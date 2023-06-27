https://ukraina.ru/20230627/1047573833.html

Запад не знал, что делать, Восток поддержал Путина: ситуация с "Вагнером" глазами иностранных государств

Запад не знал, что делать, Восток поддержал Путина: ситуация с "Вагнером" глазами иностранных государств - 27.06.2023 Украина.ру

Запад не знал, что делать, Восток поддержал Путина: ситуация с "Вагнером" глазами иностранных государств

На текущий момент ситуация вокруг действий Евгения Пригожина, устроившего "поход на Москву", явно вышла из острой фазы. Режим КТО снят во всех регионах, в которых он был введён ранее, бойцы ЧВК "Вагнер" возвращаются в свои лагеря и пункты постоянной дислокации.

2023-06-27T10:39

2023-06-27T10:39

2023-06-27T10:50

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энтони блинкен

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чвк "вагнер"

владимир путин

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Президент РФ Владимир Путин вечером 26 июня выступил с заявлением, которое, по сути, подвело итог инциденту с вооружённым выступлением Пригожина и "Вагнера".Российская интернет-аудитория третьи сутки подряд обсуждает произошедшее. Разумеется, ситуация вокруг "Вагнера" вызвала живейший интерес и за рубежом. В частности, спикеры с Украины и из рядов российской эмиграции начали один за другим выступать в поддержку Пригожина, надеясь на начало полноценного гражданского противостояния в России. Своё мнение по поводу действий Пригожина и его подчинённых высказал целый ряд лидеров иностранных государств как на Западе, так и на Востоке.Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что представители действующей американской администрации связывались с российским руководством – их волновал вопрос безопасности американских граждан. Блинкен также заявил, что он не считает ситуацию вокруг Пригожина завершившейся и связал произошедшее с наличием "серьёзных трещин на российском фасаде". Он также считает, что угроза внутренней дестабилизации скажется на потенциале Москвы в деле проведения СВО.Премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что в Лондоне готовы к любым сценариям развития ситуации внутри России. Он добавил, что британская сторона "какое-то время будет наблюдать" за происходящим. Сунак также призвал "проявить ответственность" и защитить гражданских лиц, назвав это главным на сегодняшний день.Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель считает, что основной задачей Брюсселя на данный момент является поддержка Украины, и произошедшее лишь в очередной раз показало важность такой поддержки. Кроме того, по его словам, СВО раскалывает российскую власть и дестабилизирует её политическую систему. "Конечно, это не хорошо – смотреть, как ядерная сила, такая, как Россия, может войти в фазу политической нестабильности", - заявил Боррель.Он также назвал "Вагнер" "монстром, который начал действовать против своего создателя".Примерно в таком же ключе выразился президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, произошедшее полностью оправдывает поддержку Украины, заявив, опять же, о "расколе" в России.Кроме того, стоит отметить, что в американской прессе появились публикации, в которых утверждается, что разведслужбы США якобы знали о подготовке вооружённого выступления "Вагнера", однако не стали открыто об этом заявлять, чтобы не помогать российской власти. При этом американскую разведку беспокоило то, что российские ядерные арсеналы могли попасть под контроль Пригожина, который в случае победы стал бы "непредсказуемым лидером". США также обеспокоила возможность "внутреннего хаоса" в ядерной державе.Отдельно можно упомянуть заявление президента Сербии Александра Вучича. Он сообщил об участии в произошедшем неких внешних факторов и добавил, что Сербия никогда не поддержала бы мятеж ни в одной стране мира. Вучич также не считает ситуацию завершённой: по его словам, она будет иметь серьёзные последствия для обстановки внутри РФ.Китай назвал произошедшее внутренним делом России. МИД КНР также заявил, что он поддерживает РФ "в деле обеспечения стабильности". При этом крупное китайское издание Global Times опубликовало статью, в которой говорилось, что западные политики, утверждающие, что выступление "Вагнера" является свидетельством раскола в российской власти, выдают желаемое за действительное.Если Пекин заявил о "поддержке России" в целом, то президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразился более конкретно. Согласно заявлению пресс-службы Кремля, Эрдоган полностью одобрил действия официальных властей РФ.Напомним, в ходе попытки военного переворота в Турции в 2016 году Москва тоже поддержала Эрдогана, а российская разведка заранее уведомила его о готовящемся мятеже.Поддержку действиям Путина выразил и президент Ирана Ибрахим Раиси. Отметим, российская сторона также традиционно поддерживает официальный Тегеран на фоне периодических акций протеста в стране.Согласно заявлению пресс-службы Кремля, действия российских властей одобрил и президент Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян.Кроме того, Путина поддержали латиноамериканские лидеры – президенты Венесуэлы и Кубы Николас Мадуро и Мигель Диас-Канель. О том, что никто в мире не заинтересован в дестабилизации России, заявил и помощник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность произошедшим и также встал на сторону властей РФ. Кроме того, Токаев провёл совещание с казахстанскими силовиками, посвящённое ситуации вокруг "Вагнера".Президент Казахстана был одним из трёх постсоветских лидеров, с которыми Путин обсудил действия Пригожина. Двумя другими были президенты Узбекистана и Белоруссии Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко. На сайте президента Узбекистана по этому поводу было опубликовано лишь краткое сообщение, в котором говорилось, что Мирзиёев и Путин провели телефонный разговор. Реакция же Лукашенко общеизвестна – его роль в урегулировании ситуации можно назвать ключевой.В целом можно отметить, что на Западе реакция на произошедшее свелась к простому мониторингу ситуации. Протокольные заявления о поддержке Украины и прочие дежурные фразы говорят лишь о том, что США, Британия и ЕС не были готовы к ситуации. В свою очередь, те страны мира, которые не являются полноценными сателлитами Запада, либо заняли благожелательную позицию по отношению к российским властям, либо открыто поддержали их.

https://ukraina.ru/20230624/1047532804.html

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