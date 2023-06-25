В крымском парламенте готовят два запроса о легитимности передачи полуострова в состав УССР - 25.06.2023 Украина.ру
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В крымском парламенте готовят два запроса о легитимности передачи полуострова в состав УССР
В крымском парламенте готовят два запроса о легитимности передачи полуострова в состав УССР - 25.06.2023 Украина.ру
В крымском парламенте готовят два запроса о легитимности передачи полуострова в состав УССР
Рабочая группа готовит два запроса в Конституционный суд касаемо легитимности и отмене решения о передаче Крыма в 1954 года в состав УССР, заявил председатель Комитета Госсовета Крыма по законодательству Сергей Трофимов, сообщили журналисты РИА Новости
2023-06-25T08:14
2023-06-25T08:14
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Рабочая группа при крымском парламенте готовит два запроса в Конституционный суд по вопросу легитимности и отмене решения о передаче Крыма в состав УССР в 1954 году.Рабочая группа, как словам Трофимова, планирует завершить работу в конце июля-начале августа, а проект запроса в парламент региона намерены представить уже на открытии его осенней сессии.Ранее сообщалось о создании специальной рабочей группы, которой предстоит изучить вопрос легитимности указа 1954 года о передаче полуострова Украине и подготовить обоснования для его отмены.
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новости, крым, россия, усср, рсфср, легитимность
Новости, Крым, Россия, УССР, РСФСР, легитимность

В крымском парламенте готовят два запроса о легитимности передачи полуострова в состав УССР

08:14 25.06.2023
 
© GettyimagesКрым
Крым
© Gettyimages
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Рабочая группа готовит два запроса в Конституционный суд касаемо легитимности и отмене решения о передаче Крыма в 1954 года в состав УССР, заявил председатель Комитета Госсовета Крыма по законодательству Сергей Трофимов, сообщили журналисты РИА Новости
Рабочая группа при крымском парламенте готовит два запроса в Конституционный суд по вопросу легитимности и отмене решения о передаче Крыма в состав УССР в 1954 году.
"Сейчас рабочая группа готовит два запроса в Конституционный Суд. Первый: о соответствии Конституции РФ Закона СССР от 26 апреля 1954 года "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР". Второй: об официальном толковании положений Конституции РФ", — сказал Трофимов.
Рабочая группа, как словам Трофимова, планирует завершить работу в конце июля-начале августа, а проект запроса в парламент региона намерены представить уже на открытии его осенней сессии.
Ранее сообщалось о создании специальной рабочей группы, которой предстоит изучить вопрос легитимности указа 1954 года о передаче полуострова Украине и подготовить обоснования для его отмены.
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