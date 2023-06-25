https://ukraina.ru/20230625/1047551560.html
WP: разведслужбы США узнали о подготовке мятежа две недели назад, но скрыли данные
WP: разведслужбы США узнали о подготовке мятежа две недели назад, но скрыли данные - 25.06.2023 Украина.ру
WP: разведслужбы США узнали о подготовке мятежа две недели назад, но скрыли данные
Американские разведывательные службы предупредили Белый дом ещё в середине июня, что основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин готовит мятеж, сообщила газета Washington Post со ссылкой на чиновников 24 июня
2023-06-25T15:05
2023-06-25T15:05
2023-06-25T15:05
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чвк "вагнер"
пригожин
мятеж
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Американские спецслужбы сообщили в Белый дом, Госдепартамент, Пентагон и конгресс о готовящемся мятеже Пригожина ещё в середине июня.Отмечается, что точные планы Пригожина и конкретные сроки не были известны американской разведке.Газета New York Times, со своей стороны, добавляет, что американские чиновники решили не публиковать эти данные, поскольку опасались, что Москва обвинит их в организации госпереворота. Помимо этого, отмечает издание, они не хотели помогать российским властям.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону "вагнеровцы" захватили штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блок-посты.До этого Евгений Пригожин обвинил ВС РФ в ракетно-бомбовых ударах по лагерям компании. Минобороны назвало эти сообщения провокацией.
https://ukraina.ru/20230624/1047532804.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, конгресс сша, госдеп сша, пентагон, чвк "вагнер", пригожин, мятеж
Новости, Россия, США, Конгресс США, Госдеп США, Пентагон, ЧВК "Вагнер", Пригожин, мятеж
WP: разведслужбы США узнали о подготовке мятежа две недели назад, но скрыли данные
Американские разведывательные службы предупредили Белый дом ещё в середине июня, что основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин готовит мятеж, сообщила газета Washington Post со ссылкой на чиновников 24 июня
Американские спецслужбы сообщили в Белый дом, Госдепартамент, Пентагон и конгресс о готовящемся мятеже Пригожина ещё в середине июня.
„В середине июня спецслужбы США получили разведывательные данные, указывающие на то, что Евгений Пригожин планировал вооруженные действия против российского оборонного ведомства“, — говорится в статье.
Отмечается, что точные планы Пригожина и конкретные сроки не были известны американской разведке.
Газета New York Times, со своей стороны, добавляет, что американские чиновники решили не публиковать эти данные, поскольку опасались, что Москва обвинит их в организации госпереворота. Помимо этого, отмечает издание, они не хотели помогать российским властям.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону "вагнеровцы" захватили штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блок-посты.
До этого Евгений Пригожин обвинил ВС РФ в ракетно-бомбовых ударах по лагерям компании. Минобороны назвало эти сообщения провокацией.