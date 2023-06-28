https://ukraina.ru/20230628/1047624684.html

"Восхищены Советским Союзом". В США рассказали, почему левые и правые тяготеют к России

"Восхищены Советским Союзом". В США рассказали, почему левые и правые тяготеют к России - 28.06.2023 Украина.ру

"Восхищены Советским Союзом". В США рассказали, почему левые и правые тяготеют к России

Сближение интересов правых и левых движений ведёт к общей поддержке России, считает журналист Newsweek Рафаэль Цавкко Гарсия

2023-06-28T10:54

2023-06-28T10:54

2023-06-28T10:54

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левые

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Рост популистских и националистических движений по всему миру повлиял на позицию левых в отношении России.Одно из возможных объяснений поддержки России левыми коренится в исторической идеологической близости. Многие левые движения и лидеры традиционно восхищались принципами, связанными с Советским Союзом и его ролью в борьбе с западным капитализмом, полагает автор.Сближение левых с Россией также можно объяснить глубоко укоренившимися антиимпериалистическими настроениями и антиамериканизмом.Для некоторых лидеров, считает Гарсия, сопротивление России американской гегемонии и её готовность бросить вызов западному влиянию резонируют с их идеологической оппозицией капиталистическому господству.Автор приводит в качестве примера Венесуэлу, которая искала Россию в качестве альтернативы блокаде своей экономики под руководством США. В этом контексте поддержка России становится стратегическим выбором, а не просто отражением идеологической последовательности.Президент Бразилии Лула да Силва также, по мнению автора, откровенно поддерживает Россию в конфликте с Украиной, и он не единственный левый лидер, занявший такую ​​позицию. Общая позиция левых лидеров Латинской Америки, за исключением чилийского президента, уточняет автор, заключается в поддержке России.

https://ukraina.ru/20230426/1045698967.html

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новости, россия (рф), зарубежье, бразилия, венесуэла, латинская америка, украина, поддержка, левые, лула да силва