https://ukraina.ru/20230627/1047574805.html
"Повелся на всякую пропаганду": житель Нальчика хотел примкнуть к ВСУ, но был задержан ФСБ
"Повелся на всякую пропаганду": житель Нальчика хотел примкнуть к ВСУ, но был задержан ФСБ - 27.06.2023 Украина.ру
"Повелся на всякую пропаганду": житель Нальчика хотел примкнуть к ВСУ, но был задержан ФСБ
Задержан житель Нальчика, который пытался через Белоруссию уехать на Украину и примкнуть к ВСУ. Сообщение об этом 27 июня распространила ФСБ РФ
2023-06-27T10:26
2023-06-27T10:26
2023-06-27T11:12
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Следствию известно, что задержанный связался с "членом военизированного подразделения, входящего в состав Вооруженных сил Украины", получил от него инструкции, закупился медикаментами, "в том числе обезболивающего, транквилизирующего и психотропного действия", и поехал на Украину."Я хотел поехать туда на Украину, чтобы участвовать в военной операции на стороне Украины. Просто я повелся на эту всякую пропаганду касаемо СВО, что Россия там оккупант и всякое такое. Большое спасибо нашим службам за то, что они сохранили мне жизнь, чтобы я вернулся к родным живым и здоровым. Призываю граждан Российской Федерации, чтобы не совершили ошибки, которые я совершил. Особенно обращаюсь к молодежи: не ведитесь на всякие провокации, берегите себя, пожалуйста, подумайте о своих родных", - сказал задержанный.Заведено уголовное дело о госизмене. Эта статья предполагает лишение свободы на срок до 20-ти лет.
https://ukraina.ru/20230627/1047573334.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия (рф), госизмена, задержание, фсб, всу, украина
Новости, Россия (РФ), госизмена, задержание, ФСБ, ВСУ, Украина
"Повелся на всякую пропаганду": житель Нальчика хотел примкнуть к ВСУ, но был задержан ФСБ
10:26 27.06.2023 (обновлено: 11:12 27.06.2023)
Задержан житель Нальчика, который пытался через Белоруссию уехать на Украину и примкнуть к ВСУ. Сообщение об этом 27 июня распространила ФСБ РФ
"Пресечена противоправная деятельность 35-летнего гражданина России, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника", — отметили в пресс-службе ведомства.
Следствию известно, что задержанный связался с "членом военизированного подразделения, входящего в состав Вооруженных сил Украины", получил от него инструкции, закупился медикаментами, "в том числе обезболивающего, транквилизирующего и психотропного действия", и поехал на Украину.
"Я хотел поехать туда на Украину, чтобы участвовать в военной операции на стороне Украины. Просто я повелся на эту всякую пропаганду касаемо СВО, что Россия там оккупант и всякое такое. Большое спасибо нашим службам за то, что они сохранили мне жизнь, чтобы я вернулся к родным живым и здоровым. Призываю граждан Российской Федерации, чтобы не совершили ошибки, которые я совершил. Особенно обращаюсь к молодежи: не ведитесь на всякие провокации, берегите себя, пожалуйста, подумайте о своих родных", - сказал задержанный.
Заведено уголовное дело о госизмене. Эта статья предполагает лишение свободы на срок до 20-ти лет.