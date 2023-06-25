Информационная битва за мятеж Пригожина. Знал ли Запад о нем заранее?
Вагнер-7
"Кто владеет информацией, тот владеет миром". Эту фразу в 1815 году сказал основатель английской ветви Ротшильдов Натан Ротшильд. Тогда он имел в виду свою удачную игру на бирже.
С тех пор "биржей" Ротшильдов и прочих англо-саксонских кланов стал весь мир, а фраза о владении информацией не утратила своего смысла.
История с мятежом Евгения Пригожина в очередной раз это доказала: спустя почти день после самого события западные СМИ пытаются отыграть его в свою пользу, используя все возможные технологии и методы.
Вообще человеческая психика - штука тонкая, поэтому любая программа воздействия на умы обычно начинается с самых незаметных способов влияния, постепенно переходя к более "топорным". Таким образом общество, на которое нужно воздействовать определенным образом, прощупывается на предмет податливости.
На самом деле это классическая психология убеждения. Если совсем просто, большинство людей делится на два типа:
- одних можно убедить эмоцией (смотрите, как в России плохо живется, нужно срочно бежать на Манежную площадь бастовать). Таким нужно говорить прямо, в лоб и максимально эмоционально.
- с другими нужно работать исключительно на уровне логики (рефлексирующий человек, конечно, тоже не лишен эмоций, но довольно быстро переключается на логику, и дальнейшие попытки навязать ему чужую волю будут безрезультатными).
Однако не стоит забывать о второй стороне манипулятивной схемы - о ее авторе. От его типажа также зависит, каким будет влияние. Классификация та же - чем умнее и изворотливее этот персонаж, тем более тонким будет воздействие, чем он сам проще - тем "топорнее" будут его "патроны".
И вот какую особенность я замечаю в последнее время: западная пропаганда становится все более и более "топорной". А в истории в мятежом и вовсе похожа на крик: "ну поверьте нам, почему же вы не верите?".
04:02Цена несостоявшегося путча. Хроника главных событий мятежа Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер"Тревожные сутки 23-24 июня закончились, как закончился и вооруженный мятеж основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Глубинные причины события, в результате которого погибло 15 человек, еще предстоит выяснить. Здесь же мы собрали хронику ключевых моментов неудавшегося путча.
Хороший пример - лавина вчерашних и сегодняшних заголовков крупных западных СМИ. Слова они написали разные, но суть одна: в России плохо, а мятеж - признак скорого поражения РФ на фронте.
Так и хочется задать вопрос: а как вы к этому выводу пришли? Озвучьте ход решения этой задачи, нам очень интересно!
Дальше больше, CNN идет ва-банк и ничего не стесняясь пишет, что судьба основателя "Вагнера" Евгения Пригожина в Белоруссии предрешена фатальным для него образом. При этом издание ссылается на собственные - очень сильно информированные - источники.
Тем временем старший репортер CNN Оливер Дарси признался, что у CNN на самом деле нет официальных источников информации в России, "они просто читают Twitter и на основании этого пишут свои репортажи".
Упс.
08:31"Дошли до Москвы и отступаете": в офисе Зеленского разочаровались из-за решения ПригожинаКиев разочарован тем, что бойцы ЧВК "Вагнер" начали покидать территорию штаба Южного военного округа и прилегающую к нему территорию. Об этом говорится в сообщении советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка в Twitter
Но CNN, Washington Post и New York Times не теряют надежды и информационного запала и продолжают работу. Пишут, что американская разведка "заранее знала о готовящемся в России мятеже".
О подрыве "Северных потоков" не знала, о готовящемся убийстве Джона Кеннеди не знала, а о планах Пригожина, а заодно и Петрова с Башировым знала.
О взятии Артемовска, кстати, на Западе тоже почему-то не знали заранее...
Последний поступок Пригожина, разумеется, ничем не оправдан, но он никак не отменяет факта, что этот человек во главе с группой "Вагнера" освободил Артемовск. А Пентагону это очень мешает....
Это я все к чему. Пропаганда становится "топорной" в двух случаях:
- когда львиная доля тех, на кого воздействуют, не сильно пользуется логикой,
- когда ей не в силах пользоваться авторы манипуляции.
10:08Мятеж Пригожина. Промежуточный финишНе думал, что всё закончится так быстро. Однако внезапная "покладистость" Пригожина свидетельствует о том, что далеко не глупые люди собирались стать бенефициарами этого мятежа. Равно как и о том, что у них осталась надежда (а возможно они даже уверены), что ответственности удастся избежать. Ведь формальная засветка не произошла.