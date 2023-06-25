WP: разведслужбы США узнали о подготовке мятежа две недели назад, но скрыли данные - 25.06.2023 Украина.ру
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WP: разведслужбы США узнали о подготовке мятежа две недели назад, но скрыли данные
WP: разведслужбы США узнали о подготовке мятежа две недели назад, но скрыли данные - 25.06.2023 Украина.ру
WP: разведслужбы США узнали о подготовке мятежа две недели назад, но скрыли данные
Американские разведывательные службы предупредили Белый дом ещё в середине июня, что основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин готовит мятеж, сообщила газета Washington Post со ссылкой на чиновников 24 июня
2023-06-25T15:05
2023-06-25T15:05
новости
россия
сша
конгресс сша
госдеп сша
пентагон
чвк "вагнер"
пригожин
мятеж
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Американские спецслужбы сообщили в Белый дом, Госдепартамент, Пентагон и конгресс о готовящемся мятеже Пригожина ещё в середине июня.Отмечается, что точные планы Пригожина и конкретные сроки не были известны американской разведке.Газета New York Times, со своей стороны, добавляет, что американские чиновники решили не публиковать эти данные, поскольку опасались, что Москва обвинит их в организации госпереворота. Помимо этого, отмечает издание, они не хотели помогать российским властям.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону "вагнеровцы" захватили штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блок-посты.До этого Евгений Пригожин обвинил ВС РФ в ракетно-бомбовых ударах по лагерям компании. Минобороны назвало эти сообщения провокацией.
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новости, россия, сша, конгресс сша, госдеп сша, пентагон, чвк "вагнер", пригожин, мятеж
Новости, Россия, США, Конгресс США, Госдеп США, Пентагон, ЧВК "Вагнер", Пригожин, мятеж

WP: разведслужбы США узнали о подготовке мятежа две недели назад, но скрыли данные

15:05 25.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Американские разведывательные службы предупредили Белый дом ещё в середине июня, что основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин готовит мятеж, сообщила газета Washington Post со ссылкой на чиновников 24 июня
Американские спецслужбы сообщили в Белый дом, Госдепартамент, Пентагон и конгресс о готовящемся мятеже Пригожина ещё в середине июня.
„В середине июня спецслужбы США получили разведывательные данные, указывающие на то, что Евгений Пригожин планировал вооруженные действия против российского оборонного ведомства“, — говорится в статье.
Отмечается, что точные планы Пригожина и конкретные сроки не были известны американской разведке.
Газета New York Times, со своей стороны, добавляет, что американские чиновники решили не публиковать эти данные, поскольку опасались, что Москва обвинит их в организации госпереворота. Помимо этого, отмечает издание, они не хотели помогать российским властям.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону "вагнеровцы" захватили штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блок-посты.
До этого Евгений Пригожин обвинил ВС РФ в ракетно-бомбовых ударах по лагерям компании. Минобороны назвало эти сообщения провокацией.
Российская делегация принимает участие в конференции МАГАТЭ - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Вчера, 15:18
От полного невмешательства в дела РФ до нескрываемой радости: как в мире отреагировали на мятеж ПригожинаК событиям в России, где основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил вооружённый мятеж, обвинив Министерство обороны РФ в нанесении ударов по позициям его подразделений, что военное руководство страны отрицает, приковано внимание всего мирового сообщества.
 
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15:23Мэр Ростова-на-Дону сообщил о повреждении дорожного полотна военной техникой
15:05WP: разведслужбы США узнали о подготовке мятежа две недели назад, но скрыли данные
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