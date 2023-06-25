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Вице-спикер ГД рассказала о преступлениях киевского режима против детей

Вице-спикер ГД рассказала о преступлениях киевского режима против детей - 25.06.2023 Украина.ру

Вице-спикер ГД рассказала о преступлениях киевского режима против детей

Госдума создаст парламентскую комиссию по расследованию преступлений в отношении детей со стороны киевского режима, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в интервью „Российской Газете“

2023-06-25T12:46

2023-06-25T12:46

2023-06-25T12:46

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В Госдуме создают парламентскую комиссию по расследованию преступлений в отношении детей со стороны киевского режима. Преступления киевского режима нарушали базовое право детей на жизнь, на образование, на охрану здоровья. Госдума создаст парламентскую комиссию по расследованию преступлений в отношении детей со стороны киевского режима, инициатором выступила Анна Кузнецова.По её словам, комиссия будет говорить о самых вопиющих преступлениях киевского режима, „простор для страшных фантазий преступников киевского режима был не ограничен“."Нелюди организовали подвоз несовершеннолетних девушек-сирот батальону "Айдар" для издевательств и удовлетворения сексуальных потребностей", - заявила вице-спикер Госдумы.Дети продолжают страдать от киевского режима. Когда ВСУ стреляют по детским садам, школам, детским площадкам — нарушается их базовое право на жизнь.Помимо этих преступления, Комиссия будет обсуждать нарушения базовых прав детей на образование, на охрану здоровья.Кузнецова привела пример случая, когда преступники блокировали дорогу машине скорой помощи. Девочка в одном из сел, не дождавшись медиков, которым заблокировали въезд, погибла, добавила вице-спикер.Касаемо образования, вице-спикер Госдумы привела примеры, когда детям в школах навязывались знания, связанные с террористической подготовкой через методические пособия, учебники, детские организации.Задача расследования — сформировать доказательную базу, предать все материалы гласности, направить их в национальные парламенты других стран.Отвечая на вопрос, почему о многих уголовных делах, датируемых ещё 2014-м годом, говорят только сейчас, Кузнецова заявила, что созданные на территории Донбасса специальные комиссии не молчали с 2014-го.Две тысячи сообщений ушло в ЕСПЧ от ЛНР, в Международный уголовный суд - более 1500. За девять лет были направлены обращения во множество международных организаций. Но не было не только ответной реакции и хотя бы правовой оценки этих преступлений, ответом стало то, что преступником назвали Россию, заявила вице-спикер Госдумы.

https://ukraina.ru/20230620/1047411375.html

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новости, россия, новые регионы рф, донбасс, киевский режим, лисичанск