На "особом" языке: Лукашенко раскрыл подробности переговоров с Пригожиным - 27.06.2023 Украина.ру
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На "особом" языке: Лукашенко раскрыл подробности переговоров с Пригожиным
На "особом" языке: Лукашенко раскрыл подробности переговоров с Пригожиным - 27.06.2023 Украина.ру
На "особом" языке: Лукашенко раскрыл подробности переговоров с Пригожиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вести переговоры с основателем "Вагнера" Евгением Пригожиным ему пришлось на русском матерном языке, но диалог прошел в полной эйфории. Слова белорусского лидера 27 июня процитировало местное издание "БелТА"
2023-06-27T16:40
2023-06-27T16:46
новости
пригожин
лукашенко
переговоры
мат
язык
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Он добавил, что сначала думал, как построить разговор с Пригожиным и "с чего зайти к нему", чтобы диалог состоялся, но вскоре все пошло как будто само собой."Да, он такой, знаете, героический парень, но на него оказывали давление и влияние очень те, кто руководил штурмовыми отрядами и видел эти смерти. И вот в этой ситуации, выскочив оттуда в Ростов, в таком полубешеном состоянии я с ним веду этот диалог", - сказал Лукашенко, добавив, что в ходе беседы посоветовал Пригожину повернуть, так как "тебя на полпути как клопа раздавят".Также Лукашенко подтвердил, что Пригожин уже приехал в Белоруссию.В этот же день белорусский президент сделал и другие заявления по "Вагнеру", прочитать их можно здесь:В пятницу, 23 июня, глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли.Утром 24 июня часть "вагнеровцев" заняла военный аэродром в Ростовской области и сам город Ростов-на-Дону. Другая часть отправилась на военной технике по федеральным трассам на Москву.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников "преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы".Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, после чего стало известно, что "Вагнер" принял его предложение "об остановке движения и о дальнейших шагах по деэскалации".В понедельник, 26 июня Владимир Путин сделал обращение, в котором в том числе предложил бойцам группы "Вагнер" подписать контракты с Министерством обороны РФ.Во вторник, 27 июня, дело о попытке мятежа было закрыто, а белорусские СМИ сообщили сообщили о начале строительства лагерей "Вагнера" в 200 километрах от границы с Украиной в Белоруссии.
https://ukraina.ru/20230627/1047608207.html
https://ukraina.ru/20230626/1047567384.html
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новости, пригожин, лукашенко, переговоры, мат, язык
Новости, Пригожин, Лукашенко, переговоры, мат, язык

На "особом" языке: Лукашенко раскрыл подробности переговоров с Пригожиным

16:40 27.06.2023 (обновлено: 16:46 27.06.2023)
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вести переговоры с основателем "Вагнера" Евгением Пригожиным ему пришлось на русском матерном языке, но диалог прошел в полной эйфории. Слова белорусского лидера 27 июня процитировало местное издание "БелТА"

"В 11.00 он (Пригожин - Ред.) мгновенно снял трубку. То есть Евкуров его позвал, отдал ему телефон: "Вот, Президент Беларуси звонит, будешь ли разговаривать?“ - "С Александром Григорьевичем буду“. Я слышу их разговор. Взял трубку. Разговор — эйфория. У Евгения полная эйфория. Разговаривали первый раунд минут 30 на матерном языке. Исключительно. Слов матерных, я потом уже проанализировал, было в 10 раз больше, чем нормальной лексики. Он, конечно, извинился и начал мне матерными словами рассказывать", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что сначала думал, как построить разговор с Пригожиным и "с чего зайти к нему", чтобы диалог состоялся, но вскоре все пошло как будто само собой.
"Да, он такой, знаете, героический парень, но на него оказывали давление и влияние очень те, кто руководил штурмовыми отрядами и видел эти смерти. И вот в этой ситуации, выскочив оттуда в Ростов, в таком полубешеном состоянии я с ним веду этот диалог", - сказал Лукашенко, добавив, что в ходе беседы посоветовал Пригожину повернуть, так как "тебя на полпути как клопа раздавят".
Также Лукашенко подтвердил, что Пригожин уже приехал в Белоруссию.
В этот же день белорусский президент сделал и другие заявления по "Вагнеру", прочитать их можно здесь:
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
15:47
"Мочить" и "перенимать опыт": Лукашенко сделал сразу несколько заявлений по "Вагнеру"Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что утром 24 июня в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным предложил не торопиться с реализацией жесткого решения "мочить" в отношении "Вагнера". Об этом 27 июня написало белорусское издание "БелТА"
В пятницу, 23 июня, глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли.
Утром 24 июня часть "вагнеровцев" заняла военный аэродром в Ростовской области и сам город Ростов-на-Дону. Другая часть отправилась на военной технике по федеральным трассам на Москву.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников "преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы".
Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, после чего стало известно, что "Вагнер" принял его предложение "об остановке движения и о дальнейших шагах по деэскалации".
В понедельник, 26 июня Владимир Путин сделал обращение, в котором в том числе предложил бойцам группы "Вагнер" подписать контракты с Министерством обороны РФ.
Во вторник, 27 июня, дело о попытке мятежа было закрыто, а белорусские СМИ сообщили сообщили о начале строительства лагерей "Вагнера" в 200 километрах от границы с Украиной в Белоруссии.
Президент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Вчера, 22:42
Или в Белоруссию. Путин предложил бойцам ЧВК "Вагнер" контракты с Минобороны РФПрезидент России Владимир Путин обратился к россиянам и поблагодарил за сплочение перед угрозой вооруженного мятежа. Военнослужащие и правоохранители, сотрудники спецслужб сохранили верность присяге, и встали на пути мятежников, сказал Путин.
 
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