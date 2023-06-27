https://ukraina.ru/20230627/1047573334.html

Аксенов сообщил о повреждении железной дороги в Крыму

Аксенов сообщил о повреждении железной дороги в Крыму - 27.06.2023 Украина.ру

Аксенов сообщил о повреждении железной дороги в Крыму

В Кировском районе Крыма повреждены железнодорожные пути. Об этом 27 июня в своем Телеграм-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов

2023-06-27T09:56

2023-06-27T09:56

2023-06-27T09:56

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железная дорога

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По территории этого района проходит железная дорога Джанкой — Керчь. На данный момент известно о задержке двух поездов дальнего следования и двух пригородных электричек.

https://ukraina.ru/20230627/1047572550.html

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новости, крым, аксенов, поезд, железная дорога