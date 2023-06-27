"Неуправляемый и токсичный". Рогов рассказал о попытке США образумить Зеленского - 27.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230627/1047573525.html
"Неуправляемый и токсичный". Рогов рассказал о попытке США образумить Зеленского
"Неуправляемый и токсичный". Рогов рассказал о попытке США образумить Зеленского - 27.06.2023 Украина.ру
"Неуправляемый и токсичный". Рогов рассказал о попытке США образумить Зеленского
США пытаются вразумить Зеленского и посылают ему сигнал в отношении ситуации с Запорожской АЭС. Об этом заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью журналистам РИА Новости
2023-06-27T11:38
2023-06-27T11:38
новости
запорожская аэс
владимир рогов
джон кирби
магатэ
новые регионы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/19/1046555209_0:246:3059:1967_1920x0_80_0_0_e7ae94a6829023accb4fce23272e9120.jpg
Рогов считает, что заявление США о ситуации на Запорожской АЭС является попыткой вразумить Владимира Зеленского не предпринимать каких-либо опасных действий.Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не наблюдают со стороны России каких-либо намерений применить тактическое ядерное оружие на Украине.Представитель Белого дома добавил, что США не видят никаких свидетельств того, что со стороны РФ есть угроза подрыва Запоржской АЭС, как об этом утверждают в Киеве.Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы готовит теракт на Запорожской АЭС являются очередной ложью. Об этом заявил журналистам 22 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков23 июня в Калининграде прошёл очередной раунд консультаций с Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ) относительно ситуации на Запорожской АЭС.Вопросы ядерной безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) обсудили глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и генеральный директор Госкорпорации "Росатом".Гросси смог лично удостовериться, что гидротехнические сооружения ЗАЭС работают в штатном режиме, а запасов воды в пруду-охладителе достаточно для безопасного функционирования станции.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/19/1046555209_330:0:3059:2047_1920x0_80_0_0_e76d3b5c4561d2be3ab61b572089c73c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запорожская аэс, владимир рогов, джон кирби, магатэ, новые регионы
Новости, Запорожская АЭС, Владимир Рогов, Джон Кирби, МАГАТЭ, Новые регионы

"Неуправляемый и токсичный". Рогов рассказал о попытке США образумить Зеленского

11:38 27.06.2023
 
 / Перейти в фотобанк
Перейти в фотобанк
Читать в
США пытаются вразумить Зеленского и посылают ему сигнал в отношении ситуации с Запорожской АЭС. Об этом заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью журналистам РИА Новости
Рогов считает, что заявление США о ситуации на Запорожской АЭС является попыткой вразумить Владимира Зеленского не предпринимать каких-либо опасных действий.

"США видимо пытаются вразумить Зеленского не делать чего-то страшного и посылают ему сигнал. А также это, по всей видимости, попытка в публичной плоскости дистанцироваться от действий Зеленского, так как он становится для американцев все более неуправляемым и токсичным", — заявил Рогов в интервью РИА Новости.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не наблюдают со стороны России каких-либо намерений применить тактическое ядерное оружие на Украине.
Представитель Белого дома добавил, что США не видят никаких свидетельств того, что со стороны РФ есть угроза подрыва Запоржской АЭС, как об этом утверждают в Киеве.
Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы готовит теракт на Запорожской АЭС являются очередной ложью. Об этом заявил журналистам 22 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

"Это очередная ложь. Вы знаете, только что были контакты с МАГАТЭ там, на месте. Весьма высокая оценка со стороны МАГАТЭ. Они все видели - все, что хотели видеть", - сказал Песков.

23 июня в Калининграде прошёл очередной раунд консультаций с Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ) относительно ситуации на Запорожской АЭС.
Вопросы ядерной безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) обсудили глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и генеральный директор Госкорпорации "Росатом".
Гросси смог лично удостовериться, что гидротехнические сооружения ЗАЭС работают в штатном режиме, а запасов воды в пруду-охладителе достаточно для безопасного функционирования станции.
 
НовостиЗапорожская АЭСВладимир РоговДжон КирбиМАГАТЭНовые регионы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:22Песков прокомментировал секретную международную встречу по Украине
13:21Немецкий оборонный концерн поставит Киеву еще 14 "Леопардов"
13:19На Украине готовят новый закон о запрете деятельности российских церквей - СМИ
13:15"Это не наступление". Российская оборона оказалась неожиданной для Запада
13:14Владимир Мамонтов: "Вагнер" себя скомпрометировал, но без частных армий России не обойтись
13:11Где Пригожин, и будет ли Лукашенко посредником по Украине? Песков ответил на вопросы журналистов
13:01Николай Стариков о "последней капле", заставившей Россию начать СВО
13:00Запрет на импорт зерна, претензии к Израилю, стремление в ЕС и НАТО. Главное на Украине на 13:00 27 июня
12:59Ядерная провокация. Зачем Украина и Запад обвиняют Россию в подготовке ядерного удара
12:48"Укрепление порядка и законности". Токаев заявил о полной поддержке действий Путина
12:48Дерусификация европейской культуры: "Эрмитаж" в Амстердаме откажется от своего названия
12:48Что нас ждёт. Прислушиваясь к будущему
12:44"Решил поехать убивать русских": в ходе СВО ликвидирован грузинский наемник Одишвили
12:33Верховный суд определил, имеют ли иноагенты право быть наблюдателями на выборах
12:17"Решительное наступление". Полковник Макгрегор назвал следующий шаг Путина по Украине
12:14Американцы, немцы или японцы? Шеслер рассказала, какие иностранцы нужны России
12:07"Все погибнем под обломками": Лукашенко выступил с обращением
11:38"Неуправляемый и токсичный". Рогов рассказал о попытке США образумить Зеленского
11:37WP: Если Украина не добьется успеха до конца лета, то потеряет территории на многие годы
11:17ФСБ: дело о вооруженном мятеже прекращено
Лента новостейМолния