https://ukraina.ru/20230625/1047547601.html

Эксперт рассказал, от чего будет зависеть продление транзита российского газа через Украину

Эксперт рассказал, от чего будет зависеть продление транзита российского газа через Украину - 25.06.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал, от чего будет зависеть продление транзита российского газа через Украину

Продление контракта о транзите российского газа через Украину будет зависеть от посредников из Европы, заинтересованных в поставках, заявил директор центра экономики отраслей ТЭК Центра стратегических разработок Александр Амирагян, сообщили журналисты РИА Новости

2023-06-25T08:41

2023-06-25T08:41

2023-06-25T08:41

новости

россия

украина

европа

зарубежье

российский газ

газ

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102001/90/1020019053_0:82:3083:1816_1920x0_80_0_0_ec87c87acc4e67b8e3fe34f715c5c859.jpg

Решение о продлении в 2024 году контракта на транзит газа через территорию Украины будет приниматься с учетом интересов европейских потребителей.Российский газ поступает в страны Восточной Европы, прежде всего в Словакию, Австрию и Венгрию, транзитом через Украины. Эти страны, полагает эксперт, будут заинтересованы в сохранении поставок газа из России.Особенно важную роль может сыграть Венгрия, которая на официальном уровне выступает за сохранение поставок российских энергоресурсов, подчеркнул Амирагян.Директор по исследованиям "Выгон Консалтинг" Мария Белова считает, что теоретически в следующем году можно ожидать переговоров по продлению транзитного соглашения, так как ни одна из сторон официально ещё не заявляла о прекращении сотрудничества.Ранее 22 июня министр энергетики Украины Герман Глущенко заявил, что поставки российского газа через Украину могут прекратиться в 2024 году, когда истечёт срок действия контракта на транзит с "Газпромом". Глущенко сомневается, что Москва и Киев смогут договориться о продлении контракта, даже если европейские представители выступят посредниками.Через Украину российский газ поставляется во все страны Западной и Центральной Европы, что составляет 5% импортируемого газа.Через "Турецкий поток" газ поступает в Грецию, Северную Македонию, Румынию, Венгрию и Сербию, обеспечивая Европе около 3% импортируемого газа23 июня Евросоюз принял 11-й пакет антироссийских санкций, который включает в себя прекращение возможности импорта российской нефти по трубопроводу "Дружба" для Германии и Польши.

https://ukraina.ru/20230623/1047501019.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, европа, зарубежье, российский газ, газ, газпром