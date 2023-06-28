"Бояться их не надо". Что будет делать "Вагнер" в гостях у Лукашенко - 28.06.2023 Украина.ру
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"Бояться их не надо". Что будет делать "Вагнер" в гостях у Лукашенко
"Бояться их не надо". Что будет делать "Вагнер" в гостях у Лукашенко - 28.06.2023 Украина.ру
"Бояться их не надо". Что будет делать "Вагнер" в гостях у Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 июня выступил в Минске с рядом заявлений, касающихся произошедшего в России несколькими днями ранее. Речь, напомним, идёт о ситуации вокруг вооружённого выступления Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер", в урегулировании которой белорусский лидер принял самое активное участие
2023-06-28T05:11
2023-06-28T08:00
сво
чвк "вагнер"
"вагнеровцы"
пригожин
лукашенко
владимир путин
белоруссия
эксклюзив
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О договорённости, согласно которой Евгений Пригожин перебазируется в Белоруссию, стало известно ещё 24 июня. Договорённость эта была достигнута при посредничестве Александра Лукашенко, который обещал вскоре представить подробности, связанные с тем, как сторонам удалось к ней прийти. Однако пока он ограничился в основном примиряющими фразами и словами о едином отечестве от Бреста до Владивостока.Само собой, широкая аудитория вряд ли когда-нибудь узнает детали произошедшего в ходе переговоров 24 июня. При этом очевидно, что судьба «Вагнера» и Пригожина на ближайшее время действительно окажется связана с Белоруссией. Однако как именно и в каком виде там будет присутствовать российская ЧВК, пока не ясно.Согласно сообщениям российского Министерства обороны, в настоящее время идёт подготовка к передаче принадлежавшей «Вагнеру» тяжёлой техники в действующие подразделения ВС РФ. «Музыкантам» также предложено подписать контракты с российским оборонным ведомством — что, кстати, и стало одной из основных причин мятежа. Не согласным с этим бойцам Владимир Путин предложил отправиться в Белоруссию. Но какими будут условия пребывания «вагнеров» на белорусской территории и как будут складываться их отношения с белорусским государством и лично с Лукашенко, пока не понятно.Сведения о том, что под Могилёвом начали строить полевые лагеря для «Вагнеров», появились в сети 26 июня. Однако распространяют её в основном СМИ-иноагенты и телеграм-каналы, связанные с белорусской прозападной оппозицией, и никакого реального подтверждения этому до сих пор нет. Наоборот, вопросов становится всё больше.Первое: в каком статусе бойцы «Вагнера» будут пребывать на белорусской территории. В России в последнее время очень много говорят о необходимости принятия закона о частных военных компаниях. Но в Белоруссии их существование что де-юре, что де-факто априори невозможно. Степень присутствия государства во всех сферах жизни, особенно тех, которые касаются любых объединений людей с оружием, там намного выше, чем в России.Здесь можно вспомнить, как Лукашенко воспринял не санкционированное им появление в Белоруссии группы людей с боевым опытом в прошлый раз. Это случилось в 2020 году, и речь шла именно о бойцах ЧВК «Вагнер», которые собирались выехать в третью страну через Минск для выполнения некоей работы. Как выяснилось позднее, вся эта история была делом рук украинских спецслужб, стремившихся выманить «вагнеров» из России и захватить их. Тогда местные правоохранители захватили бойцов в санатории, в котором они остановились, и лишь благодаря разъяснениям президента РФ они смогли вернуться домой.При этом присутствие ВС РФ в Белоруссии в той или иной степени сохраняется с начала СВО. В частности, недавно там было размещено российское тактическое ядерное оружие. Если ЧВК «Вагнер» действительно откроет там свои полевые лагеря, то будет ли это означать, что на белорусской территории по факту появится ещё один российский военный объект? Учитывая текущее состояние российско-белорусских отношений, Лукашенко нормально воспримет появление в Белоруссии подразделение, подчиняющееся официальному российскому командованию. Но как он отнесётся к тому, что оно будет подчиняться частному лицу? И как сложатся отношения Лукашенко, привыкшего быть полноправным хозяином в собственном доме, с Пригожиным, за спиной которого будет стоять целая военная компания? Напомним, речь идёт о многотысячном соединении, показавшим огромную эффективность на поле боя, и контролировать его у белорусских властей может просто не хватить сил.«Бояться их ничего. Мы же ухо востро держим», — уже заявил по этому поводу Лукашенко.С этим связан второй вопрос: кто будет вооружать ЧВК? Оружие и техника «Вагнеров» могла быть доставлена в Белоруссию эшелонами в установленном порядке, однако, согласно заявлению российского Минобороны, оно будет передано в кадровые подразделения ВС РФ. Где они возьмут новое вооружение и кто им его предоставит?Третий вопрос является основополагающим, и он связан с финансированием структуры. Владимир Путин заявил, что за год на обеспечение «Вагнера» государство потратило 86 млрд рублей. Кто будет продолжать финансирование организации и в каких объёмах? Белорусские власти вряд ли захотят покрыть даже небольшую часть расходов ЧВК, учитывая её реальные потребности. Соответственно, забота о «Вагнерах» опять ляжет на плечи властей РФ. Но в каких объёмах они готовы расходовать бюджетные деньги на опальную, по сути, компанию?Да, присутствие «Вагнера» в Белоруссии резко увеличит риски для Украины с северного направления. Однако на данный момент ситуация выглядит настолько неопределённо, что никаких выводов по поводу того, как оно повлияет на оперативную обстановку, делать нельзя. Равно как и о том, каким окажется ближайшее будущее самой компании и есть ли оно у неё вообще.
https://ukraina.ru/20230627/1047597872.html
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сво, чвк "вагнер", "вагнеровцы", пригожин, лукашенко, владимир путин, белоруссия, эксклюзив
СВО, ЧВК "Вагнер", "вагнеровцы", Пригожин, Лукашенко, Владимир Путин, Белоруссия, Эксклюзив

"Бояться их не надо". Что будет делать "Вагнер" в гостях у Лукашенко

05:11 28.06.2023 (обновлено: 08:00 28.06.2023)
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкРоссийские силы освободили Артемовск
Российские силы освободили Артемовск - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости . Иван Родионов
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Владимир Зотов авторы
Владимир Зотов
автор издания Украина.ру
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 июня выступил в Минске с рядом заявлений, касающихся произошедшего в России несколькими днями ранее. Речь, напомним, идёт о ситуации вокруг вооружённого выступления Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер", в урегулировании которой белорусский лидер принял самое активное участие
О договорённости, согласно которой Евгений Пригожин перебазируется в Белоруссию, стало известно ещё 24 июня. Договорённость эта была достигнута при посредничестве Александра Лукашенко, который обещал вскоре представить подробности, связанные с тем, как сторонам удалось к ней прийти. Однако пока он ограничился в основном примиряющими фразами и словами о едином отечестве от Бреста до Владивостока.
Само собой, широкая аудитория вряд ли когда-нибудь узнает детали произошедшего в ходе переговоров 24 июня. При этом очевидно, что судьба «Вагнера» и Пригожина на ближайшее время действительно окажется связана с Белоруссией. Однако как именно и в каком виде там будет присутствовать российская ЧВК, пока не ясно.
Согласно сообщениям российского Министерства обороны, в настоящее время идёт подготовка к передаче принадлежавшей «Вагнеру» тяжёлой техники в действующие подразделения ВС РФ. «Музыкантам» также предложено подписать контракты с российским оборонным ведомством — что, кстати, и стало одной из основных причин мятежа. Не согласным с этим бойцам Владимир Путин предложил отправиться в Белоруссию. Но какими будут условия пребывания «вагнеров» на белорусской территории и как будут складываться их отношения с белорусским государством и лично с Лукашенко, пока не понятно.
Сведения о том, что под Могилёвом начали строить полевые лагеря для «Вагнеров», появились в сети 26 июня. Однако распространяют её в основном СМИ-иноагенты и телеграм-каналы, связанные с белорусской прозападной оппозицией, и никакого реального подтверждения этому до сих пор нет. Наоборот, вопросов становится всё больше.
Владимир Мамонтов интервью
Вчера, 13:14
Владимир Мамонтов: "Вагнер" себя скомпрометировал, но без частных армий России не обойтись Мятеж главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина сыграл на руку Киеву, который хочет устроить провокацию на ЗАЭС накануне саммита НАТО, считает сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-сябры", генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов
Первое: в каком статусе бойцы «Вагнера» будут пребывать на белорусской территории. В России в последнее время очень много говорят о необходимости принятия закона о частных военных компаниях. Но в Белоруссии их существование что де-юре, что де-факто априори невозможно. Степень присутствия государства во всех сферах жизни, особенно тех, которые касаются любых объединений людей с оружием, там намного выше, чем в России.
Здесь можно вспомнить, как Лукашенко воспринял не санкционированное им появление в Белоруссии группы людей с боевым опытом в прошлый раз. Это случилось в 2020 году, и речь шла именно о бойцах ЧВК «Вагнер», которые собирались выехать в третью страну через Минск для выполнения некоей работы. Как выяснилось позднее, вся эта история была делом рук украинских спецслужб, стремившихся выманить «вагнеров» из России и захватить их. Тогда местные правоохранители захватили бойцов в санатории, в котором они остановились, и лишь благодаря разъяснениям президента РФ они смогли вернуться домой.
При этом присутствие ВС РФ в Белоруссии в той или иной степени сохраняется с начала СВО. В частности, недавно там было размещено российское тактическое ядерное оружие. Если ЧВК «Вагнер» действительно откроет там свои полевые лагеря, то будет ли это означать, что на белорусской территории по факту появится ещё один российский военный объект?
Учитывая текущее состояние российско-белорусских отношений, Лукашенко нормально воспримет появление в Белоруссии подразделение, подчиняющееся официальному российскому командованию. Но как он отнесётся к тому, что оно будет подчиняться частному лицу? И как сложатся отношения Лукашенко, привыкшего быть полноправным хозяином в собственном доме, с Пригожиным, за спиной которого будет стоять целая военная компания? Напомним, речь идёт о многотысячном соединении, показавшим огромную эффективность на поле боя, и контролировать его у белорусских властей может просто не хватить сил.
«Бояться их ничего. Мы же ухо востро держим», — уже заявил по этому поводу Лукашенко.
С этим связан второй вопрос: кто будет вооружать ЧВК? Оружие и техника «Вагнеров» могла быть доставлена в Белоруссию эшелонами в установленном порядке, однако, согласно заявлению российского Минобороны, оно будет передано в кадровые подразделения ВС РФ. Где они возьмут новое вооружение и кто им его предоставит?
Бойцы ЧВК Вагнер покинули штаб ЮВО в Ростове-на Дону - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Вчера, 10:39
Запад не знал, что делать, Восток поддержал Путина: ситуация с "Вагнером" глазами иностранных государствНа текущий момент ситуация вокруг действий Евгения Пригожина, устроившего "поход на Москву", явно вышла из острой фазы. Режим КТО снят во всех регионах, в которых он был введён ранее, бойцы ЧВК "Вагнер" возвращаются в свои лагеря и пункты постоянной дислокации.
Третий вопрос является основополагающим, и он связан с финансированием структуры. Владимир Путин заявил, что за год на обеспечение «Вагнера» государство потратило 86 млрд рублей. Кто будет продолжать финансирование организации и в каких объёмах? Белорусские власти вряд ли захотят покрыть даже небольшую часть расходов ЧВК, учитывая её реальные потребности. Соответственно, забота о «Вагнерах» опять ляжет на плечи властей РФ. Но в каких объёмах они готовы расходовать бюджетные деньги на опальную, по сути, компанию?
Да, присутствие «Вагнера» в Белоруссии резко увеличит риски для Украины с северного направления. Однако на данный момент ситуация выглядит настолько неопределённо, что никаких выводов по поводу того, как оно повлияет на оперативную обстановку, делать нельзя. Равно как и о том, каким окажется ближайшее будущее самой компании и есть ли оно у неё вообще.
 
СВОЧВК "Вагнер""вагнеровцы"ПригожинЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияЭксклюзив
 
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