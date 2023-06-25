https://ukraina.ru/20230625/1047550106.html

В трёх регионах России начали снимать введенные ограничения движения

В трёх регионах России начали снимать введенные ограничения движения - 25.06.2023 Украина.ру

В трёх регионах России начали снимать введенные ограничения движения

В Краснодарском крае, Калужской и Липецкой области начали снимать введенные накануне ограничения движения

2023-06-25T10:44

2023-06-25T10:44

2023-06-25T10:44

новости

россия

калужская область

краснодарский край

липецкая область

дорожное движение

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Власти Краснодарского края, Калужской и Липецкой областей начали снимать введенные накануне ограничения движения.Накануне в Калужской области ограничили движение автотранспорта на территориях, прилегающих к соседним областям – Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской.Госавтоиспекция Краснодарского края сообщила, что все ранее введенные ограничения на трассах сняты.Ранее власти региона призвали воздержаться от поездом по автодороге М-4 „Дон“ в направлении Ростовской области.В регионе возобновлено автобусное движение по всем направлениям, практически все рейсы выполняются по расписанию.Ограничения движения в регионах РФ были введены для обеспечения безопасности на фоне попытки вооруженного мятежа в России.

https://ukraina.ru/20230625/1047541775.html

калужская область

липецкая область

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новости, россия, калужская область, краснодарский край, липецкая область, дорожное движение