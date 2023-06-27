https://ukraina.ru/20230627/1047573525.html

"Неуправляемый и токсичный". Рогов рассказал о попытке США образумить Зеленского

"Неуправляемый и токсичный". Рогов рассказал о попытке США образумить Зеленского - 27.06.2023 Украина.ру

"Неуправляемый и токсичный". Рогов рассказал о попытке США образумить Зеленского

США пытаются вразумить Зеленского и посылают ему сигнал в отношении ситуации с Запорожской АЭС. Об этом заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью журналистам РИА Новости

2023-06-27T11:38

2023-06-27T11:38

2023-06-27T11:38

новости

запорожская аэс

владимир рогов

джон кирби

магатэ

новые регионы

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Рогов считает, что заявление США о ситуации на Запорожской АЭС является попыткой вразумить Владимира Зеленского не предпринимать каких-либо опасных действий.Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не наблюдают со стороны России каких-либо намерений применить тактическое ядерное оружие на Украине.Представитель Белого дома добавил, что США не видят никаких свидетельств того, что со стороны РФ есть угроза подрыва Запоржской АЭС, как об этом утверждают в Киеве.Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы готовит теракт на Запорожской АЭС являются очередной ложью. Об этом заявил журналистам 22 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков23 июня в Калининграде прошёл очередной раунд консультаций с Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ) относительно ситуации на Запорожской АЭС.Вопросы ядерной безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) обсудили глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и генеральный директор Госкорпорации "Росатом".Гросси смог лично удостовериться, что гидротехнические сооружения ЗАЭС работают в штатном режиме, а запасов воды в пруду-охладителе достаточно для безопасного функционирования станции.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запорожская аэс, владимир рогов, джон кирби, магатэ, новые регионы