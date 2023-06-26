https://ukraina.ru/20230626/1047554567.html

"Консервы", которые вскрыл мятеж Пригожина и другие тайны и открытия смуты

"Консервы", которые вскрыл мятеж Пригожина и другие тайны и открытия смуты - 26.06.2023 Украина.ру

"Консервы", которые вскрыл мятеж Пригожина и другие тайны и открытия смуты

Мятеж Пригожина и реакции на него. Что написала западная пресса? Кто поддержал Пригожина? Как отреагировали на Украине?

2023-06-26T06:53

2023-06-26T06:53

2023-06-26T06:56

эксклюзив

россия

зарубежье

пригожин

чвк "вагнер"

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И самое главное - какая была реакция жителей России? Например, в Крыму?Мятеж и крымские реалииСразу же после выступления Президента России, утром 24 июня, в сети появились сообщения Главы Крыма Сергея Аксёнова и губернатора Севастополя Михаила Развожаева:"Крым с президентом!""Сейчас нам всем нужны: вера в свою страну и в президента!"После чего народ в Крыму выдохнул и спокойно отправился по своим делам. Сообщения из Ростова в местных пабликах перемежались рекламой новых пляжей и видео по типу "а вот прямо сейчас в Кипарисовой аллее в Судаке!"Судак и Севастополь хвастались количеством отдыхающих (довольно приличные толпы), Ялта выставляла фото прекрасной набережной, чебуречные и мангальные вместе с "гостевыми домами" торопились дать рекламу.Народу в Крыму не так чтобы очень много, но уже довольно серьёзно заполнены пляжи и парки. Жизнь идёт своим чередом, и отдых тоже.Так же, как в Крыму, шла жизнь и по всей России. Следили за мятежниками, конечно, но никакой паники не было.Говорят, что наш народ проявил чудеса адаптивности. Но скорее, тут дело в другом.Мятеж Пригожина, если говорить о "глубинном народе", никто не поддержал ни внешне, ни внутренне. Даже более того - он вызвал серьезное недоумение и абсолютное отторжение в обществе. А в способности государства его отразить в случае "горячей фазы" никто не сомневался.Общество консолидировалось как никогда. Очень досадный и наверное, неожиданный факт для Запада: народ и армия России едины."Консервы" вскрылисьНо были и неожиданные открытия. В интернете вскрылись многие "консервные банки".Как написал советник Главы Крыма Олег Крючков: "вскрываются все украинские сети, разгоняют вбросы про "взрывы в Крыму". Ждём реакции соответствующих служб."Видимо, совсем близко поражение Украины на фронте. Его надо компенсировать, устроив в России "февраль 1917".Профессор НИУ ВШЭ, известный наш политолог Дмитрий Евстафьев, о западных спецслужбах: "Своё окно возможностей используют по максимуму. Они сожгут всех "ждунов", все консервы. Думаю, мы будем ещё удивлены тем, кто вскроется в ближайшие недели, нас постигнет большое удивление, потому что это сейчас для них главная ставка."Патриоты - либералыЕсть и те, кто вроде бы на словах за Победу России, а ведут себя - ну чисто как либералы.Часть "ноющих патриотов" стало невозможно читать. Тревога, тревога, нагнетаем больше тревоги. Бесполезно, бессмысленно. Тревога ради тревоги. "Ох, что будет..." Зачем?Да, часть их работает только ради хайпа и последующей "продажи ножей НКВД и косовороток". А часть - те же "консервы" либералов.Есть группа "поучающих свысока". Обычно их посты оканчиваются риторически: "Хотелось бы получить ответы на эти вопросы!"Уже сколько мы их увидели за время военных действий. И "бомбить мосты", и "где красные линии" и "ударить по аэродромам в Европе" и множество других безумных и некомпетентных идей.Их просто надо перестать читать. Тревожность плюс некомпетентность - это путь к панике. А нам этого совсем не надо.И надо сказать, что у читающего народа уже выработалась даже определенная информационная гигиена. В основном, ориентировались на официальные источники и официальные СМИ. Президент Украины Зеленский - за "Вагнер"!Про врагов всё было понятно и так. Интересно только то, насколько быстро и полноценно они "вписались" за Пригожина, который вчера ещё был их злейший враг.Несколько смешных истерик:"США, Европа, Великобритания! Пригожин - ваш партнёр сейчас! Я, Люба Соболь, вам это говорю! И российский народ. Исправьте ошибку 90-х, Крыма и начала войны в Украине".Ошибка 90-х - это, видимо, то, что Россия выжила как государство в те жуткие годы. Ухудшить, углубить призывает "Люба Соболь". Внезапно ставшая соратником Пригожина.Марина Овсянникова (та, что бегала по студии Останкино с плакатом): "Это исторический шанс. Путин и его окружение массово покидают Москву. Если в этот момент в Россию вернутся лидеры оппозиции в изгнании, история может пойти по другому сценарию".Список соратников Пригожина также вчера пополнился президентом Украины Зеленским, главой ГУР МО Украины, советниками Зеленского.Но потом все пошло не так.Украинское информационное агентство УНИАН (принадлежит Коломойскому) после сообщения: Пригожин разворачивает свои колонны - "Вот же ж скотина куколдская!""Если он остановился - он подставил миллионы тех, кто его поддержал", - бессильно опускает руки барселонский блогер Шарий.Ну и где же он видел миллионы? Или хотя бы, например, тысячи? Сотни?Ни народ, ни армия, ни одна военная часть или отдел милиции не перешёл на сторону "Вагнера".По группе "Вагнер" - отдельный вопрос. Что им говорил и обещал Пригожин? Это ещё будем разбираться, безусловно. Да и знали ли те, кто за Пригожиным пошёл в тот день, что это - мятеж?Иноагент Ходорковский"Широкие массы должны получить оружие. Берите! Оно сейчас буквально бесхозно", - призывал иноагент Ходорковский. "Идите к Кремлю с Пригожиным!"Где расположены склады оружия в ЮВО, спрашивает Ходорковский у... своих подписчиков. И призывает информацию распространять, склады грабить.А ведь раньше ещё были люди, которые считали Ходорковского умным человеком.Охраняемые армией склады. В России. Грабить?!И кого он призывает к этому?Тот народ, который сам пытался выгнать "вагнеров" из центра Ростова?Это не укладывается даже в знаменитую формулу "страшно далеки они от народа"."За Россию" и "против коррупции" - это хорошие тезисы. Их постоянно использовал иноагент Навальный, а теперь использует Пригожин.Но настоящие цели у них совершенно другие. Гражданская война. Кровь. Неподчинение приказам Верховного.И это стало совершенно ясно по списку тех, кто Пригожина поддержал: открытые враги России на зарплате у западных спецслужб.Даже в какой-то степени хорошо, что так много врагов стало видно за этот день.Ои перемоги до зрады (от победы до поражения, укр.)"Заукраинцы" в соцсетях тоже здорово отметились. Сначала постили сообщения о том, что фамилия Пригожин - от слова "пригожий". Как же это мило!Когда же все закончилось, появились сообщения: да как мы вообще могли поверить этому уголовнику?От "перемоги" до "зрады" прошло буквально несколько часов.Возник уже популярный мем: "Двух мальчиков, которые родились утром в киевском роддоме, назвали Вагнер и Пригожин. Но к вечеру их переименовали в Тараса и Грыця".И не только в Киеве. Но и в Москве были те, кто начал выражать "осторожную радость" в соцсетях: "неужели?"Ну и конечно, с радостью от мятежа Пригожина соседствовала здоровая осторожность: дать дёру! Но билет из Москвы в Ереван, например, стоил 60 или 80 тысяч. И кажется, в один конец. В Дубай или Стамбул цена билета доходила до 300 тысяч рублей. Так что купить смогли не все. А те, кто купил, теперь безуспешно пытаются их сдать.Вопрос только один: когда они уже все уедут?И США за Пригожина!Коллективный Запад за несколько часов воспарил: "прекрасная Россия будущего", мы будем дружить (читай - воровать).США намерены отложить введение новых санкций в отношении ЧВК "Вагнер" на фоне ситуации в России, сообщила "Уолл стрит джорнэл"."24 часа изменят всё!" "Критические 24 часа для Путина!" "48 часов!" "Решающий момент!" Писала западная пресса. Затаив дыхание, ждали: вот сейчас, сейчас.Стивен Кинг: "Путин пожнёт бурю. Слава Украине!"Да да, всё понятно. Всё ожидаемо. В хорошей компании оказались Пригожин и "Вагнер ", нечего сказать.После всего происшедшего народ расслабился и пошли мемы с шутками.От мемов, кстати, пострадал известный продюсер Иосиф Пригожин. Он собирается менять фамилию! Говорит, двойную решил взять, фамилию жены, певицы Валерии и свою. Нет сил уже у человека реагировать на шутки и мемы! И его можно понять.А если серьезно. Евгений Пригожин нанёс огромный материальный и моральный вред своей стране.Но есть такой же огромный итог "мятежа" - доверие "глубинного", настоящего народа, простых людей президенту. Единство армии и народа. Понимание наших общих целей.Это проявляется во всём. И в реакции ростовчан, крымчан, обычных людей, и в сообщениях губернаторов. И в смешных мемах, в которых народ отвёл душу после напряжения этого дня.Реакция народа была однозначной. Абсолютно дружная реакция.Коротко её можно выразить так, как сказал ростовчанин с велосипедом вооруженному вагнеровцу: "что ты вообще тут делаешь?"

https://ukraina.ru/20230625/1047547986.html

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https://ukraina.ru/20230626/1047553548.html

https://ukraina.ru/20230625/1047547986.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, россия, зарубежье, пригожин, чвк "вагнер"