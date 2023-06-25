Россия в мае оказалась единственной страной в Европе, где цены на продукты снизились - 25.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230625/1047550287.html
Россия в мае оказалась единственной страной в Европе, где цены на продукты снизились
Россия в мае оказалась единственной страной в Европе, где цены на продукты снизились - 25.06.2023 Украина.ру
Россия в мае оказалась единственной страной в Европе, где цены на продукты снизились
По данным за май, Россия оказалась единственной страной в Европе, где наблюдалась продуктовая дефляция, подсчитали журналисты РИА Новости
2023-06-25T11:29
2023-06-25T11:32
новости
россия
европа
цены
инфляция
дефляция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/10/1044436190_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_f05651dddc19b31d061e7232ae10f92d.jpg
Россия в мае стала единственной страной в Европе, где наблюдалась продуктовая дефляция — цены снизились на рекордные 1,12 процента в годовом выражении.Издание приводит слова исполнительного директора Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрия Вострикова.Нынешняя ситуация, по его мнению, связана с переориентацией логистических путей и расширением расчетов в национальных валютах, а также c рекордным урожаем зерновых и масличных.Самая высокая продовольственная инфляция по-прежнему сохранялась в Венгрии, хотя и продолжила замедляться, снизившись с 39 до 34 процентов. Годовые темпы роста цен выше 20 процентов зафиксировали также в Сербии (23,2 процента), Словакии (21,7 процента), Эстонии (20,4 процента), на Украине (20,1 процента).В большинстве европейских стран при этом инфляция замедлялась — сильнее всего в Португалии, Венгрии, Словакии и Эстонии. Лишь в четырех странах наблюдались темпы роста цен ниже десяти процентов в годовом выражении — в Португалии, на Кипре, в Швейцарии и Белоруссии.Востриков отметил, инфляция в странах Европы стала результатом как роста ставки европейского центробанка, так и высоких цен на энергоносители.
https://ukraina.ru/20230622/1047462142.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/10/1044436190_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_15334de04a7faeeff325a493625475c6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, европа, цены, инфляция, дефляция
Новости, Россия, Европа, цены, инфляция, дефляция

Россия в мае оказалась единственной страной в Европе, где цены на продукты снизились

11:29 25.06.2023 (обновлено: 11:32 25.06.2023)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
По данным за май, Россия оказалась единственной страной в Европе, где наблюдалась продуктовая дефляция, подсчитали журналисты РИА Новости
Россия в мае стала единственной страной в Европе, где наблюдалась продуктовая дефляция — цены снизились на рекордные 1,12 процента в годовом выражении.
„До сих пор годовая дефляция на продукты и безалкогольные напитки отмечалась в России лишь дважды — в июне 2018-го (0,42 процента) и в минувшем апреле (0,22 процента)“, — отмечает издание.
Издание приводит слова исполнительного директора Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрия Вострикова.
Нынешняя ситуация, по его мнению, связана с переориентацией логистических путей и расширением расчетов в национальных валютах, а также c рекордным урожаем зерновых и масличных.
Самая высокая продовольственная инфляция по-прежнему сохранялась в Венгрии, хотя и продолжила замедляться, снизившись с 39 до 34 процентов. Годовые темпы роста цен выше 20 процентов зафиксировали также в Сербии (23,2 процента), Словакии (21,7 процента), Эстонии (20,4 процента), на Украине (20,1 процента).
В большинстве европейских стран при этом инфляция замедлялась — сильнее всего в Португалии, Венгрии, Словакии и Эстонии. Лишь в четырех странах наблюдались темпы роста цен ниже десяти процентов в годовом выражении — в Португалии, на Кипре, в Швейцарии и Белоруссии.
Востриков отметил, инфляция в странах Европы стала результатом как роста ставки европейского центробанка, так и высоких цен на энергоносители.
Российский рубль Кремль - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
22 июня, 05:16
Воруют проценты. Почему ЕС пока не отдаёт Киеву российские золотовалютные резервыВ Лондоне началась третья — менее чем за год — конференция по восстановлению Украины. Первую конференцию провели в швейцарском городе Лугано в первых числах июля 2022 года, вторую — хотя многие её второй не считают — провели по инициативе итальянских властей в конце апреля 2023 года. И вот пришло время Великобритании
 
НовостиРоссияЕвропаценыинфляциядефляция
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:29Россия в мае оказалась единственной страной в Европе, где цены на продукты снизились
10:44В трёх регионах России начали снимать введенные ограничения движения
10:13Кадыров заявил, что Пригожин ради личных амбиций "наплевал" на любовь к Родине
10:08Мятеж Пригожина. Промежуточный финиш
09:37Гашек выступит перед Европарламентом с предложением отстранить россиян и белорусов от турниров
09:01"Русские по духу": Константинов указал на ошибку в словах Обамы о крымчанах
08:41Эксперт рассказал, от чего будет зависеть продление транзита российского газа через Украину
08:31"Дошли до Москвы и отступаете": в офисе Зеленского разочаровались из-за решения Пригожина
08:14В крымском парламенте готовят два запроса о легитимности передачи полуострова в состав УССР
08:12Богдан Безпалько о вариантах использования ядерного оружия Украиной
08:00Times: Россия совершила исторический разворот от Европы и с этим нужно смириться
08:00Сулькевич против Скоропадского. Как оккупированный Крым избежал присоединения к Украине
07:49В США рассказали, какие уроки вынесут Штаты из провального контрнаступления ВСУ
07:38Блинкен обсудил события в России с главой МИД Польши - СМИ
07:21Постоянные потребности Киева в вооружении ударили по влиянию США в мире - СМИ
06:41В Минобороны Украины заявили о контрнаступление сразу на нескольких направлениях
05:13Даниил Безсонов: На выход к Азовскому морю противник отводил три дня
05:00Армен Гаспарян о киевском режиме: Геббельс по сравнению с ними – дите малое
04:40Ростислав Ищенко о том, присоединять ли Украину к России
04:25Западная Украина за минувшую неделю: Воинские кладбища переполнены, а уклонисты "штурмуют" границы
Лента новостейМолния