https://ukraina.ru/20230627/1047598899.html

На Украине готовят новый закон о запрете деятельности российских церквей - СМИ

На Украине готовят новый закон о запрете деятельности российских церквей - СМИ - 27.06.2023 Украина.ру

На Украине готовят новый закон о запрете деятельности российских церквей - СМИ

Депутаты Полтавского областного совета подготовили новый проект закона о запрете деятельности российских церквей. Об этом сообщают 27 июня ряд украинских телеграм-каналов

2023-06-27T13:19

2023-06-27T13:19

2023-06-27T13:19

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26 июня в Полтавском областном совете обсудили новый законопроект о необходимости законодательного ограничения деятельности на Украине религиозных организаций, подчиняющихся Русской православной церкви Московского Патриархата.По данным заместителя председателя Полтавского областного совета Олега Белоножко, данный проект был рассмотрен депутатами, возражений или предложений по тексту не поступило.Депутаты решили вернуться к этому вопросу после провального голосования Полтавского облсовета по запрету деятельности российских церквей.Как сообщают телеграмм-каналы, 30 мая депутат Полтавского облсовета Николай Корецкий из фракции "Батькивщина" во время рассмотрения этого вопроса заявил, что на Украине вообще нет никакого патриархата. В 2018 году в Киеве после так называемого объединительного собора из двух раскольнических церковных структур, в числе которых был "Киевский патриархат", была создана Православную церковь Украины (ПЦУ). Позже она получила автокефалию от патриарха Константинопольского Варфоломея.Русская православная церковь и УПЦ не признают статуса этой религиозной организации. После создания ПЦУ ее сторонники начали силой захватывать храмы канонической церкви.Для сторонников Православной церкви Украины идолами стали деньги и национальная идея, сказал наместник мужского монастыря Саввы Освященного в Мелитополе архимандрит Иоанн в интервью изданию Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать на нашем сайте

https://ukraina.ru/20230506/1045961404.html

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новости, православие, пцу, упц, закон, украина