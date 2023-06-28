https://ukraina.ru/20230628/1047618387.html

Своих не бросаем. Теперь это не просто лозунг

Своих не бросаем. Теперь это не просто лозунг - 28.06.2023 Украина.ру

Своих не бросаем. Теперь это не просто лозунг

В тюрьмах и колониях по всей контролируемой Украиной территории от Харькова до Львова находятся тысячи гражданских заключенных, которые лишились свободы за ту или иную форму поддержки России. Их нужно освободить, и мы знаем, как это сделать. Но нам нужна ваша помощь.

2023-06-28T13:36

2023-06-28T13:36

2023-06-28T14:04

репрессии на украине

украина

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сбу

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Больше четырех месяцев под стражей в Лукьяновском СИЗО в Киеве находится журналист Дмитрий Скворцов. В его публикациях с критикой радикального национализма и гонений на каноническую православную церковь группа следователей СБУ усмотрела совершение государственной измены, а это - до 15 лет лишения свободы. При этом обвинение ссылается на решение СБНО Украины от 2020 года, которое определяет российские СМИ как вражеские, но в качестве преступной деятельности Скворцова предъявлены его публикации, сделанные с 2014 по 2016 гг. Таким образом, человеку готовы дать практически пожизненный срок (с учетом возраста это не исключено) не просто за его оппозиционные высказывания, но за его законные оппозиционные высказывания и профессиональную журналистскую деятельность.Большая проблема в том, что таких, как Дмитрий Скворцов, на Украине сейчас огромное количество. В свежем докладе по соблюдению прав человека на Украине Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВПКЧ ООН) отмечается, что украинские власти вышли за рамки того, что допустимо в соответствии с международным правом прав человека (МППЧ), даже во время чрезвычайного или военного положения. С 24 февраля 2022 года УВКПЧ задокументировало 75 случаев произвольного задержания гражданских лиц (17 женщин, 57 мужчин и 1 мальчик), некоторые из них были приравнены к насильственным исчезновениям, в основном совершенным правоохранительными органами или Вооруженными силами Украины. Помимо официальных мест заключения, так называемых пленных гражданских содержали в целом ряде непредусмотренных мест: квартиры, санатории, подвалы заброшенных зданий, полицейские участки, подвалы и административные помещения местных отделений СБУ, а также не предусмотренные законодательством Украины СИЗО СБУ.Конечно, таких произвольных задержаний не 75, а гораздо больше. Одним лишь летом 2022 года в результате "стабилизационных мероприятий" СБУ, иначе говоря, поквартирной зачистки, в Виннице и Николаеве задержали 700 человек. Массовые аресты начались после отхода ВС РФ из Киевской области, части Харьковской области и с правого берега Херсонской области и продолжаются до сих пор. В других областях практически ежедневно хватают по обвинению в коллаборационизме за очень широкий спектр действий: от "лайков" неправильных постов в соцсетях до обсуждения в интернете мест прилета ракет, от слишком (по мнению СБУ) откровенной переписки с родственниками в России до предполагаемой передачи российским спецслужбам информации о местах дислокации и перемещении ВСУ.И это только речь о так называемых произвольных задержаниях, совершенных без соответствующей законной процедуры. Если по-простому, то речь о банальных похищениях. Но есть же и задержания, выполненные по процедуре, формально законные, но, по сути, политически-мотивированные. Такие в отчете ООН не учтены, а их, по нашим данным, несколько тысяч, возможно до 10 тысяч.Гражданские пленные — термин, юридически не существующий, но сложная конструкция текущей войны — гибридная, с элементами гражданской войны, просто требует какого-то статуса для некомбатантов, задержанных за симпатии или помощь одной из воюющих сторон.По нашему мнению, гражданских пленных на Украине можно разделить на четыре основные категории:1. Репрессированные граждане Российской Федерации. Есть люди с паспортом РФ, которые находились на Украине до начала СВО и не смогли пройти фильтрацию при попытке выезда. Среди задержанных также есть граждане РФ, которые занимались различными работами по организации жизни на территориях, оставленных российскими войсками (от технических до образовательных), а затем были задержаны как сотрудники оккупационных администраций. Кроме того, гражданами РФ по Конституции РФ являются и пока не имеющие российского паспорта, но прописанные на подконтрольных Украине частях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Российское законодательство просто требует от государства заботы об этих людях.2. Репрессированные за взгляды и убеждения. Речь о тех, кто публично высказывался на различные общественно-политические темы не так, как того требуют украинские власти. Например, тех, кто критиковал рост и нормализацию правого радикализма, называл дискриминацией языковую политику Украины, давал комментарии российским СМИ и т.д. Яркие примеры — левые общественные деятели братья Михаил и Александр Кононовичи, которых жестоко избивали в СБУ, а сейчас судят за антифашистские выступления, эксперт по энергетическим вопросам, председатель Фонда экономических стратегий Дмитрий Марунич, которого схватили за то, что он давал интервью информагентству "Россия сегодня", жительница Черкасс Татьяна Дробот, которую приговорили к 10 годам лишения свободы за картинку в "Одноклассниках", критикующую и высмеивающую марш неонацистов в Киеве, житель Николаевской области Михаил Змеевский, которому дали 8 лет тюрьмы за комментарии в "пророссийском" телеграм-канале и многие-многие другие.3. Репрессированные за предполагаемую помощь российской армии. В этой группе спектр интерпретаций помощи со стороны СБУ, прокуратуры и судов крайне широк: от публикации фото мест обстрелов до наведения ракет. Здесь важным моментов является то, что большинство приговоров "наводчикам" вынесены без рассмотрения доказательств, по сделке со следствием, т.е. в результате самооговора в надежде на смягчение наказания или на будущий обмен. Среди примеров: скрипач Волынской областной филармонии Илья Сметанин за якобы корректировку российских ракетных ударов по луцкому аэропорту, 73-летний глава "Русского общества им. А. Пушкина" и член Международного общества прав человека (МОПЧ) Александр Косторный за якобы наведение "Калибров" на Яворовский полигон по карте грибника, директор кладбища в Херсонской области Любовь Жовба за участие в организации референдума, доктор медицины Фархот Абдуллаев, который лечил беженцев в клинике при монастыре УПЦ, за якобы научный шпионаж, 17-летний Владимир Маркин и 18-летняя Анастасия Глущенко из Артемовска (Бахмута) за за передачу России информации о передвижении техники ВСУ.4. Репрессированные за организацию жизни и гуманитарную помощь на занятых Россией территориях. В этой категории в основном люди, раздававшие гуманитарку или работавшие в различных коммунальных учреждениях в тех областях, откуда ушли российские военные. Так, 10 лет тюрьмы присудили предпринимателю Анатолию Мирутеиз Киевской области, который возил больных гражданских в больницу и распределял российскую гуманитарную помощь, столько же получил предприниматель Александр Харченко из той же Киевской области за налаживание в своем поселке работы коммунальных служб, организацию возобновления работы магазинов и раздачу российской гуманитарки, 12,5 и 12 лет дали жителям Херсона Виктору Кириллову и Виктору Козодою за работу водителями в российской полиции Херсона.Более 500 гражданских пленных уже подписали украинским органам согласие на обмен. Это значит, что Украина готова их менять. На контролируемых Россией территориях также есть арестованные "проукраинские" гражданские, которых Украина хочет забрать. Проблема в том, что Женевская конвенция не предусматривает никаких обменов гражданскими лицами, поэтому в данном случае возможна только схема так называемого симметричного освобождения — две стороны согласовывают списки, освобождают соответствующих людей и передают их друг другу в заранее условленном месте на границе.Технически действительно все довольно просто. Однако несмотря на то, что все ответственные органы имеют указания решить проблему, нет законной процедуры и это стопорит процесс. За время СВО Украина передала в РФ только двоих гражданских, но они были обменяны на военных и по каналам, которых сегодня больше не существует. Вообще, обмен гражданских на военных — практика порочная. Таким образом украинские власти могут бесконечно пополнять обменный фонд произвольно арестованными людьми и бесконечно получать назад военных, которые встанут в строй, и бойня продолжится. А гражданские, которые поверили в Россию, выступали за Россию, помогали России и в итоге за это пострадали, останутся на долгие годы в тюрьмах и подвалах, если вообще доживут до своего освобождения. Среди них люди обоих полов и всех возрастов — от 1941 до 2005-го года рождения — несовершеннолетние юноши и девушки и 82-летние старики тоже сидят в украинских СИЗО.Еще раз, это все не военнопленные, а сугубо гражданские люди, которые любят Россию и которые ждали, что она придет их защитить. Это "свои", которых Россия, согласно известному лозунгу, не бросает. Сейчас, по крайней мере на словах, украинская сторона готова начать передачу людей. Этим необходимо воспользоваться.В связи с острейшей необходимостью ускорения процесса, Украина.ру совместно с командой депутата Госдумы Дмитрия Кузнецова и членом СПЧ Кириллом Вышинским начинаем программу по содействию освобождению наших гражданских в украинском плену.Мы призываем родственников гражданских пленных с обеих сторон конфликта, которые хотели бы принять участие в программе контроля условий содержания в пенитенциарных учреждениях, а также в программе симметричного освобождения, обращаться к нам по адресу: editors@ukraina.ruМы ждем от Вас ФИО, дату рождения, место содержания гражданского пленного, а также какой-то документ, из которого будет понятна суть обвинения (сообщение о подозрении, если идет досудебная стадия; обвинительный акт, если судебная; приговор, если процесс завершен)Конфиденциальность гарантирована.Также приглашаем к сотрудничеству всех неравнодушных политиков, журналистов, юристов, общественных деятелей. Вместе у нас обязательно получится превратить лозунг "своих не бросаем" в реальную практику.

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2023

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

репрессии на украине, украина, россия (рф), сбу, пленные, эксклюзив