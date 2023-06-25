https://ukraina.ru/20230625/1047549893.html

Кадыров заявил, что Пригожин ради личных амбиций "наплевал" на любовь к Родине

Кадыров заявил, что Пригожин ради личных амбиций "наплевал" на любовь к Родине - 25.06.2023 Украина.ру

Кадыров заявил, что Пригожин ради личных амбиций "наплевал" на любовь к Родине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ради личных амбиций основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин „наплевал“ на привязанность и любовь к России. Об этом Кадыров написал в своём телеграмм-канале 24 июня

2023-06-25T10:13

2023-06-25T10:13

2023-06-25T10:13

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Кадыров обращался к Пригожину с просьбой оставить свои амбиции в бизнесе и не смешивать их с государственными делами. По словам Кадырова, люди в погоне за личными амбициями могут напрочь забыть о "привязанности и любви к Отчизне".Глава Чечни призвал всех бойцов ЧВК „далее быть трезвыми в своих решениях“, думать о будущем страны, о семьях и детях.„Подобные действия могут привести к плачевным результатам. Сейчас все закончилось мирно, без кровопролития, но оно могло случится“, - добавил он.

https://ukraina.ru/20230625/1047541775.html

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новости, россия, кадыров, пригожин, чвк "вагнер"