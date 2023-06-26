https://ukraina.ru/20230626/1047567835.html
Путин провели экстренное совещание с руководителями силового блока
Путин провели экстренное совещание с руководителями силового блока - 26.06.2023 Украина.ру
Путин провели экстренное совещание с руководителями силового блока
Президент России Владимир Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств после видеообращения к россиянам вечером 26 июня
2023-06-26T23:11
2023-06-26T23:11
2023-06-26T23:11
новости
владимир путин
совещание
чвк "вагнер"
пригожин
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Президент России Владимир Путин провели совещание с Руководителями силовых ведомств. Глава государства поблагодарил участников совещания за работу, и предложил обсудить ситуацию и задачи по результатам анализа минувших нескольких дней. В совещании приняли участие руководители Генпрокуратуры, МВД, Минобороны, ФСБ, Росгвардии, ФСО и Следственного комитета, администрации президента России. Ранее Владимир Путин обратился к россиянам. Он поблагодарил военнослужащих за пресечение попытки вооруженного мятежа, а общество - за сплочение перед такой угрозой. Путин предложил сотрудникам ЧВК "Вагнер" или заключить контракты с Минобороны России, или уходить в Белоруссию.
https://ukraina.ru/20230626/1047567384.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, совещание, чвк "вагнер", пригожин
Новости, Владимир Путин, совещание, ЧВК "Вагнер", Пригожин
Путин провели экстренное совещание с руководителями силового блока
Президент России Владимир Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств после видеообращения к россиянам вечером 26 июня
Президент России Владимир Путин провели совещание с Руководителями силовых ведомств. Глава государства поблагодарил участников совещания за работу, и предложил обсудить ситуацию и задачи по результатам анализа минувших нескольких дней.
"Я собрал вас для того, чтобы поблагодарить за проделанную работу в течение этих нескольких суток, и для того, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась на данный момент времени, а также поговорить о задачах, которые перед нами стоят, в результате анализа тех событий, которые произошли в стране", - сказал Путин.
В совещании приняли участие руководители Генпрокуратуры, МВД, Минобороны, ФСБ, Росгвардии, ФСО и Следственного комитета, администрации президента России.
Ранее Владимир Путин обратился к россиянам. Он поблагодарил военнослужащих за пресечение попытки вооруженного мятежа, а общество - за сплочение перед такой угрозой.
Путин предложил сотрудникам ЧВК "Вагнер" или заключить контракты с Минобороны России, или уходить в Белоруссию.