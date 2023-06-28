https://ukraina.ru/20230628/1047617239.html

Эффект бумеранга. Грозит ли Украине вспышка холеры после подрыва Каховской дамбы

Эффект бумеранга. Грозит ли Украине вспышка холеры после подрыва Каховской дамбы - 28.06.2023 Украина.ру

Эффект бумеранга. Грозит ли Украине вспышка холеры после подрыва Каховской дамбы

Последнее время власти Украины выдают противоречивую информацию о последствиях подрыва дамбы Каховской ГЭС, в частности об эпидемиологической ситуации. Затопление обширных территорий, включая выгребные ямы, канализационные коллекторы, кладбища обычно ведет к тому, что в водах оказываются возбудители различных заболеваний.

2023-06-28T04:27

2023-06-28T04:27

2023-06-28T04:27

холера

эксклюзив

заболевания

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В конце июня мэрия Одессы сообщила, что в морской воде снова обнаружен холеровидный вибрион. Но в то же время в мэрии отмечают, что обнаруженный вибрион НАГ 1 группы Хейберга не является возбудителем холеры, хотя и вызывает острые кишечные инфекции. Ранее, этот же вибрион был обнаружен в Николаевской и Херсонской областях.Микробиологические показатели морской воды на юге Украины также не отвечают гигиеническим нормам. Что касается Днепра, ниже Каховской ГЭС, то министр здравоохранения Виктор Ляшко уже заявлял, что уровень загрязнения там превышает норму в 28 000 раз. По его словам, при попадании этой воды в системы водоснабжения, возможны вспышки острых кишечных заболеваний, включая холеру, затем последуют вирусные инфекции, после чего третья волна – паразитозы.С прошлой недели в Одесской области запрещено купаться, ловить и продавать морскую рыбу и морепродукты. Купаться на пляжах в Одесской и Николаевской областях сейчас немногим захочется – вода там приобрела болотисто-зеленый цвет. Волны перемешивают зеленую жижу с водорослями и массой содержимого мусорных полигонов, смытых в море, распространяя неприятный гнилостный запах.Массовый выброс в море пресной воды (соленость в районе Одессы ниже нормы в 2,6 раза) привел также к гибели многих представителей морской фауны, которая пресную воду не переносит, что также усилило загрязнения воды. В числе опасных биопатогенов, выявленных на днях в Черном море и реке Дунай: сальмонелла, рота-, астровирусы, холероподобные НАГ-вибрионы, яйца и личинки гельминтов."Эти инфекции могут вызвать критическое обезвоживание организма из-за потери жидкости вследствие рвоты и диарея. Сильное обезвоживание - это тяжелое болезненное состояние организма, возникающее вследствие нехватки жидкости, необходимой для обычной жизнедеятельности всех систем и органов. Состояние может развиться всего в течение нескольких часов", - предупреждают в украинском Минздраве.Доктор медицинских наук, главный внештатный инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская уже назвала вылившееся в результате затопления территорий содержимое выгребных ям универсальным фактором распространения опаснейших болезней. Однако ситуация накладывается на тот факт, что система здравоохранения и противоэпидемического контроля в Украине полностью деградировала, после череды "оптимизаций" и провальной медицинской реформы имени Ульяны Супрун.Реакцию на вспышку опасного заболевания можно проследить на примере Covid-19, который на Украине начался с погрома в Санжарах, после чего последовали спекуляции масками, медицинскими препаратами, запрет российских вакцин и нижайшие просьбы у западных партнеров пожертвовать какие угодно вакцины бесплатно, пусть даже не прошедшие испытаний.Академик РАН, российский врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко считает, что противодействовать вспышкам инфекций Украина самостоятельно не сможет, но противодействовать им необходимо, чтобы они не распространялись далее. "России нужно сегодня через международные организации предложить помощь Украине, потому что здравоохранение в этой стране разрушено до ручки. А тем более при нынешних скоморохах, которые "рулят" на Банковой. Это в интересах не только украинского народа, но и в целом Европы и нашей страны", - считает российский эпидемиолог. Однако надо понимать, что сделать это на практике будет крайне сложно, так как даже выделенные международными организациями средства могут быть разворованы на Украине.Украинские власти сейчас заявляют, что информация о вспышке холеры в южных областях – якобы российский фейк. При этом ссылаются они на информацию, которая рассылается жителям Одессы через мессенджеры. В то же время украинские СМИ, со ссылкой на террористов из группировки "Атеш", распространяют информацию о вспышке холеры среди российских войск на левом берегу Днепра и в Крыму. Проще говоря, украинские власти и СМИ распространяют фейки, обвиняя в них россиян.Противоречивые заявления об опасности вспышки заболеваний связаны с тем, что украинские власти одновременно пытаются выпросить побольше денег у международных организаций на решение проблемы, но вместе с тем, погасить панику и заявить о собственной эффективности. В любом случае полагаться на заявления властей Украины в этом отношении не стоит – они будут подчинены логике решения политических и военных задач, поставленных западными союзниками.С другой стороны, вспышки кишечных заболеваний, включая холеру, в наших широтах обычно возникают в июле-августе, самые жаркие месяцы, благотворные для распространения этой заразы. Есть надежда, что до тех пор вся поднятая затоплением муть осядет и рассосется. Однако минимум до осени в регионах нижнего Днепра и черноморского побережья следует тщательно соблюдать меры санитарного контроля, в особенности в отношении питьевой воды и морепродуктов.

https://ukraina.ru/20230619/1047350058.html

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