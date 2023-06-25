В трёх регионах России начали снимать введенные ограничения движения - 25.06.2023 Украина.ру
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В трёх регионах России начали снимать введенные ограничения движения
В трёх регионах России начали снимать введенные ограничения движения - 25.06.2023 Украина.ру
В трёх регионах России начали снимать введенные ограничения движения
В Краснодарском крае, Калужской и Липецкой области начали снимать введенные накануне ограничения движения
2023-06-25T10:44
2023-06-25T10:44
новости
россия
калужская область
краснодарский край
липецкая область
дорожное движение
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Власти Краснодарского края, Калужской и Липецкой областей начали снимать введенные накануне ограничения движения.Накануне в Калужской области ограничили движение автотранспорта на территориях, прилегающих к соседним областям – Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской.Госавтоиспекция Краснодарского края сообщила, что все ранее введенные ограничения на трассах сняты.Ранее власти региона призвали воздержаться от поездом по автодороге М-4 „Дон“ в направлении Ростовской области.В регионе возобновлено автобусное движение по всем направлениям, практически все рейсы выполняются по расписанию.Ограничения движения в регионах РФ были введены для обеспечения безопасности на фоне попытки вооруженного мятежа в России.
https://ukraina.ru/20230625/1047541775.html
калужская область
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новости, россия, калужская область, краснодарский край, липецкая область, дорожное движение
Новости, Россия, Калужская область, краснодарский край, Липецкая область, дорожное движение

В трёх регионах России начали снимать введенные ограничения движения

10:44 25.06.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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В Краснодарском крае, Калужской и Липецкой области начали снимать введенные накануне ограничения движения
Власти Краснодарского края, Калужской и Липецкой областей начали снимать введенные накануне ограничения движения.
"Приняли решение начать снятие ограничений на движение личного транспорта на территории области. В течение дня вместе с правоохранительными органами будем восстанавливать обычный порядок движения", – написал губернатор Калужской области Владислав Шапша в своём телеграмм-канале.
Накануне в Калужской области ограничили движение автотранспорта на территориях, прилегающих к соседним областям – Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской.
Госавтоиспекция Краснодарского края сообщила, что все ранее введенные ограничения на трассах сняты.
Ранее власти региона призвали воздержаться от поездом по автодороге М-4 „Дон“ в направлении Ростовской области.
"Введенные сегодня ограничения начинаем отменять. В ближайшее время откроем движение на региональных трассах. Ну, а к восстановлению дорожного полотна некоторые районы уже приступили – здесь не сложно, сделаем быстро", – написал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своём телеграмм-канале.
В регионе возобновлено автобусное движение по всем направлениям, практически все рейсы выполняются по расписанию.
Ограничения движения в регионах РФ были введены для обеспечения безопасности на фоне попытки вооруженного мятежа в России.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
04:02
Цена несостоявшегося путча. Хроника главных событий мятежа Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер"Тревожные сутки 23-24 июня закончились, как закончился и вооруженный мятеж основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Глубинные причины события, в результате которого погибло 15 человек, еще предстоит выяснить. Здесь же мы собрали хронику ключевых моментов неудавшегося путча.
 
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Заголовок открываемого материала
11:29Россия в мае оказалась единственной страной в Европе, где цены на продукты снизились
10:44В трёх регионах России начали снимать введенные ограничения движения
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