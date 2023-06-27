Американцы, немцы или японцы? Шеслер рассказала, какие иностранцы нужны России - 27.06.2023 Украина.ру
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Американцы, немцы или японцы? Шеслер рассказала, какие иностранцы нужны России
Американцы, немцы или японцы? Шеслер рассказала, какие иностранцы нужны России - 27.06.2023 Украина.ру
Американцы, немцы или японцы? Шеслер рассказала, какие иностранцы нужны России
Председатель союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в студии Украина.ру рассказала о том, как сейчас киевский режим уничтожает... Украина.ру, 27.06.2023
2023-06-27T12:14
2023-06-27T12:14
видео
россия (рф)
украина
каховская гэс
киев
лариса шеслер
руслан коцаба
дмитрий скворцов
дамба
подрыв
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Председатель союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в студии Украина.ру рассказала о том, как сейчас киевский режим уничтожает несогласных, почему на это не реагирует Запад, а также она объяснила, какие иностранцы стремятся в Россию и кого из них нужно встречать с распростертыми объятиями0:51 – какие международные организации включились в судьбу политзаключенного Дмитрия Скворцова и поможет ли это? 05:35 – дело Руслана Коцабы: насколько сложнее сейчас помогать украинским политзаключенным; 7:18 – ювенальная юстиция в ЕС: почему Киев молчит, когда у украинских беженцев в Европе отбирают детей; 13:00 – с какими проблемами сталкиваются беженцы, которые были вынуждены покинуть свои дома после подрыва дамбы Каховской ГЭС; 21:59 – карта русского: что это такое и как поможет российским соотечественникам за рубежом;
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видео, россия (рф), украина, каховская гэс, киев, лариса шеслер, руслан коцаба, дмитрий скворцов, дамба, подрыв, ес, херсонская область, видео
Видео, Россия (РФ), Украина, Каховская ГЭС, Киев, Лариса Шеслер, Руслан Коцаба, Дмитрий Скворцов, дамба, подрыв, ЕС, Херсонская область

Американцы, немцы или японцы? Шеслер рассказала, какие иностранцы нужны России

12:14 27.06.2023
 
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Председатель союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в студии Украина.ру рассказала о том, как сейчас киевский режим уничтожает несогласных, почему на это не реагирует Запад, а также она объяснила, какие иностранцы стремятся в Россию и кого из них нужно встречать с распростертыми объятиями
0:51 – какие международные организации включились в судьбу политзаключенного Дмитрия Скворцова и поможет ли это?
05:35 – дело Руслана Коцабы: насколько сложнее сейчас помогать украинским политзаключенным;
7:18 – ювенальная юстиция в ЕС: почему Киев молчит, когда у украинских беженцев в Европе отбирают детей;
13:00 – с какими проблемами сталкиваются беженцы, которые были вынуждены покинуть свои дома после подрыва дамбы Каховской ГЭС;
21:59 – карта русского: что это такое и как поможет российским соотечественникам за рубежом;
 
ВидеоРоссия (РФ)УкраинаКаховская ГЭСКиевЛариса ШеслерРуслан КоцабаДмитрий СкворцовдамбаподрывЕСХерсонская область
 
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