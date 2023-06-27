Аксенов сообщил о повреждении железной дороги в Крыму - 27.06.2023 Украина.ру
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Аксенов сообщил о повреждении железной дороги в Крыму
Аксенов сообщил о повреждении железной дороги в Крыму - 27.06.2023 Украина.ру
Аксенов сообщил о повреждении железной дороги в Крыму
В Кировском районе Крыма повреждены железнодорожные пути. Об этом 27 июня в своем Телеграм-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов
2023-06-27T09:56
2023-06-27T09:56
новости
крым
аксенов
поезд
железная дорога
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По территории этого района проходит железная дорога Джанкой — Керчь. На данный момент известно о задержке двух поездов дальнего следования и двух пригородных электричек.
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новости, крым, аксенов, поезд, железная дорога
Новости, Крым, Аксенов, поезд, железная дорога

Аксенов сообщил о повреждении железной дороги в Крыму

09:56 27.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтроительство железнодорожной части Крымского моста
Строительство железнодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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В Кировском районе Крыма повреждены железнодорожные пути. Об этом 27 июня в своем Телеграм-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов
"В Кировском районе повреждены железнодорожные пути. Пострадавших нет, на месте работают профильные службы. Ремонтные работы ориентировочно займут от 4 до 8 часов. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - написал Аксенов.
По территории этого района проходит железная дорога Джанкой — Керчь. На данный момент известно о задержке двух поездов дальнего следования и двух пригородных электричек.
- РИА Новости, 1920, 27.06.2023
09:41
ВС РФ прорвали оборону ВСУ на Купянском направлении - МарочкоРоссийские войска заставили силы Киева отойти северо-восточнее подконтрольного украинской армии Купянска. Об этом 27 июня сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, передает агентство РИА Новости
 
НовостиКрымАксеновпоезджелезная дорога
 
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