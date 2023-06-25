Мэр Ростова-на-Дону сообщил о повреждении дорожного полотна военной техникой
© Алексей Логвиненко телеграм-каналРостов-на-Дону, повреждение дорожного полотна
© Алексей Логвиненко телеграм-канал
Военная техника ЧВК „Вагнер“ повредила более десяти тысяч квадратных метров дорожного полотна в Ростове-на-Дону, написал мэр города Алексей Логвиненко в своём телеграмм-канале 25 июня
В Ростове-на-Дону военная техника ЧВК „Вагнер“ повредила более десяти тысяч квадратных метров дорожного полотна.
"По предварительным данным, повреждено более десяти тысяч квадратных метров дорожного полотна. Больше всего пострадал проспект Буденновский", — написал он.
После того, как группа ЧВК «Вагнер» покинула город, на место вышли дорожные службы. Специалисты провели обследование дорог, по которым пролегал путь военной техники, сообщил Логвиненко.
Рабочие бригады приступят к устранению повреждений уже сегодня. Весь объем работ планируется выполнить за 2 дня, добавил он.