https://ukraina.ru/20230627/1047592677.html

Американцы, немцы или японцы? Шеслер рассказала, какие иностранцы нужны России

Американцы, немцы или японцы? Шеслер рассказала, какие иностранцы нужны России - 27.06.2023 Украина.ру

Американцы, немцы или японцы? Шеслер рассказала, какие иностранцы нужны России

Председатель союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в студии Украина.ру рассказала о том, как сейчас киевский режим уничтожает... Украина.ру, 27.06.2023

2023-06-27T12:14

2023-06-27T12:14

2023-06-27T12:14

видео

россия (рф)

украина

каховская гэс

киев

лариса шеслер

руслан коцаба

дмитрий скворцов

дамба

подрыв

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Председатель союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в студии Украина.ру рассказала о том, как сейчас киевский режим уничтожает несогласных, почему на это не реагирует Запад, а также она объяснила, какие иностранцы стремятся в Россию и кого из них нужно встречать с распростертыми объятиями0:51 – какие международные организации включились в судьбу политзаключенного Дмитрия Скворцова и поможет ли это? 05:35 – дело Руслана Коцабы: насколько сложнее сейчас помогать украинским политзаключенным; 7:18 – ювенальная юстиция в ЕС: почему Киев молчит, когда у украинских беженцев в Европе отбирают детей; 13:00 – с какими проблемами сталкиваются беженцы, которые были вынуждены покинуть свои дома после подрыва дамбы Каховской ГЭС; 21:59 – карта русского: что это такое и как поможет российским соотечественникам за рубежом;

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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