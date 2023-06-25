https://ukraina.ru/20230625/1047547349.html

"Дошли до Москвы и отступаете": в офисе Зеленского разочаровались из-за решения Пригожина

"Дошли до Москвы и отступаете": в офисе Зеленского разочаровались из-за решения Пригожина - 25.06.2023 Украина.ру

"Дошли до Москвы и отступаете": в офисе Зеленского разочаровались из-за решения Пригожина

Киев разочарован тем, что бойцы ЧВК "Вагнер" начали покидать территорию штаба Южного военного округа и прилегающую к нему территорию. Об этом говорится в сообщении советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка в Twitter

2023-06-25T08:31

2023-06-25T08:31

2023-06-25T09:03

новости

михаил подоляк

владимир зеленский

пригожин

чвк "вагнер"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1a/1045687063_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_c574e93ffa7a1c1d511fdbb8fc9c473f.jpg

Ранее Подоляк раскритиковал в Twitter слова бывшего президента США Барака Обамы, заявившего о поддержке крымчанами присоединения к РФ.Уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, он уйдет в Белоруссию. Об этом 24 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Чем именно Пригожин будет заниматься в Белоруссии Песков не уточнил.Глава пресс-службы Кремля также сообщил, что бойцы из ЧВК "Вагнер" смогут подписать контракты с Минобороны.Ранее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке продвижения "Вагнера" по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

https://ukraina.ru/20230625/1047543529.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, михаил подоляк, владимир зеленский, пригожин, чвк "вагнер"