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Times: Россия совершила исторический разворот от Европы и с этим нужно смириться
Times: Россия совершила исторический разворот от Европы и с этим нужно смириться - 25.06.2023 Украина.ру
Times: Россия совершила исторический разворот от Европы и с этим нужно смириться
Запад должен принять исторический разворот России от Европы. Об этом написал в своей статье обозреватель Times Макс Гастингс
2023-06-25T08:00
2023-06-25T08:00
2023-06-25T08:07
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Россия сделала исторический шаг и Запад должен его принять, написал Гастингс.По мнению автора, санкции не смогли значительно повлиять на Москву, и экономика России "держится на удивление хорошо", чего нельзя сказать о странах Запада.По данным обозревателя, оборонная промышленность Западной Европы и Великобритании находится в удручающем состоянии. После Брексита Лондон объявил об амбициозных планах по развитию, но для реализации этой стратегии не нашлось "никаких новых ресурсов", указал Гастингс.23 июня Евросоюз принял 11-й пакет антироссийских санкций. Пакет расширил списки персональных санкций, добавил организации, за обход санкций против РФ, в том числе из Китая, Узбекистана, ОАЭ, Сирии и Армении. Также новый санкционный пакет запретил вещание ещё пяти каналам и расширил список лиц, чьи активы подлежат заморозке.В МИД РФ ответили на принятый Евросоюзом 11-й пакет антироссийских санкций. За недружественные действия со стороны Запада российская сторона расширила список лиц, которым запрещён въезд на территорию Российской Федерации.Любые недружественные акции со стороны Запада будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ, добавили в МИД РФ.
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Times: Россия совершила исторический разворот от Европы и с этим нужно смириться
08:00 25.06.2023 (обновлено: 08:07 25.06.2023)
Запад должен принять исторический разворот России от Европы. Об этом написал в своей статье обозреватель Times Макс Гастингс
Россия сделала исторический шаг и Запад должен его принять, написал Гастингс.
"Мы должны адаптироваться к миру, в котором Россия совершила исторический разворот от Европы", - сообщил колумнист.
По мнению автора, санкции не смогли значительно повлиять на Москву, и экономика России "держится на удивление хорошо", чего нельзя сказать о странах Запада.
По данным обозревателя, оборонная промышленность Западной Европы и Великобритании находится в удручающем состоянии. После Брексита Лондон объявил об амбициозных планах по развитию, но для реализации этой стратегии не нашлось "никаких новых ресурсов", указал Гастингс.
23 июня Евросоюз принял 11-й пакет антироссийских санкций. Пакет расширил списки персональных санкций, добавил организации, за обход санкций против РФ, в том числе из Китая, Узбекистана, ОАЭ, Сирии и Армении. Также новый санкционный пакет запретил вещание ещё пяти каналам и расширил список лиц, чьи активы подлежат заморозке.
В МИД РФ ответили на принятый Евросоюзом 11-й пакет антироссийских санкций. За недружественные действия со стороны Запада российская сторона расширила список лиц, которым запрещён въезд на территорию Российской Федерации.
"В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым запрещён въезд на территорию нашего государства", - говорится в сообщении ведомства.
Любые недружественные акции со стороны Запада будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ, добавили в МИД РФ.