Кадыров заявил, что Пригожин ради личных амбиций "наплевал" на любовь к Родине
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в ОАЭ
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ради личных амбиций основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин „наплевал“ на привязанность и любовь к России. Об этом Кадыров написал в своём телеграмм-канале 24 июня
Кадыров обращался к Пригожину с просьбой оставить свои амбиции в бизнесе и не смешивать их с государственными делами. По словам Кадырова, люди в погоне за личными амбициями могут напрочь забыть о "привязанности и любви к Отчизне".
„Я думал, что некоторым людям можно верить. Что они искренне любят свою Родину как настоящие патриоты до мозга костей. А оказалось, что ради личных амбиций, выгоды и из-за надменности люди могут наплевать на привязанность и любовь к Отчизне“ — написал Кадыров.
Глава Чечни призвал всех бойцов ЧВК „далее быть трезвыми в своих решениях“, думать о будущем страны, о семьях и детях.
„Подобные действия могут привести к плачевным результатам. Сейчас все закончилось мирно, без кровопролития, но оно могло случится“, - добавил он.
04:02Цена несостоявшегося путча. Хроника главных событий мятежа Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер"Тревожные сутки 23-24 июня закончились, как закончился и вооруженный мятеж основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Глубинные причины события, в результате которого погибло 15 человек, еще предстоит выяснить. Здесь же мы собрали хронику ключевых моментов неудавшегося путча.