https://ukraina.ru/20230625/1047547004.html

В крымском парламенте готовят два запроса о легитимности передачи полуострова в состав УССР

В крымском парламенте готовят два запроса о легитимности передачи полуострова в состав УССР - 25.06.2023 Украина.ру

В крымском парламенте готовят два запроса о легитимности передачи полуострова в состав УССР

Рабочая группа готовит два запроса в Конституционный суд касаемо легитимности и отмене решения о передаче Крыма в 1954 года в состав УССР, заявил председатель Комитета Госсовета Крыма по законодательству Сергей Трофимов, сообщили журналисты РИА Новости

2023-06-25T08:14

2023-06-25T08:14

2023-06-25T08:14

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Рабочая группа при крымском парламенте готовит два запроса в Конституционный суд по вопросу легитимности и отмене решения о передаче Крыма в состав УССР в 1954 году.Рабочая группа, как словам Трофимова, планирует завершить работу в конце июля-начале августа, а проект запроса в парламент региона намерены представить уже на открытии его осенней сессии.Ранее сообщалось о создании специальной рабочей группы, которой предстоит изучить вопрос легитимности указа 1954 года о передаче полуострова Украине и подготовить обоснования для его отмены.

https://ukraina.ru/20230621/1047395483.html

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