https://ukraina.ru/20230625/1047550919.html

Информационная битва за мятеж Пригожина. Знал ли Запад о нем заранее?

Информационная битва за мятеж Пригожина. Знал ли Запад о нем заранее? - 25.06.2023 Украина.ру

Информационная битва за мятеж Пригожина. Знал ли Запад о нем заранее?

"Кто владеет информацией, тот владеет миром". Эту фразу в 1815 году сказал основатель английской ветви Ротшильдов Натан Ротшильд. Тогда он имел в виду свою удачную игру на бирже.

2023-06-25T14:06

2023-06-25T14:06

2023-06-25T14:06

пригожин

чвк "вагнер"

запад

информационная война

мятеж

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С тех пор "биржей" Ротшильдов и прочих англо-саксонских кланов стал весь мир, а фраза о владении информацией не утратила своего смысла.История с мятежом Евгения Пригожина в очередной раз это доказала: спустя почти день после самого события западные СМИ пытаются отыграть его в свою пользу, используя все возможные технологии и методы.Вообще человеческая психика - штука тонкая, поэтому любая программа воздействия на умы обычно начинается с самых незаметных способов влияния, постепенно переходя к более "топорным". Таким образом общество, на которое нужно воздействовать определенным образом, прощупывается на предмет податливости.На самом деле это классическая психология убеждения. Если совсем просто, большинство людей делится на два типа:- одних можно убедить эмоцией (смотрите, как в России плохо живется, нужно срочно бежать на Манежную площадь бастовать). Таким нужно говорить прямо, в лоб и максимально эмоционально.- с другими нужно работать исключительно на уровне логики (рефлексирующий человек, конечно, тоже не лишен эмоций, но довольно быстро переключается на логику, и дальнейшие попытки навязать ему чужую волю будут безрезультатными).Однако не стоит забывать о второй стороне манипулятивной схемы - о ее авторе. От его типажа также зависит, каким будет влияние. Классификация та же - чем умнее и изворотливее этот персонаж, тем более тонким будет воздействие, чем он сам проще - тем "топорнее" будут его "патроны".И вот какую особенность я замечаю в последнее время: западная пропаганда становится все более и более "топорной". А в истории в мятежом и вовсе похожа на крик: "ну поверьте нам, почему же вы не верите?".Хороший пример - лавина вчерашних и сегодняшних заголовков крупных западных СМИ. Слова они написали разные, но суть одна: в России плохо, а мятеж - признак скорого поражения РФ на фронте.Так и хочется задать вопрос: а как вы к этому выводу пришли? Озвучьте ход решения этой задачи, нам очень интересно!Дальше больше, CNN идет ва-банк и ничего не стесняясь пишет, что судьба основателя "Вагнера" Евгения Пригожина в Белоруссии предрешена фатальным для него образом. При этом издание ссылается на собственные - очень сильно информированные - источники.Тем временем старший репортер CNN Оливер Дарси признался, что у CNN на самом деле нет официальных источников информации в России, "они просто читают Twitter и на основании этого пишут свои репортажи".Упс.Но CNN, Washington Post и New York Times не теряют надежды и информационного запала и продолжают работу. Пишут, что американская разведка "заранее знала о готовящемся в России мятеже".О подрыве "Северных потоков" не знала, о готовящемся убийстве Джона Кеннеди не знала, а о планах Пригожина, а заодно и Петрова с Башировым знала.О взятии Артемовска, кстати, на Западе тоже почему-то не знали заранее...Последний поступок Пригожина, разумеется, ничем не оправдан, но он никак не отменяет факта, что этот человек во главе с группой "Вагнера" освободил Артемовск. А Пентагону это очень мешает....Это я все к чему. Пропаганда становится "топорной" в двух случаях:- когда львиная доля тех, на кого воздействуют, не сильно пользуется логикой,- когда ей не в силах пользоваться авторы манипуляции.

https://ukraina.ru/20230625/1047541775.html

https://ukraina.ru/20230625/1047547349.html

https://ukraina.ru/20230625/1047547986.html

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Марина Полякова

Марина Полякова

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Марина Полякова

пригожин, чвк "вагнер", запад, информационная война, мятеж