https://ukraina.ru/20230625/1047547986.html

Мятеж Пригожина. Промежуточный финиш

Мятеж Пригожина. Промежуточный финиш - 25.06.2023 Украина.ру

Мятеж Пригожина. Промежуточный финиш

Не думал, что всё закончится так быстро. Однако внезапная "покладистость" Пригожина свидетельствует о том, что далеко не глупые люди собирались стать бенефициарами этого мятежа. Равно как и о том, что у них осталась надежда (а возможно они даже уверены), что ответственности удастся избежать. Ведь формальная засветка не произошла.

2023-06-25T10:08

2023-06-25T10:08

2023-06-25T10:10

мнения

пригожин

россия

украина

мятеж

ростислав ищенко

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Но, начнём сначала. Почему финиш промежуточный? Потому, что Пригожин мог думать (и, скорее всего, думал), что главным организатором "марша справедливости" является он лично, и что это его обиды и жажда мести подняли и бросили на Москву целый армейский корпус (каковым являлась его ЧВК по численности и оснащению). Но 99% за то, что он был объектом ловкой манипуляции, в которой участвовали внешний силы, кто-то из московских политиков и часть людей из его окружения.Конечно, теоретически, Пригожин мог быть и равноправным участником сделки. Но, риск, который он принимал на себя слишком велик, а бонусы слишком не очевидны, чтобы очертя голову броситься в подобную авантюру, понимая её масштаб. Даже в случае удачи путча от него, с высокой долей вероятности, должны были избавиться.Владелец силового ресурса мог претендовать на слишком большой кусок при дележе пирога. Поэтому таких людей стараются использовать втёмную, внушая им, что на их плечи легла высокая миссия "спасения народа". Так, например, заговорщики собирались 18 брюмера 8 года Республики (9 ноября 1799 года) втёмную использовать Бонапарта, которого считали туповатым воякой. Но Наполеон оказался более матёрым политиком и переиграл тех, кто планировал сыграть его. Чаще всего, однако, если персонаж, обеспечивающий внешнюю (силовую) часть заговора, подобран правильно, такая игра удаётся.Впрочем, для понимания техники подобного мятежа совершенно неважно играл ли в нём Пригожин активную или пассивную роль.Почему я уверен, что мятеж имел огромную скрытую часть (подводную часть айсберга)?Самое простое, обратить внимание на внешние силы (Украина, Польша, США), которые действовали совершенно скоординировано с "маршем справедливости", хоть и не поддерживали в реальном времени связь с его организаторами. Такую активность сразу бы засекли, и, даже если бы не смогли расшифровать разговор, это послужило бы прекрасным публичным доказательством руководства мятежом из-за рубежа, чего организаторам, конечно, надо было избежать.Украина немедленно бросила все наличные силы в отчаянное наступление, стремясь смять боевые порядки российской армии пока её главная коммуникация (трасса М4) и главный логистический узел (Ростов-на-Дону) контролируются мятежниками. Можно сколько угодно утверждать, что "мы не мешаем боевой работе". Но я даже не буду говорить о том, какую боевую работу могут вести офицеры занятого мятежниками штаба. Просто глупо полагать, что государственная власть (то же МО или Генштаб, да и другие ведомства) будут посылать военные грузы прямо в руки мятежникам в надежде, что те не используют их для увеличения собственной мощи, а перешлют по назначению.То есть, мятеж обрывал логистику российской группировки (особенно находящегося под ударом её южного фланга) и Киев этим воспользовался. Если бы украинское массированное наступление началось в понедельник или во вторник, можно было бы сказать, что украинцы оценили ситуацию, увидели случайно им выпавший шанс, обрадовались и попытались его использовать.Но дело в том, что ВСУ оказались полностью изготовленными к наступлению. Между тем, они только что провели три недели тяжёлых боёв, их ударная группировка была обескровлена и должна была находиться в процессе ротации. При этом вопрос о продолжении наступления зависал. То есть стратегические резервы из глубины пока не должны были выдвигаться. Но оказалось, что новая ударная группировка уже была смонтирована и ждала лишь момента для броска в отчаянную атаку.Польша и Украина в последние недели перед мятежом вели подозрительную активность на белорусском направлении. Варшава публично заявила о готовности находящихся на её территории белорусских боевиков начать вторжение с целью свержения Лукашенко.Я думал, что поляки с украинцами решили пожертвовать коллаборационистским пушечным мясом ради медийного эффекта и усиления позиций на готовящемся Вильнюсском саммите НАТО, но они, явно зная о готовящемся мятеже, надеялись на реальный успех вторжения. Россия будет занята подавлением мятежа и борьбой с мощным украинским наступлением на Юге в условиях оборванной логистики. Её резервы окажутся скованны, политический манёвр невозможен. вот в этот-то момент и должно было произойти нападение на Белоруссию.Поляки с началом мятежа моментально привели в полную боевую готовность армию и ждали только момента, который, впрочем, для них так и не наступил.В США разведка открыто призналась, что информировала конгресс о планах Пригожина. Они, правда, сослались на свою проницательность: увидели, мол, со спутника, что ЧВК увеличивает свои запасы на старой границе ЛНР/ДНР и России и тут же догадались, что Пригожин намерен штурмовать Кремль. На деле всем понятно, что если ЧВК отводят с фронта в тыловые лагеря, расположенные в ЛНР/ДНР, то и запасы едут месте с ней. Само по себе, без агентурных данных, такое перемещение ни о чём не говорит. Если, например, псковскую дивизию отправят в казармы на отдых, то она поедет вглубь России со всей своей техникой. Это же не значит, что они что-то задумали.Американцы точно знали, что произойдёт не потому, что они такие проницательные, а потому что должны были поддерживать контакт с истинными бенефициарами мятежа.Государственный переворот в России со сменой внешнеполитического курса имел смысл только в случае, если его организаторы были изначально уверены в том, что договорятся с Америкой и заключат мир (провальный для России, но выгодный для них лично). Так что предварительные договорённости должны были быть заключены задолго до того, как всё началось. Не случайно же украинские СМИ под чутким американским руководством как минимум полгода помогали лепить Пригожину образ эдакого Робин Гуда, озабоченного тем, что богатые не делятся с бедными, миллиардера (владельца частной армии), мечтающего о всеобщем равенстве. Кстати, сам Пригожин своими эскападами, созданию образа "народного героя" только мешал. Это также укрепляет меня в уверенности, что его лично использовали втёмную.Теперь о том, почему я уверен, что мятежники (те, кто имел контакт с настоящими бенефициарами, и психологически контролировал Пригожина, внушая ему нужные мысли) рассчитывали на поддержку в Москве.При 86-90%-ной поддержке Путина надеяться на привлечение на свою сторону народных масс и спонтанный переход силовиков не приходилось. Это значит, что все проблемы надо было решить корпусом в 20-25 тысяч человек (на деле меньше, так как надо было сделать скидку на "усушку/утруску" - никогда часть или соединение не присоединяется к мятежу в полном составе, от 10% до 50-60% остаются нейтральными – формально лояльными властям). То есть, в реальности мятежники могли рассчитывать на 15-20 тысяч человек. Но мы даже дадим им фору и будем оперировать числом 25 тысяч.С такой военной силой можно рассчитывать за сутки-двое доехать до Москвы и даже ворваться в столицу. У нас же не размещено по дивизии в каждом селе. Большая часть наиболее подготовленных войск на фронте, крупная группировка в Белоруссии, ещё одна в Калининграде, следующая под Санкт-Петербургом, усиливается группировка в Карелии, необходимо прикрывать полярные владения и Дальний Восток. В общем, лишних войск, чтобы держать их под рукой (между Москвой, Воронежем и Ростовом-на-Дону) нет. Даже если где-то стоят формирования создающейся резервной армии, то необстрелянных добровольцев и срочников, матёрые бойцы должны были сбить с позиций без особых проблем, а времени для того, чтобы перебросить войска, даже ценой обнажения фронта, просто не было.Но дальше возникал вопрос. Ну, ворвались, а что делать дальше? Город в полтора десятка миллионов человек, город, по масштабам больше иных европейских стран, гарнизоном в 25 тысяч контролировать просто невозможно. Власть же, даже при худшем развитии ситуации, всегда может перебраться на запасной командный пункт, не спеша подтянуть войска, блокировать мятежников в нескольких кварталах, которые они реально способны оборонять и, если не сдадутся, стереть их с лица земли.Это в худшем для власти случае. Но вообще-то до столицы ещё надо дойти в условиях противодействия авиации, при наличии ограниченного (фронтового) ПВО (максимум "Буки" или "Панцыри") и ограниченного же количества боезапаса к нему. В условиях господства армии в воздухе и необходимости (ради скорости) двигаться только по дорогам, длинными колоннами, даже возведённые наспех укрепления, обороняемые необстрелянными добровольцами, срочниками и Росгвардией становятся серьёзной преградой.Между тем для любого мятежа важны первые сутки (в данном случае мы не говорим о "цветных революциях", там своя специфика, но в главном это правило действует и для них). Если мятежники за первые сутки не достигли значительного успеха, а к исходу вторых не добились явного преимущества (когда на их сторону начинают массами переходить все неустойчивые элементы, а власть стремительно теряет опору в среднем и низшем звене), решающую роль начинает играть критический перевес власти в ресурсах. Выиграв время и собрав силы, власть со вторых-третьих суток начинает уверенно давить мятеж (если, конечно, обладает достаточной волей).Уже в самом начале мятежа мы увидели, что у ЧВК недостаточно сил, чтобы уверенно контролировать даже один Ростов-на-Дону (кроме нескольких кварталов в центре). Попытка прорыва через Батайск на Краснодар провалилась из-за элементарной нехватки живой силы. Колонны, двигавшиеся на Москву не имели тыла. Если бы они оставляли блокпосты, для контроля своих коммуникаций, то мятеж растворился бы в пространстве не добравшись даже до Первой бетонки (границы Новой Москвы на Юго-Востоке).Итак, мятежники не могли контролировать территорию между Ростовом-на-Дону и Москвой, а также не могли полностью поставить под контроль формально занятый ими Ростов и Москву, в которую они собирались ворваться. Население и армия их не поддержали. На что в такой ситуации можно рассчитывать? Только на восстание в столице, в тот момент, когда колонны мятежников выйдут на подступы к ней.Тенью промелькнула в электронных СМИ (большей частью в социальных сетях) но, на фоне сосредоточенности всех на ситуации на фронте, а затем на мятеже, не получила большого распространения информация о том, что ФСБ, за несколько дней до начала мятежа, начала операцию по зачистке Москвы от спящих ячеек террористов ГУР МО Украины и СБУ, которые готовились в час "Х" нанести удары по правительственным и административным зданиям, государственным СМИ и просто начать сеять кровавый хаос на улицах.Такой удар в тыл мог стать "соломинкой, ломающей хребет верблюду". Все силы и внимание отвлечены на борьбу с подступающими к городу колоннами мятежников, а в это время в столице начинается хаос, власть теряет контроль над ситуацией, а перепуганное неограниченным насилием население согласно на что угодно, лишь бы ужас закончился. В таких условиях, входящие в город мятежники воспринимаются как спасители и получают поддержку заинтересованного населения и местных административных структур, да и гарнизон столицы, не видя другой твёрдой власти, хотя бы частично переходит на их сторону.Параллельно начинают открыто действовать до поры скрытые предатели во власти, которые начинают требовать от властей не доводить дело до гражданской войны, а пойти на уступки мятежникам, под предлогом того, что "народ их поддержал".В таком хаосе только очень твёрдая и самоотверженная власть делает попытку устоять и продолжить сопротивление (хоть шансы на его успех резко падают). Чаще же всего в истории складывалось так, что под напором со всех сторон, чувствуя, что опора из-под ног уходит, власть идёт по пути Николая II– пишет в дневнике "кругом предательство и измена" и отрекается, пытаясь спасти страну от гражданской войны, которая как раз и ждёт этого момента (исчезновения легитимной власти), чтобы разгореться.ЧВК рвалась к Москве и должна была выйти на ближние подступы к столице к средине вторых суток мятежа. Поэтому я и ожидал, что только сегодня, осознав, что помощи изнутри столицы им ждать не приходится, а их колонны увязают в наспех созданной обороне и становятся жертвами авиаударов, мятежники начнут переговоры. Но, к счастью, осознание провала пришло к их руководителям раньше. Не исключено, что они получили весточку от своих агентов во власти, о том, что бандеровское подполье в столице разгромлено, а связь с его остатками утрачена и поддержки изнутри не будет.После этого марш на столицу стал бессмысленным и Пригожин (думаю, что под давлением своих доверенных командиров, которые и поддерживали контакт с предателями во власти) моментально сменил риторику и согласился бросить "дело освобождения народа" и воспользоваться гостеприимством Лукашенко. Остальные же мятежники (включая командный состав) получили индульгенцию и возможность заключить контракт с МО (судя по всему в индивидуальном порядке, как структура ЧВК будет разобрана на запчасти).На основании этого анализа я и делаю вывод, что мы имеем дело лишь с промежуточным финишем мятежа. Путчисты лишены ударной силы в лице ЧВК и бандподполья в столице. Но большинство потенциальных предателей остались незасвеченными. Они не выступили, потому, что их час не настал. Возможно, что кто-то из них (даже многие) находится под подозрением. А кто-то, наверное, сохранил репутацию патриота-лоялиста.Спецслужбы при подавлении мятежа сработали прекрасно. Быстрый эффект во многом их заслуга, равно, как и эффективной (хоть и незаметной) координирующей роли центральной власти, ни на секунду не терявшей контроль над событиями. Но никакая спецслужба не может доказать неосуществлённое намерение изменить, если оно не проявилось ни в чём, кроме пассивности в решающие часы.Поэтому основная чистка рядов нам ещё только предстоит.Предвижу справедливое возмущение многих тем, что люди, убившие как минимум 15 защитников законной власти и нанесшие стране серьёзный политический ущерб, уйдут безнаказанными. Такова цена отказа от гражданской войны. Без амнистии с ЧВК пришлось бы воевать. Её бы разгромили, но защитники законной власти потеряли бы далеко не 15 человек, а хорошо, если несколько сотен, а не тысяч. Также была опасность перехода части разбитых в поле специалистов к партизанщине. Её бы также быстро подавили, но на это понадобились бы месяцы и новые жертвы.Результатом же соглашения стало то, что Генштаб смог даже не прерывать СВО, не уходить в глухую оборону, не снимать фронтовые части для войны в собственном глубоком тылу. Задачей власти было сведение ущерба от мятежа к минимуму и она с ней блестяще справилась.Осталось очистить авгиевы конюшни. Эту задачу может упростить заинтересованное участие бывших формальных главарей мятежа. Почему заинтересованное? Ведь вроде как власть к ним претензий не имеет (все прощены) и показания можно не давать. Дело в том, что они могут вывести на законспирированных и оставшихся не вскрытыми предателей. Последние, прекрасно понимают данную для себя опасность и постараются её нивелировать. Принцип известен: "нет человека, нет проблемы". Ну а если ты поделился своим знанием с властями, то убивать тебя уже бессмысленно и даже опасно, ведь сразу же понятно, кто заказчик (могут поймать за руку). Кроме того, ценного свидетеля будут надёжно охранять.К сожалению, самую интересную, скрытую часть борьбы с мятежом и устранения возможности нового, которая сейчас входит в активную фазу, мы не увидим. Это представление не для широкой публики. Но настоящий, не промежуточный, финиш обязательно будет. Каждый получит по делам своим.

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мнения, пригожин, россия, украина, мятеж, ростислав ищенко