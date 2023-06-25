"Дошли до Москвы и отступаете": в офисе Зеленского разочаровались из-за решения Пригожина
08:31 25.06.2023 (обновлено: 09:03 25.06.2023)
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныМихаил Подоляк
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Киев разочарован тем, что бойцы ЧВК "Вагнер" начали покидать территорию штаба Южного военного округа и прилегающую к нему территорию. Об этом говорится в сообщении советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка в Twitter
"Феноменальный выбор Пригожина... Вы почти свели на нет [президента России Владимира] Путина, взяли под контроль центральную власть, дошли до Москвы и вдруг... отступаете", — написал Подоляк.
Ранее Подоляк раскритиковал в Twitter слова бывшего президента США Барака Обамы, заявившего о поддержке крымчанами присоединения к РФ.
Уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, он уйдет в Белоруссию. Об этом 24 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Чем именно Пригожин будет заниматься в Белоруссии Песков не уточнил.
Глава пресс-службы Кремля также сообщил, что бойцы из ЧВК "Вагнер" смогут подписать контракты с Минобороны.
Глава пресс-службы Кремля также сообщил, что бойцы из ЧВК "Вагнер" смогут подписать контракты с Минобороны.
Ранее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке продвижения "Вагнера" по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.