https://ukraina.ru/20230625/1047547783.html

"Русские по духу": Константинов указал на ошибку в словах Обамы о крымчанах

"Русские по духу": Константинов указал на ошибку в словах Обамы о крымчанах - 25.06.2023 Украина.ру

"Русские по духу": Константинов указал на ошибку в словах Обамы о крымчанах

К возвращению в Россию всегда тяготело подавляющее большинство крымчан, независимо от их языка. Об этом заявил глава местного парламента Владимир Константинов в ответ на слова экс-президента США Барака Обамы о присоединении Крыма

2023-06-25T09:01

2023-06-25T09:01

2023-06-25T09:01

новости

владимир константинов

крым

барак обама

присоединение

россия

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Константинов указал на ошибку в словах Обамы о крымчанах и добавил, что подавляющее большинство русских по духу жителей полуострова всегда тяготели к возвращению в Россию.Он добавил, что когда западные политики находятся у власти, они делают совершенно аморальные и безумные вещи. Но как только они уходят на пенсию, начинают рассуждать "близко к здравомыслию", сказал Константинов.Многие жители Крыма в 2014 году поддерживали идею присоединения к России. Об этом ранее заявил в интервью CNN бывший президент США Барак Обама.В Крыму проживают много русскоговорящих, они симпатизировали "идеям, которые представляла Россия", сказал Обама.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что заявление экс-президента США Барака Обамы о жителях Крыма представляется рациональным.В заявлении экс-президента США Барака Обамы по Крыму содержатся "рациональные зерна". Для политической элиты США это редкость, считает Песков.16 марта 2014 года по его итогам Республика Крым и Севастополь вошли в состав субъектов РФ. За присоединение полуострова проголосовали 96,77% крымчан и 95,6% жителей Севастополя.

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новости, владимир константинов, крым, барак обама, присоединение, россия