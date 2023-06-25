"Дошли до Москвы и отступаете": в офисе Зеленского разочаровались из-за решения Пригожина - 25.06.2023 Украина.ру
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"Дошли до Москвы и отступаете": в офисе Зеленского разочаровались из-за решения Пригожина
"Дошли до Москвы и отступаете": в офисе Зеленского разочаровались из-за решения Пригожина - 25.06.2023 Украина.ру
"Дошли до Москвы и отступаете": в офисе Зеленского разочаровались из-за решения Пригожина
Киев разочарован тем, что бойцы ЧВК "Вагнер" начали покидать территорию штаба Южного военного округа и прилегающую к нему территорию. Об этом говорится в сообщении советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка в Twitter
2023-06-25T08:31
2023-06-25T09:03
новости
михаил подоляк
владимир зеленский
пригожин
чвк "вагнер"
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Ранее Подоляк раскритиковал в Twitter слова бывшего президента США Барака Обамы, заявившего о поддержке крымчанами присоединения к РФ.Уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, он уйдет в Белоруссию. Об этом 24 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Чем именно Пригожин будет заниматься в Белоруссии Песков не уточнил.Глава пресс-службы Кремля также сообщил, что бойцы из ЧВК "Вагнер" смогут подписать контракты с Минобороны.Ранее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке продвижения "Вагнера" по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.
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новости, михаил подоляк, владимир зеленский, пригожин, чвк "вагнер"
Новости, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский, Пригожин, ЧВК "Вагнер"

"Дошли до Москвы и отступаете": в офисе Зеленского разочаровались из-за решения Пригожина

08:31 25.06.2023 (обновлено: 09:03 25.06.2023)
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныМихаил Подоляк
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Киев разочарован тем, что бойцы ЧВК "Вагнер" начали покидать территорию штаба Южного военного округа и прилегающую к нему территорию. Об этом говорится в сообщении советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка в Twitter

"Феноменальный выбор Пригожина... Вы почти свели на нет [президента России Владимира] Путина, взяли под контроль центральную власть, дошли до Москвы и вдруг... отступаете", — написал Подоляк.

Ранее Подоляк раскритиковал в Twitter слова бывшего президента США Барака Обамы, заявившего о поддержке крымчанами присоединения к РФ.
Уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, он уйдет в Белоруссию. Об этом 24 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Чем именно Пригожин будет заниматься в Белоруссии Песков не уточнил.

Глава пресс-службы Кремля также сообщил, что бойцы из ЧВК "Вагнер" смогут подписать контракты с Минобороны.
Ранее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке продвижения "Вагнера" по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.
Ростислав Ищенко интервью
04:40
Ростислав Ищенко о том, присоединять ли Украину к РоссииНынешнюю спецоперацию можно назвать гражданской войной, это отдаленное эхо распада Советского Союза, она не случилась тогда, но идет теперь. Но в СВО можно найти и признаки межнациональной войны, считает политолог Ростислав Ищенко.
 
НовостиМихаил ПодолякВладимир ЗеленскийПригожинЧВК "Вагнер"
 
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