https://ukraina.ru/20230628/1047624684.html
"Восхищены Советским Союзом". В США рассказали, почему левые и правые тяготеют к России
"Восхищены Советским Союзом". В США рассказали, почему левые и правые тяготеют к России - 28.06.2023 Украина.ру
"Восхищены Советским Союзом". В США рассказали, почему левые и правые тяготеют к России
Сближение интересов правых и левых движений ведёт к общей поддержке России, считает журналист Newsweek Рафаэль Цавкко Гарсия
2023-06-28T10:54
2023-06-28T10:54
2023-06-28T10:54
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россия (рф)
зарубежье
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украина
поддержка
левые
лула да силва
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Рост популистских и националистических движений по всему миру повлиял на позицию левых в отношении России.Одно из возможных объяснений поддержки России левыми коренится в исторической идеологической близости. Многие левые движения и лидеры традиционно восхищались принципами, связанными с Советским Союзом и его ролью в борьбе с западным капитализмом, полагает автор.Сближение левых с Россией также можно объяснить глубоко укоренившимися антиимпериалистическими настроениями и антиамериканизмом.Для некоторых лидеров, считает Гарсия, сопротивление России американской гегемонии и её готовность бросить вызов западному влиянию резонируют с их идеологической оппозицией капиталистическому господству.Автор приводит в качестве примера Венесуэлу, которая искала Россию в качестве альтернативы блокаде своей экономики под руководством США. В этом контексте поддержка России становится стратегическим выбором, а не просто отражением идеологической последовательности.Президент Бразилии Лула да Силва также, по мнению автора, откровенно поддерживает Россию в конфликте с Украиной, и он не единственный левый лидер, занявший такую позицию. Общая позиция левых лидеров Латинской Америки, за исключением чилийского президента, уточняет автор, заключается в поддержке России.
https://ukraina.ru/20230426/1045698967.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия (рф), зарубежье, бразилия, венесуэла, латинская америка, украина, поддержка, левые, лула да силва
Новости, Россия (РФ), Зарубежье, Бразилия, Венесуэла, Латинская Америка, Украина, поддержка, Левые, Лула да Силва
"Восхищены Советским Союзом". В США рассказали, почему левые и правые тяготеют к России
Сближение интересов правых и левых движений ведёт к общей поддержке России, считает журналист Newsweek Рафаэль Цавкко Гарсия
Рост популистских и националистических движений по всему миру повлиял на позицию левых в отношении России.
"Некоторые левые лидеры, по иронии судьбы, нашли общий язык с правыми популистскими лидерами, которые поддерживают нарративы против истеблишмента и бросают вызов либеральному международному порядку. Это сближение интересов размывает идеологические границы и приводит к общей поддержке России", - говорится в статье.
Одно из возможных объяснений поддержки России левыми коренится в исторической идеологической близости. Многие левые движения и лидеры традиционно восхищались принципами, связанными с Советским Союзом и его ролью в борьбе с западным капитализмом, полагает автор.
Сближение левых с Россией также можно объяснить глубоко укоренившимися антиимпериалистическими настроениями и антиамериканизмом.
Для некоторых лидеров, считает Гарсия, сопротивление России американской гегемонии и её готовность бросить вызов западному влиянию резонируют с их идеологической оппозицией капиталистическому господству.
Автор приводит в качестве примера Венесуэлу, которая искала Россию в качестве альтернативы блокаде своей экономики под руководством США. В этом контексте поддержка России становится стратегическим выбором, а не просто отражением идеологической последовательности.
Президент Бразилии Лула да Силва также, по мнению автора, откровенно поддерживает Россию в конфликте с Украиной, и он не единственный левый лидер, занявший такую позицию. Общая позиция левых лидеров Латинской Америки, за исключением чилийского президента, уточняет автор, заключается в поддержке России.