https://ukraina.ru/20230625/1047551981.html

В революции нет романтики – эксперты о мятеже Пригожина

В революции нет романтики – эксперты о мятеже Пригожина - 25.06.2023 Украина.ру

В революции нет романтики – эксперты о мятеже Пригожина

"Поход справедливости" Пригожина на Москву - вооруженный мятеж, начало смуты или военный переворот? О том, что произошло 23-24 июня и какие политические выводы следуют сделать всем россиянам высказывались эксперты.

2023-06-25T17:23

2023-06-25T17:23

2023-06-25T17:23

эксклюзив

россия

чвк "вагнер"

пригожин

эксперты

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Политолог Владимир АватковХочется сказать многое, но от многого воздержусь. Иногда, знаете ли, лучше идти супротив своих желаний, осмыслять молча.Так что - пара соображений и назад к своей тематике.Никогда не нужно спешить, тогда больше шансов успеть. Учиться и ещё раз учиться - и у классиков в том числе.Вчерашний день запомнится надолго всем и останется в истории.Он стал тестом, обнажил многое и снаружи, и внутри, показал, кто есть кто.А еще - вчерашний день ударил по чувствам и эмоциям самых что ни на есть простых людей, которые, скажем так, призадумались.Вопросы, возникшие у глубинного общества вчера, требуют обдуманных ответов.Перезагрузка многих процессов неизбежна. Чем быстрее государство и общество найдут новый баланс и запустят её - тем лучше.Один из бесспорных выводов по итогам вчерашнего дня - Россию хранит Бог.Но вряд ли это означает, что можно и нужно всегда полагаться на русское "авось".Ответственность должна быть главным словом для каждого на своём месте.Нет справедливости без ответственности.Сдюжим. Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия!Журналист Олег ЯсинскийИзначально, мне кажется, всем была очевидна вся опасность и противоречивость наличия в теле государства чужеродного образования - "частной военной компании".Монополия на насилие должна оставаться исключительно в руках государства, обязанного защищать права и интересы граждан. Обязанность гражданин - требовать от государства соблюдения этого."Частные военные компании", активно распространившиеся в последние десятилетия по миру - это приватизация войны, навязываемая неолиберальной логикой коллективного Запада, сегодня ведущего против России войну. ЧВК - фабрика драконов по заказу борцов с драконами.ЧВК это всегда огромный бизнес на войне и снятие с государств любой ответственности. Быстро, выгодно и удобно. Капитализм призывает нас к быстрым эффективным решениям, не заморачиваясь соображениями этики. ЧВК - результат именно этой философии.Невозможно бороться за мир, когда война является выгодным бизнесом, всегда прикрытым пиаром романтики и героизма.То, что с Пригожина сняты обвинения не делает его менее преступником. Российское общество и власть проявили себя вчера ответственно и мудро. Если бы хотя бы часть армии поддержали вчера Пригожина, Белоруссии в его планах никогда бы не появилось.Вечера была сорвана гражданская война в воюющей стране, переполненной ядерным оружием. Важно не забыть об этом и не допустить никакой медийной реабилитации предателей. Пригожин вчера проявил не "мудрость и ответственность", а спас свою шкуру. Настоящий герой всей этой некрасивой истории, заслуживающий всеобщей благодарности - Александр Григорьевич Лукашенко.Сегодня ради защиты России, мы обязаны говорить о проблемах и ошибках. Одна из главных - ставка ее информационных властей на международные правоконсервативные силы, единственные расхождения которых с неолибералами - в эстетически-религиозной сфере; поскольку с идеологией империалистического капитализма Запада они вполне согласны, более того, гордятся своей захватнической историей конкистадоров, пиратов и флибустьеров. Именно эти зарубежные псевдодрузья России и есть международный ЧВК "Вагнер", который когда-нибудь обязательно нанесет ей удар в спину.Общественный деятель Александр СкубченкоЦипсота пестрит прям оценками вчерашнего: Пригожин победил, Путин проиграл, незабудемнепростим.Стоп. Бежал ведь не Путин из Кремля, а Пригожин из Ростова. Так кто победил?И что вы не забудете? Как вонючим обтекали ваши лица к концу дня? Как Пригожин сбивал вертолёты армии России? Или как он более 1000 единиц военной техники на Москву, а не на Киев направил?И вот так у них всё.А вы, друзья, не забудьте отписаться от всех, кто вчера сильнее всего бил по вашим эмоциям, кто сеял панику, и кто оправдывал мятеж "справедливостью".Это всё — ципсота, которая не стоит того, чтобы тратить на неё своё время и свои эмоции.Правда же в том, что после вчерашнего дня Путин стал ещё сильнее, а вся эта либерота — ещё ничтожнее.Семьям сбитых "вагнерами" лётчиков Пригожин выплатит 50 млн рублей, повреждённые дороги будут восстановлены за два дня.После драки руками не машут. Путин отбил подлый удар по России, кризис миновал — главное. Перелистнули лист календаря, идём дальше.Политолог Александр НосовичЕсли вы ищете аналогий в истории, то вот вам деятельность в межреволюционной России иеромонаха Илиодора (Сергея Труфанова). Ярый монархист и борец с революцией, Труфанов установил в Царицыне свою самодержавную власть, самочинно боролся там с евреями, интеллигентами и прочими "революционерами". Обещал выпороть губернатора на конюшне, публично радовался убийству Столыпина, останавливал движение пароходов по Волге, не подчинился приказу Святейшего Синода, запретившего его к служению, и превратил вверенный ему монастырь в военную крепость, в котором его секта черносотенцев собиралась отстреливаться в случае, если царь-батюшка двинет на верных слуг своих войска. Страна и мир, кто горько, кто злорадно, хохотали, глядя на это зрелище. Царизм пошел против царизма! Петербург был в явном замешательстве: не штурмовать же в самом деле неистового защитника престола. Долгое время исходили из того, что лично Николаю II иеромонах лоялен, пытались воздействовать на него через Распутина, через которого и Илиодор пытался воздействовать на царскую семью. Не помогло. Кончилось тем, что иеромонах растригся, отрекся от православной веры, был проклят церковью и в разгар Мировой войны сбежал в США, откуда смешал с грязью царя и царицу. Революцию он не только не предотвратил, а сам стал одной из её причин. Сам факт того, что такая ситуация возникла, стал для думающих людей сигналом, что после 1905 года в России возможна новая революция. Мораль. Фанатизм - он всегда в первую очередь фанатизм, какими бы благими целями он себя не обосновывал. Средства первичны, а цель, которой они оправдываются - вторична. Будьте сдержанны, смотрите на мир адекватно и не впадайте в крайности и истерикуПолитолог Дмитрий АстафьевНет, не отпускает меня тема вчерашнего мятежа. И безэмоционально пока не получается, но я попробую. Тут, ведь, какая история: Надо было пройти по лезвию. С одной стороны, максимально быстро погасить мятеж, разрушая планы, которые на него строили. Отмечу: сперва западники рассказывали, что, типа "сюрприз" был, потом, - появляется информация что знали о том, что готовилось со среды. О как! А началось в ночь с пятницы на субботу. Моя гипотеза, что там в "головке" мятежа их человек сидел, а то и не один. Но, с другой стороны, нельзя было никак делать шагов, чтобы хоть как-то политически легитимизировать мятеж. Дать хоть малейший шанс, чтобы руководство мятежа почувствовало за собой реальную политическую и общественную поддержку. Задача, прямо скажу, совершенно нетривиальная, особенно учитывая, что украинское наступление уже шло, а, в случае, затягивания мятежа, шансы на натовское вторжение я бы оценил, как сильно ненулевые. Надо отдать должное выдержки и аппаратно-политической мудрости Путина. Именно так – не только политической, но и пониманию особенностей российской аппаратной политики. И опять несколько аспектов: Во-первых, он произнес ключевое слово "мятеж", обозначив некий водораздел, практически, сразу получив колоссальную общественную и политическую поддержку. Да, были и вилявшие, и "прозревшие к вечеру", были и те, у кого отключился телефон, но их опять было явное меньшинство. И с ними точно разберутся. В этом вообще сомнений нет. И, да, это была своего рода "присяга", но не только Президенту, но государству как таковому. И, напомню, что, как минимум, часов до 14 субботы, это было не просто некое медийное действие, перформанс, так сказать. Это был сознательный выбор, который мог иметь последствия. Во-вторых, Путин четко разделил организаторов мятежа, которых категорически осудил, и рядовых бойцов. О них президент отозвался с подчеркнутым уважением. Рядовые бойцы в значительной своей массе, вообще не понимали, куда и зачем их ведут. Что, на мой штатский взгляд – большая подлость. Наконец, Президент нашел форму лишить организаторов мятежа какой-либо политической легитимности. Принципиально не вступая в прямые переговоры с главой мятежников, даже не называя его, стерев его из коммуникации, Президент попросил о посредничестве Александра Лукашенко. Человека авторитетного, но как бы со стороны. Наверное, понимая, что потеряет имиджево в краткосрочной перспективе. Но в "длинном эндшпиле" оставит себе руки более, чем развязанными. А "эндшпиль" еще даже не просматривается. Что-что, а ждать Путин умеет. Главный итог ситуации, даже не в том, что на улицах российских городов не было бы кровопролития. Я абсолютно уверен, что рядовые бойцы "Вагнера" на это не пошли бы в отличие от организаторов мятежа. Правда, как выяснилось, и они тоже не были готовы идти "до конца", несмотря на браваду. Главное, - что за эти 40 часов мятежа не было допущено оставление ни одной позиции на линии боевого соприкосновения, не говоря уже о распаде фронта, на что очень многие не только на Западе, но и у нас рассчитывали.Политический эксперт Андрей МедведевВесьма интересно было наблюдать реакцию наших отечественных леваков, коммунистов (искренних и декоративных), и неотроцкистов. То есть всех людей, кто обычно рассказывает нам о том, сколь прекрасна и прогрессивна революция, как много счастья принесла она людям вообще, а русскому народу в частности. Как добыли себе люди счастье в жарких сражениях Гражданской войны в пыльных будденовках. Кто обычно рассказывает нам про "завоевания октября" и вынужденный красный террор.И вот вчера-позавчера, все эти борцы за дело большевизма или молчали в испуге (один из идеологов и вовсе лишь в час дня 24 числа что-то смог написать в паблике), или бились в падучей, выкрикивая что-то про фашистский путч. Писали что-то про злых капиталистов, которые вооружили не пойми кого. Ну да. Что, касатики, в реальном приближении ваша революция и матросы на улицах не очень выглядят привлекательно, да? Нет уверенности, что и к вам не придут с вопросами? "Рабочий тащит пулемёт, сейчас он вступит в бой". Вы же этой романтикой до сих пор нас кормить пытаетесь. Никто не верит, впрочем. А судя по общей реакции российских необольшевиков, они и сами что-то не верят в справедливость революции.Или вот. Звонит знакомый студент, у них в гуманитарном вузе, понятное дело, вся молодёжь против власти, долой Путина, сменим власть любой ценой, на митинг пойдём, Навальный, русский корпус. Угу. А в эти дни молодёжь вся изрядно поперепугалась."Что будет, что будет, может пора уезжать?". Да, дети, это вам не тыквенный латте нихера.Мятеж "Вагнера", помимо всего прочего, напомнил русским людям, что такое вся эта ложная романтика революции и гражданской войны. Чего-то борцы с режимом не побежали на встречу колоннам, встречать их с флагами. Оно понятно, можно за революцию рассуждать, когда у тебя американский паспорт. И то можно не успеть убежать.Два дня, надеюсь, показали всем, что в революции нет романтики. Есть кровь и братоубийство. Если за два дня такие потери, то вы себе прикиньте, что было бы дальше?Что, иначе выглядят теперь для вас строчки из учебника истории про 17 год, Корниловский мятеж, и прочее? Погибшим в эти дни с обеих сторон, мы обязан поставить один общий памятник. И больше никогда этого не повторять. Никогда.

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эксклюзив, россия, чвк "вагнер", пригожин, эксперты