https://ukraina.ru/20230627/1047600733.html
"Чтобы привлечь посетителей": СМИ сообщили, что храмы Европы переделывают под дискотеки и пивоварни
"Чтобы привлечь посетителей": СМИ сообщили, что храмы Европы переделывают под дискотеки и пивоварни - 27.06.2023 Украина.ру
"Чтобы привлечь посетителей": СМИ сообщили, что храмы Европы переделывают под дискотеки и пивоварни
Храмы Европы перепрофилируют под дискотеки, пивоварни, рестораны и отели. Об этом 27 июня написало американское издание The Associated Press. Причина - в простаивающих площадях из-за отсутствия прихожан, утверждают журналисты
2023-06-27T13:48
2023-06-27T13:48
2023-06-27T13:48
новости
европа
храм
дискотека
отель
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Автор статьи Раф Касерт приводит пример: Храм Святого Сердца в Бельгии "изжил себя", поэтому здание планируется закрыть на два года, пока не будут пристроены кафе и концертная площадка. Сам храм превратят в “новую культурную достопримечательность в самом сердце Мехелена”, а бывший францисканский храм за углом станет роскошным отелем.Одним из самых громких проектов подобного перепрофилирования стал отель Martin's Patershof в Мехелене, где интерьер храма был переделан, чтобы создать комнаты. “В этом отеле люди спят в храме, возможно, занимаются сексом. Вы могли бы спросить: с этической точки зрения, хорошая ли это идея — сделать здесь гостиницу? У меня нет больших сомнений. Меня больше волнует реальная архитектурная ценность”, - прокомментировал произошедшее Сомерс.Также в Брюсселе ночной клуб Spirito занял помещение англиканской церкви и в качестве своего логотипа использует изображение священника, целующего монахиню.И так обстоят дела, отмечает автор статьи, на большей части христианского центра Европы от Германии до Италии, и Бельгия - показательный пример.Исследование, проведенное в этой стране в 2018 году показало, что из 83% жителей, которых воспитывали христианами, только 55% по-прежнему считают себя таковыми. Лишь 10% бельгийцев по-прежнему регулярно посещают храмы."Если бы только у них было достаточно прихожан!" - восклицает Раф Касерт."Это больно. Я не буду этого скрывать. С другой стороны, возврат к прошлому невозможен. Каждые 300 лет нам приходилось начинать все сначала, — сказал он. — Я уверен, произойдет что-то новое. Но на это требуется время”, — прокомментировал ситуацию Йохан Бонни, епископ Антверпенский.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, европа, храм, дискотека, отель
"Чтобы привлечь посетителей": СМИ сообщили, что храмы Европы переделывают под дискотеки и пивоварни
Храмы Европы перепрофилируют под дискотеки, пивоварни, рестораны и отели. Об этом 27 июня написало американское издание The Associated Press. Причина - в простаивающих площадях из-за отсутствия прихожан, утверждают журналисты
Автор статьи Раф Касерт приводит пример: Храм Святого Сердца в Бельгии "изжил себя", поэтому здание планируется закрыть на два года, пока не будут пристроены кафе и концертная площадка. Сам храм превратят в “новую культурную достопримечательность в самом сердце Мехелена”, а бывший францисканский храм за углом станет роскошным отелем.
“В моем городе у нас есть пивоварня в храме, гостиница в храме, культурный центр в храме, библиотека в храме. Таким образом, у нас есть много новых предназначений для религиозных сооружений”, — сказал мэр бельгийского города Мелехен Барт Сомерс.
Одним из самых громких проектов подобного перепрофилирования стал отель Martin's Patershof в Мехелене, где интерьер храма был переделан, чтобы создать комнаты.
“В этом отеле люди спят в храме, возможно, занимаются сексом. Вы могли бы спросить: с этической точки зрения, хорошая ли это идея — сделать здесь гостиницу? У меня нет больших сомнений. Меня больше волнует реальная архитектурная ценность”, - прокомментировал произошедшее Сомерс.
Также в Брюсселе ночной клуб Spirito занял помещение англиканской церкви и в качестве своего логотипа использует изображение священника, целующего монахиню.
И так обстоят дела, отмечает автор статьи, на большей части христианского центра Европы от Германии до Италии, и Бельгия - показательный пример.
Исследование, проведенное в этой стране в 2018 году показало, что из 83% жителей, которых воспитывали христианами, только 55% по-прежнему считают себя таковыми. Лишь 10% бельгийцев по-прежнему регулярно посещают храмы.
"Если бы только у них было достаточно прихожан!" - восклицает Раф Касерт.
"Это больно. Я не буду этого скрывать. С другой стороны, возврат к прошлому невозможен. Каждые 300 лет нам приходилось начинать все сначала, — сказал он. — Я уверен, произойдет что-то новое. Но на это требуется время”, — прокомментировал ситуацию Йохан Бонни, епископ Антверпенский.