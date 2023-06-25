Times: Россия совершила исторический разворот от Европы и с этим нужно смириться

От полного невмешательства в дела РФ до нескрываемой радости: как в мире отреагировали на мятеж Пригожина

К событиям в России, где основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил вооружённый мятеж, обвинив Министерство обороны РФ в нанесении ударов по позициям его подразделений, что военное руководство страны отрицает, приковано внимание всего мирового сообщества.