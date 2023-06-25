https://ukraina.ru/20230625/1047551197.html

У Киева осталось два варианта после слов Зеленского о медленном контрнаступлении - СМИ

У Киева осталось два варианта после слов Зеленского о медленном контрнаступлении - СМИ - 25.06.2023 Украина.ру

У Киева осталось два варианта после слов Зеленского о медленном контрнаступлении - СМИ

После слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что контрнаступление ВСУ продвигается медленнее, чем хотелось бы, у Киева и НАТО остаётся два варианта, сообщили журналисты портала Advance

2023-06-25T13:52

2023-06-25T13:52

2023-06-25T13:52

новости

украина

нато

киев

контрнаступление

владимир зеленский

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У Украины и НАТО есть два варианта действий после слов Зеленского о том, что контрнаступление медленно продвигается.В статье отмечается, что начались попытки „втащить“ Украину в НАТО в обход всех правил. Такие предложения зазвучали сразу после того, как Зеленский констатировал медленно продвижение от войск, уточнил автор издания.Автор статьи приводит слова министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, который заявил, что его страна, как и все члены НАТО, поддерживает план укоренного вступления Украины в НАТО без необходимости стандартной процедуры и выполнения всех условий.Автор статьи назвал это единодушие мнимым, отметив, что в действительности же ситуация выглядит иначе: члены НАТО по-разному смотрят на членство Украины в альянсе.Если определенные силы попытаются протолкнуть и идею об ускоренном вступлении Украины в НАТО, и если эта идея возьмет верх, она может привести к эскалации вооруженного конфликта, резюмировал автор статьи.

https://ukraina.ru/20230622/1047483497.html

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новости, украина, нато, киев, контрнаступление, владимир зеленский