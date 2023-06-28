"Восхищены Советским Союзом". В США рассказали, почему левые и правые тяготеют к России - 28.06.2023 Украина.ру
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"Восхищены Советским Союзом". В США рассказали, почему левые и правые тяготеют к России
"Восхищены Советским Союзом". В США рассказали, почему левые и правые тяготеют к России - 28.06.2023 Украина.ру
"Восхищены Советским Союзом". В США рассказали, почему левые и правые тяготеют к России
Сближение интересов правых и левых движений ведёт к общей поддержке России, считает журналист Newsweek Рафаэль Цавкко Гарсия
2023-06-28T10:54
2023-06-28T10:54
новости
россия (рф)
зарубежье
бразилия
венесуэла
латинская америка
украина
поддержка
левые
лула да силва
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Рост популистских и националистических движений по всему миру повлиял на позицию левых в отношении России.Одно из возможных объяснений поддержки России левыми коренится в исторической идеологической близости. Многие левые движения и лидеры традиционно восхищались принципами, связанными с Советским Союзом и его ролью в борьбе с западным капитализмом, полагает автор.Сближение левых с Россией также можно объяснить глубоко укоренившимися антиимпериалистическими настроениями и антиамериканизмом.Для некоторых лидеров, считает Гарсия, сопротивление России американской гегемонии и её готовность бросить вызов западному влиянию резонируют с их идеологической оппозицией капиталистическому господству.Автор приводит в качестве примера Венесуэлу, которая искала Россию в качестве альтернативы блокаде своей экономики под руководством США. В этом контексте поддержка России становится стратегическим выбором, а не просто отражением идеологической последовательности.Президент Бразилии Лула да Силва также, по мнению автора, откровенно поддерживает Россию в конфликте с Украиной, и он не единственный левый лидер, занявший такую ​​позицию. Общая позиция левых лидеров Латинской Америки, за исключением чилийского президента, уточняет автор, заключается в поддержке России.
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новости, россия (рф), зарубежье, бразилия, венесуэла, латинская америка, украина, поддержка, левые, лула да силва
Новости, Россия (РФ), Зарубежье, Бразилия, Венесуэла, Латинская Америка, Украина, поддержка, Левые, Лула да Силва

"Восхищены Советским Союзом". В США рассказали, почему левые и правые тяготеют к России

10:54 28.06.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Сближение интересов правых и левых движений ведёт к общей поддержке России, считает журналист Newsweek Рафаэль Цавкко Гарсия
Рост популистских и националистических движений по всему миру повлиял на позицию левых в отношении России.
"Некоторые левые лидеры, по иронии судьбы, нашли общий язык с правыми популистскими лидерами, которые поддерживают нарративы против истеблишмента и бросают вызов либеральному международному порядку. Это сближение интересов размывает идеологические границы и приводит к общей поддержке России", - говорится в статье.
Одно из возможных объяснений поддержки России левыми коренится в исторической идеологической близости. Многие левые движения и лидеры традиционно восхищались принципами, связанными с Советским Союзом и его ролью в борьбе с западным капитализмом, полагает автор.
Сближение левых с Россией также можно объяснить глубоко укоренившимися антиимпериалистическими настроениями и антиамериканизмом.
Для некоторых лидеров, считает Гарсия, сопротивление России американской гегемонии и её готовность бросить вызов западному влиянию резонируют с их идеологической оппозицией капиталистическому господству.
Автор приводит в качестве примера Венесуэлу, которая искала Россию в качестве альтернативы блокаде своей экономики под руководством США. В этом контексте поддержка России становится стратегическим выбором, а не просто отражением идеологической последовательности.
Президент Бразилии Лула да Силва также, по мнению автора, откровенно поддерживает Россию в конфликте с Украиной, и он не единственный левый лидер, занявший такую ​​позицию. Общая позиция левых лидеров Латинской Америки, за исключением чилийского президента, уточняет автор, заключается в поддержке России.
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