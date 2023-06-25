https://ukraina.ru/20230625/1047551858.html

Мэр Ростова-на-Дону сообщил о повреждении дорожного полотна военной техникой

Мэр Ростова-на-Дону сообщил о повреждении дорожного полотна военной техникой - 25.06.2023 Украина.ру

Мэр Ростова-на-Дону сообщил о повреждении дорожного полотна военной техникой

Военная техника ЧВК „Вагнер“ повредила более десяти тысяч квадратных метров дорожного полотна в Ростове-на-Дону, написал мэр города Алексей Логвиненко в своём телеграмм-канале 25 июня

2023-06-25T15:23

2023-06-25T15:23

2023-06-25T15:23

новости

ростов-на-дону

россия

чвк "вагнер"

дорожное полотно

алексей логвиненко

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В Ростове-на-Дону военная техника ЧВК „Вагнер“ повредила более десяти тысяч квадратных метров дорожного полотна.После того, как группа ЧВК «Вагнер» покинула город, на место вышли дорожные службы. Специалисты провели обследование дорог, по которым пролегал путь военной техники, сообщил Логвиненко.Рабочие бригады приступят к устранению повреждений уже сегодня. Весь объем работ планируется выполнить за 2 дня, добавил он.

https://ukraina.ru/20230624/1047539171.html

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новости, ростов-на-дону, россия, чвк "вагнер", дорожное полотно, алексей логвиненко