Путин провели экстренное совещание с руководителями силового блока - 26.06.2023 Украина.ру
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Путин провели экстренное совещание с руководителями силового блока
Путин провели экстренное совещание с руководителями силового блока - 26.06.2023 Украина.ру
Путин провели экстренное совещание с руководителями силового блока
Президент России Владимир Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств после видеообращения к россиянам вечером 26 июня
2023-06-26T23:11
2023-06-26T23:11
новости
владимир путин
совещание
чвк "вагнер"
пригожин
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Президент России Владимир Путин провели совещание с Руководителями силовых ведомств. Глава государства поблагодарил участников совещания за работу, и предложил обсудить ситуацию и задачи по результатам анализа минувших нескольких дней. В совещании приняли участие руководители Генпрокуратуры, МВД, Минобороны, ФСБ, Росгвардии, ФСО и Следственного комитета, администрации президента России. Ранее Владимир Путин обратился к россиянам. Он поблагодарил военнослужащих за пресечение попытки вооруженного мятежа, а общество - за сплочение перед такой угрозой. Путин предложил сотрудникам ЧВК "Вагнер" или заключить контракты с Минобороны России, или уходить в Белоруссию.
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новости, владимир путин, совещание, чвк "вагнер", пригожин
Новости, Владимир Путин, совещание, ЧВК "Вагнер", Пригожин

Путин провели экстренное совещание с руководителями силового блока

23:11 26.06.2023
 
© СкриншотПутин провел экстренное совещание с руководителями силовых ведомств 26 июня
Путин провел экстренное совещание с руководителями силовых ведомств 26 июня
© Скриншот
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Президент России Владимир Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств после видеообращения к россиянам вечером 26 июня
Президент России Владимир Путин провели совещание с Руководителями силовых ведомств. Глава государства поблагодарил участников совещания за работу, и предложил обсудить ситуацию и задачи по результатам анализа минувших нескольких дней.
"Я собрал вас для того, чтобы поблагодарить за проделанную работу в течение этих нескольких суток, и для того, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась на данный момент времени, а также поговорить о задачах, которые перед нами стоят, в результате анализа тех событий, которые произошли в стране", - сказал Путин.
В совещании приняли участие руководители Генпрокуратуры, МВД, Минобороны, ФСБ, Росгвардии, ФСО и Следственного комитета, администрации президента России.
Ранее Владимир Путин обратился к россиянам. Он поблагодарил военнослужащих за пресечение попытки вооруженного мятежа, а общество - за сплочение перед такой угрозой.
Путин предложил сотрудникам ЧВК "Вагнер" или заключить контракты с Минобороны России, или уходить в Белоруссию.
Президент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Вчера, 22:42
Или в Белоруссию. Путин предложил бойцам ЧВК "Вагнер" контракты с Минобороны РФПрезидент России Владимир Путин обратился к россиянам и поблагодарил за сплочение перед угрозой вооруженного мятежа. Военнослужащие и правоохранители, сотрудники спецслужб сохранили верность присяге, и встали на пути мятежников, сказал Путин.
 
НовостиВладимир ПутинсовещаниеЧВК "Вагнер"Пригожин
 
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Заголовок открываемого материала
23:11Путин провели экстренное совещание с руководителями силового блока
22:45Как военнослужащие в ДНР отнеслись к мятежу Пригожина?
22:42Или в Белоруссию. Путин предложил бойцам ЧВК "Вагнер" контракты с Минобороны РФ
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