https://ukraina.ru/20230625/1047550287.html

Россия в мае оказалась единственной страной в Европе, где цены на продукты снизились

Россия в мае оказалась единственной страной в Европе, где цены на продукты снизились - 25.06.2023 Украина.ру

Россия в мае оказалась единственной страной в Европе, где цены на продукты снизились

По данным за май, Россия оказалась единственной страной в Европе, где наблюдалась продуктовая дефляция, подсчитали журналисты РИА Новости

2023-06-25T11:29

2023-06-25T11:29

2023-06-25T11:32

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Россия в мае стала единственной страной в Европе, где наблюдалась продуктовая дефляция — цены снизились на рекордные 1,12 процента в годовом выражении.Издание приводит слова исполнительного директора Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрия Вострикова.Нынешняя ситуация, по его мнению, связана с переориентацией логистических путей и расширением расчетов в национальных валютах, а также c рекордным урожаем зерновых и масличных.Самая высокая продовольственная инфляция по-прежнему сохранялась в Венгрии, хотя и продолжила замедляться, снизившись с 39 до 34 процентов. Годовые темпы роста цен выше 20 процентов зафиксировали также в Сербии (23,2 процента), Словакии (21,7 процента), Эстонии (20,4 процента), на Украине (20,1 процента).В большинстве европейских стран при этом инфляция замедлялась — сильнее всего в Португалии, Венгрии, Словакии и Эстонии. Лишь в четырех странах наблюдались темпы роста цен ниже десяти процентов в годовом выражении — в Португалии, на Кипре, в Швейцарии и Белоруссии.Востриков отметил, инфляция в странах Европы стала результатом как роста ставки европейского центробанка, так и высоких цен на энергоносители.

https://ukraina.ru/20230622/1047462142.html

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новости, россия, европа, цены, инфляция, дефляция