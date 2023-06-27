https://ukraina.ru/20230627/1047594426.html

Николай Стариков о "последней капле", заставившей Россию начать СВО

Николай Стариков о "последней капле", заставившей Россию начать СВО - 27.06.2023 Украина.ру

Николай Стариков о "последней капле", заставившей Россию начать СВО

Запад в текущем конфликте готовится на самом деле к победе России, а не к победе киевского режима, считает писатель-публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия – За правду" Николай Стариков.

2023-06-27T13:01

2023-06-27T13:01

2023-06-27T13:01

россия (рф)

сво

николай стариков

интервью

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сша

ядерная программа

украина

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- Николай, в последнее время в СМИ появилось много информации о "грязной ядерной бомбе", которую продолжает разрабатывать Киев, как утверждает Служба внешней разведки России. Насколько серьезны практически риски провокаций, или возможный умысел - лишь следствие провала того самого наступления украинского?– Риски очень серьезные. Напомню вам, что накануне начала СВО Зеленский сделал заявление в Лондоне о том, что Украине нужно ядерное оружие.Это было, на мой взгляд, последней каплей, которая побудила руководство Российской Федерации начать специальную военную операцию.Сегодня эта риторика никуда не ушла, "партнеры" Украины те же самые. Оружие они уже передали сверх всякой мере, перевооружив киевский режим, сделав его самым вооруженным в Европе государством. Остались самолеты и осталось ядерное оружие. Химическое, бактериологическое. То есть, оружие массового поражения.Поэтому говорить, что оно не будет передано под каким-нибудь благовидным видом - "украинские ученые изобрели ядерное оружие как ответ на российскую агрессию" - мне кажется, не приходится.Взорвали Каховскую ГЭС, взорвут другие ГЭС, применят грязную бомбу – все, что угодно применят, потому что это человеконенавистническая идеология идет дальше.Если Гитлер не применял химическое оружие во время Второй Мировой войны, его последователи уже локально химическое оружие применяли – в экспериментальных целях. Были сообщения, что сбрасывали какие-то контейнеры, бомбы с отравляющими веществами, но небольшой мощности, которые на несколько человек могли подействовать, но тем не менее, это делали.Представить себе, что кто-то сидит в окопе и мастерит химическое оружие для того, чтобы сбросить его на соседний окоп, где сидит пять солдат – мне кажется, у людей на передовой есть другие дела и способы для борьбы с противником.Это эксперименты, которые сознательно ставятся в локальном качестве, когда все можно списать на украинскую сторону, на ошибки. Тем не менее, результаты применения боевого отравляющего вещества в каких-то микроскопических долях на небольшом количестве людей можно проверить.Поэтому опасность очень серьезная, и к ней надо относиться именно так.– Вопрос не стоит - "будут ли", вопрос стоит - "когда"?– Вопрос в том, дадим ли мы им эту возможность, будет ли создана определенная ситуация. В каждой провокации нужно объяснение, что в этом виновата Россия.Если Россия заявляет о том, что она не применяет ядерное оружие, говорит об опасности этой самой "грязной бомбы", то киевскому режиму, его руководителям, нужно будет как-то это все перегруппировать, чтобы возложить вину на Россию.Несмотря на то, что они врут 24 часа в сутки, все-таки, нужно от чего-то оттолкнуться. Нельзя врать в безвоздушном пространстве. Поэтому надо внимательно следить за тем, что реально происходит, какая информация поступает от нашей разведывательной сети, ну и потом все это заранее обнародовать.Потому что задача Запада – передать Украину в зону влияния России, максимально разрушив. Этот процесс деструкции, уничтожения уже начался.При этом я бы обратил ваше внимание, что проводятся такие мероприятия, как Лондонская конференция по восстановлению Украины. На самом деле, как у англосаксов всегда и всё – названия никогда не соответствуют смыслу. Как Джордж Оруэлл писал, сейчас у них вооружения оплачиваются из Фонда мира – все наоборот. Поэтому конференция по восстановлении Украины подчеркивает, что никакого восстановления Украины не будет. Объясняю, о чем идет речь. Выступает Риши Сунак и говорит: "Мы привлекаем средства для восстановления Украины. Мы будем блогеров и экологов туда посылать и искать какие-то частные инвестиции".Вы представляете себе частных инвесторов, которые в период Великой Отечественной войны будут восстанавливать экономику Третьего Рейха? Конечно, нет. Сначала должна закончится Вторая Мировая война, потом появятся какие-то инвесторы. Здесь же - в период боевых действий говорят об инвестициях частного характера. Что это такое? Это чушь и сотрясение воздуха.Смотрим на цифры. Тот же Риши Сунак говорит: "Мы выдаем Украине кредит три миллиарда долларов". Зал аплодирует, огромная сумма! И тут же называются цифры, как они считают, восстановления Украины – триллион! Триллион надо, три миллиарда выделили. Это что значит? Это значит – не выделили ничего.Но на вопросы граждан Украины, своих собственных граждан, журналистов, политиков - а кто будет восстанавливать Украину? – они скажут: подождите, мы уже три миллиарда выделили, а все остальное должна будет заплатить Россия.Как она будет платить, зачем она будет платить – они на эти вопросы не отвечают. Называют это некими компенсациями. Готовятся они к победе России, а не к победе киевского режима. Потому что проигравшие платят контрибуции и репарации, и никто их не спрашивает, и никакие конференции для этого проводить не надо.Если они собирают конференцию и под видом выделения помощи выдают какие-то гроши, даже ломаные гроши – это значит, что они создают юридическую платформу для будущего общения с победившей Россией. Когда они нам скажут, что мы должны им отдать то, что они у нас украли - для того, чтобы они компенсировали себе то, что они выделили на войну с нами.Украина не получит ничего. Запад ее восстанавливать не будет. Дадут три миллиарда, и то в кредит, когда надо будет триллион или пол-триллиона. Вот, о чем идет сегодня речь на этих самых псевдоконференциях.– На минувшей неделе состоялся визит госсекретаря Энтони Блинкена в Китай. Что будет дальше? Ожидать ли личной встречи Си Цзиньпина с Джо Байденом?– Рано или поздно, когда-нибудь руководитель США встретится с руководителем Китая. Только я думаю, что в Китае будет руководитель тот же самый, а в США другой.То, что Джо Байден сказал про Си Цзиньпина, назвал его "диктатором" – во-первых, он не нов, потому что он то же самое, даже еще худшие вещи говорил в адрес Путина. В этом смысле, в оскорблениях лидеров - он последователен. Но он говорит это не от того, что он не понимает, что делает, или находится в какой-то прострации. Это конкретно специально сказанная фраза, которая ставит точку в определенном раунде переговоров между Вашингтоном и Пекином.Ни о чем не договорились, Блинкена унижали в Китае, делали это мягко, ненавязчиво, но всем было понятно. Ни о чем не договорились, Байден эту точку ставит. Мы назвали вас "диктаторами", до этого называли Тайвань "самоуправляющейся демократией" - ну все, конфликт только будет расширяться.Но в Соединенных Штатах будет новый президент, и этот новый президент попытается играть доброго следователя. Только злым следователем на этот раз будет уже не Трамп, а, соответственно, Байден – уходящий президент, который, я лично уверен, баллотироваться не будет, а не то, что побеждать на грядущих выборах.– Долгоиграющая тема – зерновая сделка. Продлять, не продлять. Какую миссию несла со стороны России эта сделка, и почему с ней пора прощаться именно в июле?– Зерновая сделка привела к падению стоимости зерна внутри России. Падению стоимости зерна вне России. В итоге наши сельхозпроизводители несут убытки и находятся сейчас в очень сложном финансовом положении.Если мы к этому добавим еще сложность вывоза зерна, то мы поймем положение в нашей очень хорошо развивающейся сферы сельского хозяйства. Поэтому экономического смысла для России в зерновой сделке нет. Смысл для России – политический.Когда руководство нашей страны начинает говорить об окончании зерновой сделки, это значит, политический смысл, простите за тавтологию, смысл потерял. Экономического смысле не было и раньше.Поэтому, я думаю, стопроцентной гарантии прекращения или продолжения зерновой сделки не существует. Идет определенная, если так можно сказать, торговля или зондирование.Лично я выступаю за то, чтобы зерновую сделку разорвать. Но здесь возникает главный вопрос – вот мы не участвуем в зерновой сделке. Это значит, корабли с Босфора, Дарданелл, из Турции – не должны идти на территорию Украины.Вопрос – готовы ли мы к силовому блокированию прохода этих судов, к чему это приведет, не будет ли здесь возможности устроить провокацию – потопить какой-нибудь мирный, полный детей пароход, сказав, что это сделала российская подводная лодка, которая злодейским образом всегда старается убивать как можно больше людей. Они же именно так скажут, правда?Вот в чем вопрос. Выйти из зерновой сделки не сложно – можно об этом заявить. Но дальше мы окажемся в ситуации, когда мы эту зерновую сделку должны силовым образом останавливать. И здесь нужно задать себе целый ряд вопросов, которые, я думаю, задают политическое и военное руководство нашей страны.– Финальная тема. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельностью в России "Всемирного фонда природы", как инструмента западного влияния. Не могли бы вы объяснить, в чем здесь суть, чтобы в очередной раз никто не думал, что мы наговариваем на Запад?– Это очень приятное событие, как ни странно, потому что еще один инструмент влияния Запада, его политики в нашей стране, внутри - вытащен на поверхность и сломан.Каким образом работают эти инструменты? Фонд защиты чего-нибудь хорошего от всего плохого? Например, дикой природы от дикого человека, или еще что-нибудь? Он составляет какой-нибудь перечень предприятий и компаний, которые зверским образом засоряют окружающую среду и уничтожают якобы дикий мир.К сожалению, экологические проблемы есть везде. Смысл следующий: составляется перечень исключительно внутри России – там только российские компании, исключительно те, которые мешают англосаксам. После чего начинается кампания по бойкоту их продукции, по обвалу их акций, по запрету передвижения их руководителей. В общем, создаются огромные проблемы всевозможного характера, оказывают на них давление, а через них - на страну.А делается это все под видом защиты тигров, тюленей, белоснежного арктического снега или зеленой травы где-нибудь на Луне. Не важно, почему, не важно, как. Важно, что есть инструмент. Сначала создается организация, она набирает авторитет, ее все любят, приглашают, жертвуют деньги, а потом во главе такой организации оказывается какая-нибудь Грета Тунберг, которая ничего не понимает, или наоборот, понимает все, но за деньги будет понимать так, как надо, и говорит: вот эти - хорошие, а вот эти – плохие.Вы, наверное, видели в интернете мем, когда Грета Тунберг стоит с плакатиком: "Путин, прекрати убивать леопардов". Про танки речь, конечно же, а не про животных. Это в такой шуточной форме показывает, как работают все эти фонды.Единственный вопрос, который мне бы хотелось задать и нашему Роскомнадзору, и вообще в целом нашему уважаемому государству – действительно ли надо было ждать начала СВО и после этого еще год, чтобы понять то, что мы, общественные деятели, понимали десять лет назад, что это инструменты западного влияния, которые надо потихонечку красиво из нашей страны выдавливать.Британский совет давно прекратил работу на нашей территории, а этот фонд - только сейчас, и то, когда его с нашей территории попросили. Не надо ждать десятилетия для того, чтобы убрать видимые и маловидимые институты, инструменты иностранного влияния у себя. Им не надо давать пускать корни.Вы попробуйте открыть в Соединенных Штатах какой-нибудь "Фонд защиты дикой природы", уверяю вас – к вам из ФБР придут раньше, чем вы документы сдадите на регистрацию в местное министерство юстиции.

https://ukraina.ru/20230627/1047567960.html

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https://ukraina.ru/20230623/1047511888.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Александр Порунов

россия (рф), сво, николай стариков, интервью, грета тунберг, владимир путин, энтони блинкен, сша, ядерная программа, украина, владимир зеленский