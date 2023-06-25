Кадыров заявил, что Пригожин ради личных амбиций "наплевал" на любовь к Родине - 25.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230625/1047549893.html
Кадыров заявил, что Пригожин ради личных амбиций "наплевал" на любовь к Родине
Кадыров заявил, что Пригожин ради личных амбиций "наплевал" на любовь к Родине - 25.06.2023 Украина.ру
Кадыров заявил, что Пригожин ради личных амбиций "наплевал" на любовь к Родине
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ради личных амбиций основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин „наплевал“ на привязанность и любовь к России. Об этом Кадыров написал в своём телеграмм-канале 24 июня
2023-06-25T10:13
2023-06-25T10:13
новости
россия
кадыров
пригожин
чвк "вагнер"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103347/97/1033479778_0:0:2153:1212_1920x0_80_0_0_05d47a2195d8ac551d1aeda7281eb058.jpg.webp
Кадыров обращался к Пригожину с просьбой оставить свои амбиции в бизнесе и не смешивать их с государственными делами. По словам Кадырова, люди в погоне за личными амбициями могут напрочь забыть о "привязанности и любви к Отчизне".Глава Чечни призвал всех бойцов ЧВК „далее быть трезвыми в своих решениях“, думать о будущем страны, о семьях и детях.„Подобные действия могут привести к плачевным результатам. Сейчас все закончилось мирно, без кровопролития, но оно могло случится“, - добавил он.
https://ukraina.ru/20230625/1047541775.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103347/97/1033479778_0:0:2153:1616_1920x0_80_0_0_fca90dd64806d90e7bef2c298216ea93.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, кадыров, пригожин, чвк "вагнер"
Новости, Россия, Кадыров, Пригожин, ЧВК "Вагнер"

Кадыров заявил, что Пригожин ради личных амбиций "наплевал" на любовь к Родине

10:13 25.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в ОАЭ
Государственный визит президента РФ В. Путина в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ради личных амбиций основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин „наплевал“ на привязанность и любовь к России. Об этом Кадыров написал в своём телеграмм-канале 24 июня
Кадыров обращался к Пригожину с просьбой оставить свои амбиции в бизнесе и не смешивать их с государственными делами. По словам Кадырова, люди в погоне за личными амбициями могут напрочь забыть о "привязанности и любви к Отчизне".
„Я думал, что некоторым людям можно верить. Что они искренне любят свою Родину как настоящие патриоты до мозга костей. А оказалось, что ради личных амбиций, выгоды и из-за надменности люди могут наплевать на привязанность и любовь к Отчизне“ — написал Кадыров.
Глава Чечни призвал всех бойцов ЧВК „далее быть трезвыми в своих решениях“, думать о будущем страны, о семьях и детях.
„Подобные действия могут привести к плачевным результатам. Сейчас все закончилось мирно, без кровопролития, но оно могло случится“, - добавил он.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
04:02
Цена несостоявшегося путча. Хроника главных событий мятежа Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер"Тревожные сутки 23-24 июня закончились, как закончился и вооруженный мятеж основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Глубинные причины события, в результате которого погибло 15 человек, еще предстоит выяснить. Здесь же мы собрали хронику ключевых моментов неудавшегося путча.
 
НовостиРоссияКадыровПригожинЧВК "Вагнер"
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:13Кадыров заявил, что Пригожин ради личных амбиций "наплевал" на любовь к Родине
10:08Мятеж Пригожина. Промежуточный финиш
09:37Гашек выступит перед Европарламентом с предложением отстранить россиян и белорусов от турниров
09:01"Русские по духу": Константинов указал на ошибку в словах Обамы о крымчанах
08:41Эксперт рассказал, от чего будет зависеть продление транзита российского газа через Украину
08:31"Дошли до Москвы и отступаете": в офисе Зеленского разочаровались из-за решения Пригожина
08:14В крымском парламенте готовят два запроса о легитимности передачи полуострова в состав УССР
08:12Богдан Безпалько о вариантах использования ядерного оружия Украиной
08:00Times: Россия совершила исторический разворот от Европы и с этим нужно смириться
08:00Сулькевич против Скоропадского. Как оккупированный Крым избежал присоединения к Украине
07:49В США рассказали, какие уроки вынесут Штаты из провального контрнаступления ВСУ
07:38Блинкен обсудил события в России с главой МИД Польши - СМИ
07:21Постоянные потребности Киева в вооружении ударили по влиянию США в мире - СМИ
06:41В Минобороны Украины заявили о контрнаступление сразу на нескольких направлениях
05:13Даниил Безсонов: На выход к Азовскому морю противник отводил три дня
05:00Армен Гаспарян о киевском режиме: Геббельс по сравнению с ними – дите малое
04:40Ростислав Ищенко о том, присоединять ли Украину к России
04:25Западная Украина за минувшую неделю: Воинские кладбища переполнены, а уклонисты "штурмуют" границы
04:03"Вокруг Булгакова": "никто так и не понял творческого замысла Булгакова"
04:02Цена несостоявшегося путча. Хроника главных событий мятежа Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Лента новостейМолния