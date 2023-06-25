В трёх регионах России начали снимать введенные ограничения движения
В Краснодарском крае, Калужской и Липецкой области начали снимать введенные накануне ограничения движения
Власти Краснодарского края, Калужской и Липецкой областей начали снимать введенные накануне ограничения движения.
"Приняли решение начать снятие ограничений на движение личного транспорта на территории области. В течение дня вместе с правоохранительными органами будем восстанавливать обычный порядок движения", – написал губернатор Калужской области Владислав Шапша в своём телеграмм-канале.
Накануне в Калужской области ограничили движение автотранспорта на территориях, прилегающих к соседним областям – Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской.
Госавтоиспекция Краснодарского края сообщила, что все ранее введенные ограничения на трассах сняты.
Ранее власти региона призвали воздержаться от поездом по автодороге М-4 „Дон“ в направлении Ростовской области.
"Введенные сегодня ограничения начинаем отменять. В ближайшее время откроем движение на региональных трассах. Ну, а к восстановлению дорожного полотна некоторые районы уже приступили – здесь не сложно, сделаем быстро", – написал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своём телеграмм-канале.
В регионе возобновлено автобусное движение по всем направлениям, практически все рейсы выполняются по расписанию.
Ограничения движения в регионах РФ были введены для обеспечения безопасности на фоне попытки вооруженного мятежа в России.
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