"Русские по духу": Константинов указал на ошибку в словах Обамы о крымчанах - 25.06.2023 Украина.ру
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"Русские по духу": Константинов указал на ошибку в словах Обамы о крымчанах
"Русские по духу": Константинов указал на ошибку в словах Обамы о крымчанах - 25.06.2023 Украина.ру
"Русские по духу": Константинов указал на ошибку в словах Обамы о крымчанах
К возвращению в Россию всегда тяготело подавляющее большинство крымчан, независимо от их языка. Об этом заявил глава местного парламента Владимир Константинов в ответ на слова экс-президента США Барака Обамы о присоединении Крыма
2023-06-25T09:01
2023-06-25T09:01
новости
владимир константинов
крым
барак обама
присоединение
россия
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Константинов указал на ошибку в словах Обамы о крымчанах и добавил, что подавляющее большинство русских по духу жителей полуострова всегда тяготели к возвращению в Россию.Он добавил, что когда западные политики находятся у власти, они делают совершенно аморальные и безумные вещи. Но как только они уходят на пенсию, начинают рассуждать "близко к здравомыслию", сказал Константинов.Многие жители Крыма в 2014 году поддерживали идею присоединения к России. Об этом ранее заявил в интервью CNN бывший президент США Барак Обама.В Крыму проживают много русскоговорящих, они симпатизировали "идеям, которые представляла Россия", сказал Обама.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что заявление экс-президента США Барака Обамы о жителях Крыма представляется рациональным.В заявлении экс-президента США Барака Обамы по Крыму содержатся "рациональные зерна". Для политической элиты США это редкость, считает Песков.16 марта 2014 года по его итогам Республика Крым и Севастополь вошли в состав субъектов РФ. За присоединение полуострова проголосовали 96,77% крымчан и 95,6% жителей Севастополя.
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новости, владимир константинов, крым, барак обама, присоединение, россия
Новости, Владимир Константинов, Крым, Барак Обама, присоединение, Россия

"Русские по духу": Константинов указал на ошибку в словах Обамы о крымчанах

09:01 25.06.2023
 
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Заседание президиума Совета законодателей РФ - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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К возвращению в Россию всегда тяготело подавляющее большинство крымчан, независимо от их языка. Об этом заявил глава местного парламента Владимир Константинов в ответ на слова экс-президента США Барака Обамы о присоединении Крыма
Константинов указал на ошибку в словах Обамы о крымчанах и добавил, что подавляющее большинство русских по духу жителей полуострова всегда тяготели к возвращению в Россию.
"Я хотел бы поправить Обаму. У нас не некоторые люди поддерживали Россию, а подавляющее большинство крымчан всегда тяготели к возвращению в Россию. Вопрос был не в том, русскоговорящие они или нет. Они были русскими по своему духу. Это главное", — подчеркнул Константинов.
Он добавил, что когда западные политики находятся у власти, они делают совершенно аморальные и безумные вещи. Но как только они уходят на пенсию, начинают рассуждать "близко к здравомыслию", сказал Константинов.
Многие жители Крыма в 2014 году поддерживали идею присоединения к России. Об этом ранее заявил в интервью CNN бывший президент США Барак Обама.
В Крыму проживают много русскоговорящих, они симпатизировали "идеям, которые представляла Россия", сказал Обама.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что заявление экс-президента США Барака Обамы о жителях Крыма представляется рациональным.
В заявлении экс-президента США Барака Обамы по Крыму содержатся "рациональные зерна". Для политической элиты США это редкость, считает Песков.
16 марта 2014 года по его итогам Республика Крым и Севастополь вошли в состав субъектов РФ. За присоединение полуострова проголосовали 96,77% крымчан и 95,6% жителей Севастополя.
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
23 июня, 15:12
"Рациональные зерна". В Кремле прокомментировали слова Обамы о присоединении КрымаЗаявление экс-президента США Барака Обамы о жителях Крыма представляется рациональным, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 июня
 
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