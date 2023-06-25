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Гашек выступит перед Европарламентом с предложением отстранить россиян и белорусов от турниров

Гашек выступит перед Европарламентом с предложением отстранить россиян и белорусов от турниров - 25.06.2023 Украина.ру

Гашек выступит перед Европарламентом с предложением отстранить россиян и белорусов от турниров

С предложением не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, проходящим в Европе выступит чешский олимпийский чемпион Доминик Гашек, сообщили журналисты издания Zprávy Aktuálně.cz

2023-06-25T09:37

2023-06-25T09:37

2023-06-25T09:37

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Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек в июле выступит перед членами Европарламента с предложением исключить российских и белорусских спортсменов из всех соревнований.Экс-вратаря Гашека пригласил выступить в Европарламенте депутат от Чехии Томаш Здеховский. Также Гашек должен провести встречу с главой Европарламента Робертой Метсолой.Отмечается, что Гашек не будет выступать перед пленумом, так как право на это предоставляется только политическим лидерам.Ранее 28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживавших СВО российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук предложил создать „сборную беженцев“. По его словам в составе такой сборной белорусские и российские „диссиденты“ смогут выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже.Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили резко прокомментировал данное предложение, отметив, что „если они хотят видеть нас на Олимпийских играх командой беженцев, то в Париж нам надо ехать на танках“.Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников заявил, что у МОК „нет ни стыда, ни совести“. Такой вариант участия для россиян точно не допустим, добавил он.

https://ukraina.ru/20230616/1047301776.html

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новости, зарубежье, мок, олимпийские игры, олимпиада, спортсмены, спортсмены, михаил мамиашвили, александр кожевников