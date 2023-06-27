На "особом" языке: Лукашенко раскрыл подробности переговоров с Пригожиным
16:40 27.06.2023 (обновлено: 16:46 27.06.2023)
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вести переговоры с основателем "Вагнера" Евгением Пригожиным ему пришлось на русском матерном языке, но диалог прошел в полной эйфории. Слова белорусского лидера 27 июня процитировало местное издание "БелТА"
"В 11.00 он (Пригожин - Ред.) мгновенно снял трубку. То есть Евкуров его позвал, отдал ему телефон: "Вот, Президент Беларуси звонит, будешь ли разговаривать?“ - "С Александром Григорьевичем буду“. Я слышу их разговор. Взял трубку. Разговор — эйфория. У Евгения полная эйфория. Разговаривали первый раунд минут 30 на матерном языке. Исключительно. Слов матерных, я потом уже проанализировал, было в 10 раз больше, чем нормальной лексики. Он, конечно, извинился и начал мне матерными словами рассказывать", - сказал Лукашенко.
Он добавил, что сначала думал, как построить разговор с Пригожиным и "с чего зайти к нему", чтобы диалог состоялся, но вскоре все пошло как будто само собой.
"Да, он такой, знаете, героический парень, но на него оказывали давление и влияние очень те, кто руководил штурмовыми отрядами и видел эти смерти. И вот в этой ситуации, выскочив оттуда в Ростов, в таком полубешеном состоянии я с ним веду этот диалог", - сказал Лукашенко, добавив, что в ходе беседы посоветовал Пригожину повернуть, так как "тебя на полпути как клопа раздавят".
Также Лукашенко подтвердил, что Пригожин уже приехал в Белоруссию.
В этот же день белорусский президент сделал и другие заявления по "Вагнеру", прочитать их можно здесь:
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В пятницу, 23 июня, глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли.
Утром 24 июня часть "вагнеровцев" заняла военный аэродром в Ростовской области и сам город Ростов-на-Дону. Другая часть отправилась на военной технике по федеральным трассам на Москву.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников "преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы".
Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, после чего стало известно, что "Вагнер" принял его предложение "об остановке движения и о дальнейших шагах по деэскалации".
В понедельник, 26 июня Владимир Путин сделал обращение, в котором в том числе предложил бойцам группы "Вагнер" подписать контракты с Министерством обороны РФ.
Во вторник, 27 июня, дело о попытке мятежа было закрыто, а белорусские СМИ сообщили сообщили о начале строительства лагерей "Вагнера" в 200 километрах от границы с Украиной в Белоруссии.
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