представители как украинской политической элиты, так и народа (в том числе воюющие против России) определяют себя в качестве православных и заявляют, что никогда не покинут свою украинскую землю. Как же они позволяют, чтобы их историческую память, их корни вывозили из страны, чтобы они затем пылились по запасникам западных музеев, изредка попадая на тематические выставки и постепенно разрушаясь?Равнодушие украинского общества к разграблению национальных духовных святынь собственными и зарубежными сатанистами, как раз и свидетельствует о том, что тезис о великой любви к собственной родине в украинской национальной мифологии был откровенно ложным. Вспомним за что скакали майданы? За европейскую интеграцию, за европейские ценности, за зарплаты по 5000 евро и пенсии по 3000 евро, за что угодно, только не за свой народ, не за свою историю, не за свои традиции.Ещё майданы скакали против России. После сожжения людей в Одессе, украинские политики и журналисты на голубом глазу пытались оправдаться тем, что у сожжённых, мол, было российское гражданство. Они-то все были гражданами Украины, но даже если бы действительно поголовно оказались россиянами, перестало бы от этого преступление быть преступлением? Для них перестало бы. Не сумев доказать российское гражданство сожжённых, они себя публично оправдали тем, что это были "пророссийские" граждане Украины, значит, мол, сожгли их правильно.По этой же причине продолжает сидеть в застенках СБУ Дмитрий Скворцов, чьё преступление, тянущее на "измену родине", заключается как раз в том, что он защищал истинное православие. Для украинцев православный = изменник. В их "украинских храмах" висят иконы Бандеры и "героев АТО", при чём здесь православие?Сидит за измену и Дмитрий Марунич, чья "измена" заключалась в том, что он вполне официально и совершенно нейтрально, даже с позиций государственного (а не бандеровского) интереса Украины, комментировал российским изданиям (задолго до начала военных действий) ситуацию в нефтегазовом секторе. Не плевал в Россию, не бился в падучей с ором про "пэрэмогы" - изменник. Изменил "европейским ценностям".Современные нетрадиционные "европейские ценности" никак не монтируются с традиционными русскими православными. Иконы и мощи, скифское золото и творчество Булгакова, сама Лавра и памятник Равноапостольному Владимиру Крестителю на киевских холмах (который, кстати, начинал свою политическую карьеру, как князь новгородский) – всё это напоминает об общих корнях нашего народа, о том, что мы один народ, что обозвавшие себя украинцами, родились как русские, что у нас одна вера, одна история, одни и те же традиции.Это мешает насаждению "европейских ценностей", созданию из ставших украинцами бывших русских, людей без роду-племени, без истории, без родины и без пола. Коллекции киевских музеев, лаврские иконы и мощи святых взывают к исторической памяти манкуртизированных потомков великих предков и до некоторых могут достучаться.Зато будучи вывезенными на Запад, разбросанными по тысяче музеев, никому там особо не интересные, как часть неведомой чужой истории, эти ценности становятся безопасными: просто разрисованными досками, просто мумиями, просто листами бумаги с текстом на незнакомом языке, просто золотом. Пленённый Западом Илья Муромец никому не опасен, там никто не задастся вопросом почему в Киевской Лавре упокоился человек, родившийся в доселе русском Муроме? Кому он служил в ныне временно украинском Киеве? Почему эти города были в составе одного государства? Не жил ли там один и тот же народ? И не являются ли доныне одним народом потомки Муромца из Мурома (Владимирской области) и из Киева.В общем, Запад, в своём излюбленном стиле, меняет бусы и зеркала, не просто на золото и слоновую кость – на душу народа, меняя им же изобретённые "европейские ценности" на вечные.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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мнение, экспорт, украина, россия (рф), европа, киево-печерская лавра, запад, иконы, мощи, сша, святыни