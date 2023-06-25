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Лавров высказался о психологическом состоянии Байдена и Зеленского

Лавров высказался о психологическом состоянии Байдена и Зеленского - 25.06.2023 Украина.ру

Лавров высказался о психологическом состоянии Байдена и Зеленского

Слова президентов США и Украины о якобы ядерной угрозе от России являются бурным потоком сознания, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину 25 июня

2023-06-25T14:24

2023-06-25T14:24

2023-06-25T14:24

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урсула фон дер ляйен

ядерное оружие

угроза

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Лавров назвал заявления президентов США и Украины о якобы ядерной опасности, исходящей от России, бурным потоком сознания и усомнился в адекватности Владимира Зеленского.Лавров признался, что ему трудно комментировать то, что президент США в последнее время говорит, как и другим обозревателем, которые задаются вопросом, как это всё истолковывать.По мнению главы МИД РФ, не стоит придавать слишком большого значения „словесным эскападам“, не имеющим под собой никакого фундамента.Анализировать бурный поток сознания Зеленского, говорит Лавров, он не в состоянии, так как не имеет медицинского образования, в отличие от Урсулы фон дер Ляйен, у которой оно есть.Ранее президент США Джо Байден заявил, что считает реальной угрозу применения Россией тактического ядерного оружия. С подачи Байдена о ядерном оружии начал высказывать и Зеленский, заявив, что мир найдет способ лишить Владимира Путина „жизнедеятельности“, если он не прекратит „угрожать ядерным оружием“.Президент России Владимир Путин подчеркивал, что необходимости применять ядерное оружие нет, оно создается для обеспечения безопасности России в самом широком смысле слова.

https://ukraina.ru/20230622/1047485286.html

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новости, россия, украина, сша, сергей лавров, джо байден, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, ядерное оружие, угроза